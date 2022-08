Mon voisin de cauchemar a fait fermer mon camping après avoir formulé de fausses plaintes – je suis furieux

Les voisins de NIGHTMARE ont forcé le camping d’un pub à FERMER après avoir harcelé son propriétaire de plaintes – et il est furieux.

Les habitants embêtants se sont plaints tant de fois au cours des deux dernières années que le Charlie Bassett’s Pub à Dilhorne, dans le Staffordshire, s’est vu retirer son permis de camping.

Paul Collins a été contraint de fermer son camping Crédit : BPM

Il dirige le camping au Charlie Bassett’s Pub à Dilhorne, Staffordshire Crédit : BPM

Les résidents ont harcelé le propriétaire Paul Collins à propos du bruit et du comportement des campeurs – l’un d’entre eux a même été secoué par des enfants qui riaient et jouaient dans les champs.

Mais Paul a affirmé que les objections provenaient principalement d’un voisin et qu’elles étaient complètement fausses.

Il a qualifié les plaintes de “griefs fictifs” formulés par des grincheux, affirmant qu’elles sont particulièrement infondées car il a investi 20 000 £ dans l’amélioration du site depuis qu’il a pris la relève plus tôt cette année.

Maintenant, Paul est furieux que des voisins cauchemardesques puissent gâcher les vacances de fin d’été des gens.

L’homme de 63 ans est également terrifié à l’idée de devoir fermer le pub si ses champs cessent de rapporter l’argent des campeurs.

Freedom Camping a accordé le permis du site pour un maximum de 32 emplacements de tente, camping-car et camping-car, mais a récemment cédé aux grincheux à côté et l’a retiré.

Paul en a marre que la “longue histoire de mauvais sang” soit allée trop loin.

Il a déclaré au Stoke Sentinel : « Je me suis senti constamment harcelé par une personne. J’ai reçu un texto d’eux disant qu’ils étaient agacés par les enfants qui riaient et jouaient dans les champs. Il a dit “ça me tape sur les nerfs”.

“Ils se sont plaints du but de football et en signe de bonne volonté, j’ai fait retirer le poteau de but.

“Ensuite, nous avons fait venir le club de scooter et l’un d’eux avait un haut-parleur Bluetooth. On ne pouvait même pas l’entendre sur la devanture du pub. C’était une autre plainte mais en fait c’était des coureurs de garçons dans le village, ce qui n’avait rien à voir avec nous.

“Ils ont affirmé que nous avions une discothèque sur le camping les 12 et 13 août avec un bruit excessif, mais nous ne l’avons pas fait.

“Une photo sur le site de réservation de camping Pitch Up a été envoyée à Freedom Camping en disant” regardez, c’est surpeuplé “. La photo montrait sept caravanes.

« Freedom dit que nous n’avons rien fait de mal à cet égard, mais ils en ont assez des plaintes pour le bruit, alors ils ont retiré le permis.

“Peu importe ce que j’ai l’air de faire. J’ai envoyé un message : ‘Vous proposez un plan, avec lequel nous pouvons travailler ensemble et nous pouvons le mener à bien.’ Je n’ai plus rien entendu depuis.”

Freedom Camping a reçu des plaintes au cours des deux dernières années avec des allégations de mauvaise hygiène, de bruit, de surpeuplement, de comportement nuisible, de violation des termes et conditions du club et de manque de supervision des visiteurs.

L’organisme a affirmé que la gestion du camping par Paul ne s’était pas suffisamment améliorée depuis le précédent locataire.

Je ne pense pas que le pub survivra sans le camping. Paul Collins

Il n’avait donc pas d’autre choix que d’arrêter de prendre des réservations après le week-end férié.

Le propriétaire, qui gère également une auberge à proximité, s’inquiète de la fermeture du camping affectant le Charlie Bassett’s Pub.

Sans l’argent des campeurs chaque mois, Paul pourrait devoir fermer le pub, laissant ses 20 employés sans emploi.

Il a ajouté: “Si cela affecte gravement le commerce, ce sont les entreprises locales et les fournisseurs locaux qui seront perdants et le personnel du pub sera au chômage avant Noël.

“Je n’ai pas encore calculé les chiffres, mais je ne pense pas que le pub survivra sans le camping.”

Mais tout n’est pas sombre.

Après la décision de Freedom Camping de minimiser les affaires de Paul, il va plutôt demander un permis de construire au conseil de district de Staffordshire Moorlands.

Et le patron du camping est débordé de soutien depuis qu’il a publié hier sur Facebook sa malchance.

Paul a déclaré: “Nous allons capitaliser sur le soutien que nous avons eu aujourd’hui. Depuis mon message initial, nous avons eu 24 500 vues.

“Chacun d’entre eux est ‘quel travail merveilleux nous avons fait’, ‘c’est un endroit sacré’. C’est quelque chose que nous devons traverser malheureusement.

Alors que certaines des allégations semblaient vexatoires et n’avaient aucun fondement, d’autres se sont avérées fondées. Un porte-parole de Freedom Camping

“C’est le début. Nous allons rebondir, nous obtiendrons l’autorisation du conseil.”

Freedom Camping dit avoir reçu “de nombreuses plaintes” de résidents locaux concernant les activités sur le site depuis son acceptation en 2020.

Bien qu’il ait qualifié certaines plaintes de « vexatoires », d’autres ont été jugées « valables ».

Un porte-parole a déclaré: “Nous avons enquêté sur des allégations de mauvaise hygiène, de comportement nuisible, de violation des termes et conditions du club et de manque de supervision des visiteurs, entre autres.

“Alors que certaines des allégations semblaient vexatoires et n’avaient aucun fondement, d’autres se sont avérées valables. En 2021, le site a été suspendu et a fait l’objet d’un avis d’amélioration, nécessitant la mise en œuvre de changements importants.

“Sous la nouvelle direction, le site s’est amélioré, mais le club n’a pas confirmé auprès du délégué du site que l’avis d’amélioration a été satisfait, donc les conséquences du non-respect de l’avis d’amélioration continuent de s’appliquer.

“Ce mois-ci, le club a été informé par Natural England qu’une plainte avait été déposée auprès d’eux concernant les activités, pour lesquelles Natural England a demandé au plaignant de contacter directement le club.

“Dès réception de la plainte et des preuves, le club a de nouveau enquêté sur les allégations de comportement nuisible et sur le nombre excessif de caravanes installées. Sur la base des éléments de preuve, le club considère que ces activités ont eu lieu et que des mesures correctives supplémentaires étaient donc nécessaires.

“Malheureusement, en raison de l’état actuel du site, la seule mesure corrective disponible était de retirer notre soutien.

“Pour plus de clarté, le site était exempté de licence et ne détenait pas de licence, la certification d’exemption est un droit légal renouvelé chaque année d’exploiter une caravane et un camping sous la supervision d’une organisation exemptée.

“Le certificat d’exemption chez Charlie Bassett a expiré le 18 août et en raison de la décision de retirer notre soutien, le certificat n’a pas été renouvelé.”

Le site avait un permis pour jusqu’à 32 emplacements Crédit : BPM

Mais maintenant, Paul craint de devoir fermer le pub aussi Crédit : BPM

Sans affaires du camping, il craint que ses 20 employés ne se retrouvent sans emploi Crédit : BPM