Mon voisin a transformé son jardin en JUNKYARD et le conseil ne fera rien : il est infesté d’insectes et de grenouilles.

Les RÉSIDENTS d’une route de Nouvelle-Galles du Sud ont supplié leur conseil local de réparer la casse appartenant à leurs voisins chroniqueurs.

Les habitants de Berkeley Vale, sur la côte centrale, en ont assez des locataires cauchemardesques qui vivent sur leur route.

Les voisins d’une rue de la banlieue de Berkeley Vale, sur la côte centrale, ont causé des problèmes avec leur thésaurisation. Crédit : Actualités

La maison de la « casse » déborde désormais sur le toit en raison de la quantité de choses conservées sur la propriété. Crédit : Actualités

Le jardin est tout aussi mauvais et dispose d’une piscine « infestée d’insectes et de grenouilles ». Crédit : Actualités

La maison est remplie de tout et de rien et les objets débordent maintenant de la cour avant et sur la route.

Les voisins l’ont qualifié d’inesthétique et de dangereux, ressemblant plus à une décharge qu’à un endroit où vivre.

« Je l’appelle la casse, vous savez, c’est comme vivre à côté d’une décharge. Vous avez les rats, vous avez le désordre », a déclaré le voisin Llewellyn à A Current Affair.

« Il a simplement grandi, grandi et grandi à mesure qu’ils manquaient d’espace et maintenant, il ne reste plus que la route. »

Le père de deux enfants a acheté sa maison à Berkeley Vale en 2010 et la cour des voisins était impeccable.

Mais il affirme que beaucoup de choses ont changé depuis et qu’il cherche désespérément à s’en sortir.

Llewellyn a déclaré : « Je veux juste déménager. Je me sens comme un prisonnier dans ma propre maison.

« J’aimerais déménager et en finir avec ça, mais avec le montant que je dois sur la propriété, je ne peux pas la vendre à un prix inférieur à sa valeur. »

Il révèle également que la horde devient de plus en plus dangereuse en raison de tous les différents objets apportés à la propriété.

« Le carport est à moitié démonté, mais la véranda est en train de pourrir et j’ai peur qu’elle ne s’effondre à tout moment, vous savez », a déclaré Llewellyn.

« J’ai même peur rien qu’en restant ici.

« En cas de tempête, des objets explosent et certains sont lourds.

« Ce sont des machines, il y a des liquides inflammables, des huiles, il se passe toutes sortes de choses. »

Malheureusement pour Llewellyn et les autres voisins, ce n’est pas seulement la cour avant qui reste en désordre.

L’arrière est tout aussi mauvais et contient même une piscine crasseuse.

« Il est rempli d’eau de pluie et c’est vert, il y a des moustiques, des grenouilles », a déclaré Llewellyn.

Cependant, l’une des locataires de la maison de l’horreur, Jess, affirme que le hording n’est qu’un mode de vie.

Elle a déclaré : « C’est exactement comme ça que nous vivons. Tout le monde a une manière différente de vivre.

« Je ne veux pas être jugé par ça simplement parce que je vis ici. »

Elle a même répondu à ses voisins et à leurs plaintes en disant que le hording est un « business ».

« Ce n’est pas de la camelote, ça vaut vraiment de l’argent et c’est notre affaire. Nous gagnons de l’argent avec ça. Il ne contient ni rongeurs, ni serpents, mon chat va tout dedans », a déclaré Jess.

Elle a cependant confirmé que le Central Coast Council leur avait ordonné de démonter l’abri d’auto.

Et si les choses se passaient, ils nettoieraient le reste du désordre si le conseil le leur ordonnait.

Jess a poursuivi : « Nos propriétés sont comme ça depuis les 10 dernières propriétés dans lesquelles nous avons vécu, nous avons été harcelés par le conseil sur chaque propriété dans laquelle nous avons séjourné, nous ne faisons rien de mal. »

Elle a ensuite blâmé sa famille « dysfonctionnelle » pour tout le désordre et a dit à ses voisins de simplement le supporter.

Elle a déclaré : « Notre famille est dysfonctionnelle, nous allons essayer d’y parvenir.

« Nous devons nous supporter les uns les autres, alors oui, les voisins peuvent nous supporter. »

Malheureusement pour Llewellyn, la situation est devenue si désespérée qu’il essaie d’installer une clôture pour ne pas avoir à regarder la horde.

Il a même admis avoir « supplié » le conseil d’intervenir, mais cela n’a abouti à rien.

« Je ne veux pas mendier, mais j’ai supplié. J’ai en fait écrit les mots ‘Je vous supplie de faire quelque chose à ce sujet' », a déclaré Llewellyn.

Le Central Coast Council a depuis confirmé avoir « pris une série de mesures pour résoudre ce problème persistant ».

L’une des collectionneuses, Jess, dit que tout est « précieux » et non indésirable. Crédit : Actualités