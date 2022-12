Mon voisin curieux m’a envoyé HUIT lettres de colère à propos de ma voiture et de mes pots de fleurs – appeler la police n’a pas aidé

UN VOISIN a reçu huit lettres de colère se plaignant de son allée et de ses pots de fleurs.

Une note a qualifié la conduite avant de Clare Campbell de “désordre peu attrayant”, ajoutant: “Vous laissez tomber toute la rue!”

Clare Campbell a reçu huit lettres de stylo empoisonné avant de déterminer avec succès de quel voisin elles provenaient Crédit : Twitter

Un autre a dit : “Tu aurais dû rester là où tu étais.”

Et l’un d’eux portait le cachet de la poste d’un bureau de tri Royal Mail à plusieurs kilomètres de la route, ce qui signifie que l’écrivain a pensé à cacher son identité.

L’écrivain, de Wandsworth, dans le sud-est de Londres, a déclaré qu’elle recevait une lettre similaire tous les 18 mois environ au cours des 14 années où elle a vécu là-bas avec son mari, son fils et ses filles jumelles.

Elle a écrit dans le Daily Mail : “Il y avait des intervalles entre chaque missive juste assez longtemps pour vous faire penser qu’ils s’étaient enfin arrêtés avant – wam – qu’un autre ne frappe à la maison.

“Ils causent de réels dommages à la façon dont vous vous sentez, pas seulement à propos de vous-même et de la sécurité et du bonheur de votre famille, mais également à la façon dont vous vous sentez pour les autres.”

Clare a trouvé la première lettre sous les essuie-glaces de leur voiture. Il disait : “Pourquoi es-tu venu ici de toute façon ? Tu aurais dû rester là où tu étais.”

Le second a dit : “Tu n’as pas encore envoyé le message ? Nous ne voulons pas de toi ici.” Il a continué à se plaindre de la couleur du vélo rose de leur fille de 14 ans.

Et un troisième a demandé : “Fais quelque chose pour ton jardin horrible !” D’autres maisons avaient pavé leurs jardins avant pour faire du stationnement hors rue, mais la maison de Christy ne l’avait pas fait.

Elle a raconté comment les lettres l’avaient rendue nerveuse et méfiante, remettant en question les motivations de tous ses voisins. Ils comprenaient des banquiers, des médecins et un juge.

Les autres lettres se plaignaient du bruit que faisaient leurs enfants quand les amis étaient passés, y compris des rires dans le jardin.

Clare a déclaré: “Ils connaissaient des détails sur nous qui commençaient à m’inquiéter: que mes parents étaient irlandais, par exemple, et que je travaillais pour un magazine de mode.

“Ce ne pouvait être que quelqu’un qui vivait dans la rue, quelqu’un à qui je souriais en passant. Le sentiment d’être observé était profondément troublant.

“La dernière lettre a été envoyée de Croydon, à dix miles de chez nous. Cela m’a vraiment troublé. S’étaient-ils rendus à Croydon spécialement pour poster la lettre ? Passaient-ils plus de temps à planifier leur campagne haineuse ?”

Elle a fini par dire à ses voisins les plus proches en qui elle avait confiance et la parole et l’indignation se sont répandues dans la rue.

Ils l’ont encouragée à le dire à la police, ce qu’elle a fait. Et lors d’une conversation avec un officier de police communautaire, elle a eu un moment d’ampoule à propos de sa voisine fonctionnaire à la retraite appelée Helen, qui les avait réprimandés plusieurs fois auparavant.

Mais elle ne voulait pas l’accuser sans en être sûre à 100 %. Ils ont donc attendu que les cartes de Noël arrivent et ils ont réalisé que l’écriture correspondait parfaitement.

Lorsqu’elle a ensuite vu Helen, elle a mentionné les lettres et qu’elle avait impliqué la police, mais n’a pas dit qu’elle savait que c’était elle.

Clare a déclaré: “Elle avait l’air troublée et, pendant un instant, j’ai ressenti une petite lueur de victoire. Nous n’avons jamais reçu une autre lettre au stylo empoisonné.

“J’ai signalé le résultat à la police, mais j’ai dit que dans les circonstances, je ne voulais pas qu’ils prennent d’autres mesures.

“Helen est décédée environ un an plus tard. Nos enfants ayant grandi, Christy et moi avons déménagé dans le Suffolk, où nous avons beaucoup de renards et de chats et aucun voisin proche. Ces pots du Festival of Britain ont déménagé avec nous.

“La leçon, pour moi, c’est qu’on ne sait jamais vraiment à quoi ressemblent les gens, au fond de soi. Ce qu’ils pensent et ressentent – et écrivent – dans les limites de leur propre maison.

“Les gens peuvent garder les apparences avec beaucoup de succès, et dans les quartiers verdoyants, ils le font tout le temps.

“Mais sous les sourires, les hochements de tête et les “comment vas-tu ?”, il y a peut-être quelque chose de plus sombre qui se cache.”

Vous ne pouvez qu’espérer que vous n’êtes jamais celui qui découvre ce que c’est.