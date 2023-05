Mon voisin a saboté ma clôture de jardin nouvellement construite après une bataille de frontière épique

UNE FEMME a affirmé que son voisin avait saboté une clôture de jardin nouvellement construite après une bataille de frontière épique.

Carole Buckley, de Bollington, Macclesfield, a déclaré qu’elle avait été attaquée avec un ciseau, un marteau et une perceuse après que Kevin Lawrence, 84 ans, l’ait accusée d’empiéter sur ses terres.

Les voisins étaient à la tête des bûcherons après que l’un d’entre eux a affirmé que le mur (à gauche) empiétait sur son terrain 1 crédit

Carole Buckley a déclaré qu’elle était «prisonnière» dans sa propre maison depuis 2021 1 crédit

Kevin Lawrence vandaliserait la propriété de Carole en pyjama 1 crédit

Lawrence, 84 ans, qui a vécu dans le chalet à côté de Carole pendant 14 ans, sortirait par la porte arrière en pyjama pour détruire des parties de sa propriété, a déclaré un tribunal.

Sa campagne de vandalisme a entraîné des dommages de 1 200 £ alors qu’il perçait dans la maçonnerie de son mur arrière et collait des bâtons de sucette recouverts de colle dans les trous.

Après avoir installé une caméra RingDoorbell, Carole a surpris Lawrence à 1 h 45 en train de vérifier son travail et de commettre des actes plus « intimidants ».

Le constructeur à la retraite Lawrence a commencé à « harceler » la femme lorsque son partenaire a déménagé en 2021.

Carole a dit qu’elle se sentait comme une « prisonnière dans ma propre maison » depuis.

Cependant, Lawrence a fait valoir qu’il « n’avait rien à voir avec elle ».

Carole a déclaré à Crewe Magistrates ‘Court: « J’essaie de ne pas interagir avec Kevin Lawrence parce que j’ai trouvé son comportement envers moi depuis que mon partenaire est parti pour être intimidant et de nature intimidante.

« Il ne m’avait jamais dérangé du tout jusqu’à ce que je vive seul et que je fasse faire des travaux de construction.

«J’avais une clôture autour de ma propriété qui avait des poteaux en béton qui n’étaient pas droits, j’ai donc dû remplacer les poteaux en béton.

« Étant donné que la clôture d’origine tombait sur sa propriété, j’ai pensé que je faisais la bonne chose.

« Je pensais que la meilleure façon d’arrêter cela était d’obtenir d’abord des preuves devant la caméra et de demander l’aide de la police locale.

« Mais au moment où la caméra s’est allumée, mon téléphone s’est éteint tous les jours. »

Carole affirme qu’un incident a impliqué Lawrence mettant un couteau sur le pilier relié à la clôture.

Elle a ajouté : « Un autre [time was] quand il a grimpé avec un marteau et un burin et a semblé pirater le rendu.

« Mon téléphone sonnait constamment. J’ai fini par avoir cinq semaines d’arrêt de travail à cause du stress.

« À un moment donné, je me suis envolé pour l’Égypte et le téléphone sonnait tout le temps quand j’étais là-bas.

« Il escaladait le mur, endommageant l’enduit. Le constructeur a dit que si de l’eau s’infiltrait derrière, cela causerait de l’humidité. »

La femme, dans la cinquantaine, a déclaré qu’elle ressentait le besoin de mettre un cadenas sur la porte arrière au cas où Lawrence entrerait dans son jardin.

En disant au magistrat comment « il me regardait de son jardin » quand elle dînait, Carole a été obligée d’avoir constamment le store baissé sur ses portes-fenêtres.

Elle a ajouté: « Je me suis sentie comme une prisonnière dans ma propre maison. Je n’utilise toujours pas l’entrée arrière au cas où je croiserais M. Lawrence.

« Ma santé mentale a définitivement souffert. »

Je me suis senti comme un prisonnier dans ma propre maison Carole Buckley

Le tribunal a vu des documents du registre foncier prouvant que la clôture de Carole ne se trouvait sur aucune partie du terrain de Lawrence.

Dans une interview avec des flics, Lawrence a admis avoir percé le pilier en brique avant de prétendre que les bâtons de sucette étaient destinés à « renforcer ».

Il a déclaré au tribunal: « Je ne suis pas coupable d’avoir endommagé la blouse blanche sur son mur.

« J’ai utilisé de la colle PVA pour empêcher le couvercle de se soulever et de glisser dans une position défavorable liée à ma propriété et au mur mitoyen.

« J’ai percé le côté de la composition entre la pierre supérieure et le pilier et inséré des chevilles trempées dans le PVA pour maintenir le haut vers le bas sur le pilier principal.

« C’était mon but de garder les choses exactement comme elles étaient.

« Je n’ai rien à voir avec elle, c’est juste une de ces choses.

« Elle a une fille, une avocate, et elle s’en est prise à moi parce qu’elle pensait que je harcelais sa mère.

»Quant à sa cousine, elle s’en est prise à moi aussi quand j’ai suggéré que c’était peut-être à cause de la situation frontalière.

« Je ne veux rien avoir à faire avec elle.

« Je ne savais pas qu’elle avait quelque chose connecté à son téléphone qui la réveillerait. »

Lawrence a été reconnu coupable de dommages criminels mais innocenté de harcèlement.

JP Fraser Geekie a déclaré que son témoignage était « incohérent et largement incroyable ».

Il a déclaré: « Nous acceptons le témoignage de Carole Buckley mais n’acceptons pas votre témoignage que nous avons trouvé incohérent et en grande partie incroyable.

« Les dommages criminels peuvent être une infraction mineure, mais nous reconnaissons tout le chagrin que cela a causé à Carole Buckley. »

Il a été condamné à payer 900 £ d’indemnisation et a été condamné à une amende de 100 £.