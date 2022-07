Mon voisin DÉTRUIT mon jardin après avoir planté des vignes sur notre clôture commune pour plus d’intimité – ils tuent mes arbres

UNE FEMME est restée furieuse après que les vignes incontrôlables de son voisin aient commencé à envahir son jardin et à tuer ses arbres.

La femme a dit qu’elle “luttait” contre les vignes qui traversaient leur clôture commune depuis un moment – ​​et qu’elle avait finalement compris d’où elles venaient.

Elle pense que son voisin a planté les vignes pour plus d’intimité avant qu’elles ne deviennent incontrôlables.

L’utilisateur de Reddit a déclaré : « J’ai lutté contre ce genre de vignes pendant un certain temps et j’ai finalement trouvé la source.

“Il semble que le voisin les ait plantés pour plus d’intimité, mais ils ont tué nos arbres et poussé sur notre pelouse et notre clôture et celle d’un autre voisin.

“Comment gérer de notre côté?”

La femme a dit qu’elle essayait désespérément de garder les vignes hors des arbres et de les attraper à travers la clôture avant qu’elles ne prennent le relais.

Elle a déclaré: “Ceux qui traversent l’herbe sont un peu plus durs.

“La personne qui possédait ce jardin juste avant nous ne faisait pas beaucoup d’entretien des mauvaises herbes ou de la vigne.”

La femme, de Houston aux États-Unis, a ajouté : “Le jardin de mon voisin a tellement de vignes et de mauvaises herbes, c’est assez ennuyeux.

“Leur bambou (ce qui ne me dérange pas totalement) commence maintenant à pousser également de notre côté de la clôture. Je veux juste qu’ils le contrôlent.

“Ou du moins, je veux avoir le contrôle pour le garder hors de ma cour.”

Les gens n’ont pas tardé à l’aider – certains décrivant les vignes comme “diaboliques” après avoir rencontré le même problème.

L’un d’eux a dit: “C’est de la vigne poivrée. C’est vraiment difficile de s’en débarrasser.

“Vous pouvez y injecter du tueur de semaine avec une seringue et les tirer comme vous les voyez, mais les racines voyagent loin et c’est une vraie douleur dans le cul.

« Portez des gants ! Certaines personnes y sont allergiques et ont une réaction de type sumac vénéneux.

Un autre a écrit: “J’ai combattu ces gars pendant un moment. Ils sont si durables et demandent beaucoup d’efforts pour être détruits.”

Un troisième a dit: “Ugh, je ressens ta douleur. Je les arrache de mon côté mais le voisin l’a juste laissé pousser, alors la prochaine chose que je sais, c’est qu’il revient de mon côté.”

D’autres ont suggéré qu’elle pourrait prendre les choses en main.

L’un d’eux a dit: “On dirait que vous voulez attendre que votre voisin parte en vacances et passez votre bras par-dessus la clôture avec la petite baguette magique.”

