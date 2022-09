Mon voisin a rempli son jardin de statues ridicules – il fait fuir les oiseaux, je suis furieux

Un ROW a éclaté entre voisins après que l’un d’entre eux ait rempli son jardin de statues pour effrayer les oiseaux.

Jeff Williams, de Poole, Dorset, dit que ses voisins Jane et Keith Morse éloignent les visiteurs ailés de son jardin avec les répliques d’oiseaux de proie.

Jeff Williams dit que les ornements ont effrayé les oiseaux de son jardin Crédit : BNPS

Ses voisins disent qu’il est “infantile” de suggérer que Crédit : BNPS

Le couple, cependant, insiste sur le fait qu’ils peuvent avoir ce qu’ils aiment dans leur propre jardin et qu’il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les oiseaux pourraient ne pas être là à cette période de l’année.

Ils suggèrent un été exceptionnellement chaud et un épisode récent de grippe aviaire comme facteurs possibles.

Furieux, Jeff a déclaré au Bournemouth Echo: “Mon voisin a apporté pas moins de cinq répliques d’oiseaux de proie. Il y a énormément de colère de la part des résidents à ce sujet. Tous les oiseaux du jardin ont été chassés.

“Nous n’avions déjà pas beaucoup d’oiseaux dans notre région avant cela, mais ceux qui sont venus ici ont été chassés par les leurres.”

Il a ajouté que cette décision ressemblait à mettre un bouledogue « féroce » dans le jardin pour effrayer les chats.

Les ornements sont des répliques de différents types d’oiseaux de proie, y compris des faucons et des hiboux.

Ces types d’oiseaux peuvent être des prédateurs d’oiseaux de jardin et d’autres petits animaux.

Cependant, Keith et Jane insistent sur le fait qu’ils ne sont dans le jardin que pour la décoration et non pour effrayer la faune.

Ils ont dit qu’il était “infantile” pour Jeff de suggérer qu’ils avaient empêché les oiseaux d’entrer dans son jardin sans ornements d’oiseaux.

Jane a déclaré: “Nous avons eu un été sec, des températures sans précédent, la grippe aviaire dans la région dont nous avons tous reçu des lettres à ce sujet, il y a des chats dans la région.

Elle a ajouté que le couple avait lui-même un chat et qu’il n’aimait pas chasser les oiseaux du jardin et les amener dans la maison.

Elle a poursuivi: “Keith a acheté les ornements comme ornements; il n’y avait aucune pensée que ce serait un moyen de dissuasion. Il n’y a aucune intention d’effrayer les oiseaux de toute autre propriété.”

Une porte-parole de la RSPB a déclaré que des ornements similaires sont “souvent utilisés comme moyens de dissuasion légaux”, mais a ajouté qu’ils ne fonctionnent souvent pas parce que les oiseaux de jardin s’y habituent.

Elle a conclu: “Si quelqu’un voulait encourager les oiseaux dans son jardin, nous ne recommanderions pas que ces chiffres soient en place en raison du risque de dissuader toute espèce.”