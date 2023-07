Mon voisin de l’enfer et moi continuons à nous venger l’un de l’autre pendant des années – notre clôture ne cesse de grossir

Un HOMME impliqué dans une querelle explosive de trois ans avec son voisin a raconté comment leur guerre de tit-for-tat s’est intensifiée à l’extrême.

Aymen et sa mère âgée disent qu’ils en ont simplement « assez » que la femme vivant à côté fasse de leur vie une misère.

Il a expliqué que la dispute l’avait même forcé à élever la clôture qui divise les propriétés en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, pour garder ses regards indiscrets.

Le résident de Canley Heights a déclaré qu’il était déconcerté par le fait que la prétendue campagne d’abus de ses voisins persiste depuis si longtemps.

Le couple s’était bien entendu à l’origine lorsqu’il a emménagé pour la première fois – jusqu’à ce qu’ils se heurtent à l’endroit où la mère d’Ayman avait garé sa voiture.

Il a déclaré à A Current Affair : « Ma mère s’est garée devant sa maison sur la route et elle n’a pas aimé ça.

« Alors elle est venue vers elle et a commencé à lui crier dessus. Ce n’est pas une personne raisonnable. Elle va juste jurer après toi. »

La rupture a marqué le début de sa relation qui se détériore continuellement avec la femme, qui a maintenant atteint de nouveaux creux drastiques.

Aymen a partagé des images de surveillance le montrant ramer avec le fougueux résident par-dessus leur clôture commune dans la rue calme.

Il prétend que son voisin de l’enfer l’a forcé à élever à plusieurs reprises la hauteur de la barrière pour tenter d’arrêter ses diatribes jurons au quotidien.

Mais Ayman a plaisanté en disant qu’il « souhaitait toujours que ce soit plus haut », car il dit que cela n’a pas fait grand-chose pour la dissuader de crier et de l’insulter.

Il l’a même fortifié avec une ligne de sacs de sable pour aider à renforcer son blocus de fortune.

D’autres habitants de la rue ont fait entendre de la musique à travers des haut-parleurs pour essayer de couvrir le bruit des disputes répétées.

Ayman affirme que la femme a même installé une pancarte devant sa maison avec les mots « alerte pédophile » à côté d’un griffonnage de diable.

Le fils marre a poursuivi: « J’étais sous le choc, parce que ce n’est pas ce que je suis. J’ai appelé les flics et ils l’ont fait retirer.

« C’est un cauchemar. Je pense que mon voisin est une créature vile, dégoûtante et grossière. »

Il espère maintenant que le ministère des Communautés et de la Justice, qui s’occupe du logement Down Under, interviendra pour enfin mettre fin à ses trois années d’enfer.

Aymen a ajouté: « J’espère qu’elle sera expulsée ou qu’ils donneront un transfert à ma mère.

« Nous avons supporté ses affaires pendant si longtemps et nous en avons juste assez. »

La voisine a été entendue dire à un journaliste qu’elle n’avait « pas de paix en elle » lorsqu’on lui a demandé de résoudre la querelle.

Elle a refusé de discuter de la situation devant la caméra et a plutôt affirmé qu’ils s’étaient « trompés de maison ».

Le ministère des Communautés et de la Justice a déclaré dans un communiqué: « Le DCJ a mis en place un cadre politique solide pour résoudre les problèmes de comportement illégal et antisocial dans les logements sociaux du gouvernement de NSW.

« Le DCJ ne tolère pas les activités illégales et les comportements antisociaux et prend les plaintes au sérieux et a parlé à la police de NSW au sujet des préoccupations signalées.

« Nous avons expulsé des locataires de logements sociaux pour comportement antisocial et continuerons à demander l’expulsion des locataires qui se livrent à des comportements illégaux et antisociaux.

« Nous continuerons de travailler avec les locataires concernés pour répondre à leurs préoccupations. »

