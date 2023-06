Mon voisin de cauchemar s’est faufilé dans MON jardin pour abattre un arbre qu’il n’aimait pas… mais je l’ai pris en flagrant délit

UNE FEMME est restée furieuse après avoir affirmé que son voisin cauchemardesque s’était faufilé dans son jardin pour abattre un arbre qu’elle n’aimait pas.

La femme de 23 ans a découvert que son voisin coupait des branches lorsque sa caméra de sécurité a détecté un mouvement dans son jardin alors qu’elle était en vacances.

Une femme est restée furieuse après que son voisin cauchemardesque se soit faufilé dans son jardin pour abattre un arbre (stock image) Crédit : Getty

Elle et son partenaire ont récemment acheté leur première maison ensemble après être tombés amoureux de son jardin à l’arrière.

Leur pommier a environ 70 à 80 ans, a-t-elle posté sur le site de médias sociaux populaire Reddit.

Mais leur voisin, qui aurait la cinquantaine, s’est rapidement plaint de l’arbre qui poussait en travers de la clôture.

La femme a accepté de le réduire, mais a dit que ce n’était pas la bonne période de l’année.

Ils ont dit à leur voisin qu’ils tailleraient l’arbre à l’automne.

Le propriétaire anonyme a écrit : « En attendant, s’ils voulaient couper ceux qui leur causaient des problèmes, ils le pouvaient.

« Je sais que selon la loi au Royaume-Uni, vous pouvez couper l’arbre d’un voisin s’il pend dans votre jardin, mais seulement ce qui pend dans le jardin et uniquement de votre propre côté de la clôture.

« Ils nous ont harcelés à quelques reprises au cours des huit semaines que nous avons vécues ici pour nous demander quand nous allions faire le tri, mais nous leur avons dit à plusieurs reprises que ce n’était pas notre priorité absolue (la maison a besoin d’un recâblage et d’une nouvelle cuisine). «

Les choses ont mal tourné lorsque leur voisin est passé à l’action dès que le couple est parti en vacances.

Leurs téléphones ont été alertés après que leur caméra de sécurité ait capté quelque chose qui bougeait dans leur jardin.

Lorsqu’ils ont cliqué sur le flux de la caméra, ils ont vu le voisin grimper à leur arbre avec une scie à la main.

Une fonction de la caméra leur a permis de crier au voisin de laisser leur arbre tranquille, mais à leur retour, ils ont constaté qu’il avait été gravement endommagé.

Elle a ajouté: « Quand nous avons regardé, ils se sont introduits dans notre jardin avec une scie et une échelle pour essayer de le couper.

« Heureusement, notre caméra a un microphone, nous leur avons donc dit au-dessus de la caméra et ils se sont enfuis assez rapidement, mais nous sommes revenus aujourd’hui et ils ont réussi à couper une autre branche (qui n’était pas en surplomb). »

Le couple a appelé la ligne de police non urgente.

L’affiche originale affirmait qu’elle et son partenaire avaient appris qu’il s’agissait « d’une affaire civile et non d’une infraction pénale ».

Les commentaires sous le message ont exhorté le couple à prendre des mesures plus décisives.

Une personne a déclaré : « Ils ne vont pas s’arrêter. Si vous repartez, ils réessayeront.

« Vous devez intenter une action en justice pour leur faire savoir que vous êtes très sérieux au sujet de ne pas abattre l’arbre.

« Demander à plusieurs reprises à ce sujet est une forme d’intimidation, mais ensuite aller dans votre jardin et couper une branche est la destruction de votre propriété.

« Peut-être qu’un avocat peut leur écrire une lettre, abordant la situation.

« Certaines personnes essaient de profiter des jeunes et cela peut faire partie de leur problème. »

Tandis qu’un autre ajoutait : « Votre voisin savait très bien que vous n’étiez pas chez vous.

« J’irais leur parler et leur faire savoir qu’ils ne sont absolument pas autorisés sur votre propriété sans votre permission et sans votre présence. »

Un troisième a écrit: « Je parie qu’ils savaient que vous n’étiez pas en ville. Peut-être qu’ils vous ont vu charger la voiture ou que vous leur avez dit.

« C’était très sournois de leur part, donc le temps d’être gentil est révolu. »