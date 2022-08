Mon voisin a menacé de me tirer dessus et de me frapper avec une batte de baseball pour avoir garé ma camionnette dans notre rue

Les voisins de NIGHTMARE ont menacé de TIRER sur un autre local d’affilée au-dessus de camionnettes garées dans leur rue.

Michelle Vickers, 32 ans, a été attaquée par le coiffeur Kim Fowles dans une querelle “purulente” à propos d’une camionnette VW Transporter – surnommée Lily – et d’un autre camping-car.

Kim Fowles et Stephen Barton ont menacé leurs voisins dans une rangée de stationnement 1 crédit

Michelle Vickers, 32 ans, et son petit ami William Longley, 35 ans, ont garé leur fourgonnette VW Transporter et un autre camping-car dans leur rue 1 crédit

Un des camping-cars au centre de la rangée 1 crédit

Le petit ami de Fowles, Stephen Barton, 54 ans, a menacé de tirer sur le partenaire de Michelle, William Longley, 35 ans, dans la rangée – bien qu’il ne possédait pas d’arme.

Barton a également menacé de jeter William d’une échelle alors qu’il réparait un cadre de fenêtre au premier étage.

Michelle et William ont fait l’objet d’une tirade d’abus, menacés d’une batte de baseball et attaqués avec une boîte de pulvérisation de chaleur profonde dans la rangée à Malpas, Cheshire, le 2 juillet.

Les deux couples avaient un “conflit de stationnement” en cours sur le manque d’espace pour s’arrêter sur la route étroite, a entendu le tribunal de première instance de Chester.

Barton et Fowles – qui étaient tous deux ivres au moment de l’incident – ont plaidé coupables d’avoir eu un comportement menaçant.

Fowles a été libéré sous condition pendant 12 mois et condamné à payer à Michelle 100 £ d’indemnisation plus 119 £ de frais et une suramende compensatoire.

Barton a été condamné à une amende de 120 £ et a dû payer 100 £ d’indemnisation à William plus 123 £ de frais et une suramende compensatoire.

Tanya Berridge-Burley, poursuivante, a déclaré: “Il était 22 h 50 le 2 juillet lorsque la police a reçu un appel de l’un des plaignants signalant qu’il y avait un homme et une femme à leur porte et qu’ils étaient menacés.

“Le couple aurait été ivre. L’homme a dit qu’il avait une arme à feu et qu’il allait l’utiliser.

“Peu de temps après, M. Barton a appelé pour dire qu’il avait été menacé par les habitants avec une batte de baseball.

“Les agents sont arrivés et sont entrés dans la maison de Mme Fowles. Il y avait une odeur de substances intoxicantes et M. Barton avait du mal à parler.

“Il a appelé sa partenaire Mme Fowles d’en haut. Elle était réticente mais est finalement descendue.

“M. Barton a dit qu’il avait été agressé. Mme Fowles a refusé de parler aux agents mais a demandé si elle avait été agressée, elle a dit «non».

« Les plaignants étaient dehors. L’un des plaignants, William Longley, a déclaré qu’il était en haut d’une série d’échelles essayant de réparer des fenêtres qui étaient tombées.

“Alors qu’il montait l’échelle, il a entendu M. Barton dire qu’il allait le pousser hors de l’échelle.

“Par conséquent, il est descendu de l’échelle lorsque M. Barton a traversé la route, craignant qu’il ne mette à exécution la menace.

«Quand il est descendu de l’échelle, M. Barton est devenu violent envers lui. M. Longley a déclaré qu’il parlait de manière incohérente et jurait.

LES GUERRES D’AVANT-PORTE

«Michelle Vickers, la partenaire de M. Longley, est sortie de la propriété pour voir ce qui se passait. À ce moment-là, Mme Fowles est venue et les deux criaient et juraient de se garer.

« L’accusé a poussé Mme Vickers, la faisant tomber.

«Mme Vickers a ensuite fermé la porte et l’a verrouillée. Les deux accusés ont continué à être violents.

“M. Barton a dit qu’il traversait la route pour se rendre à une arme à feu. Il a dit qu’il allait le chercher et le ramener.

“Les plaignants ont commencé à filmer l’incident et leur ont dit qu’ils allaient appeler la police.”

En guise d’atténuation pour Fowles, l’avocate Mlle Stevie Lumb a déclaré: ” Comme vous l’avez entendu, il existe un historique de conflit de stationnement. Le stationnement est assez rare. Il s’agit d’un logement mitoyen avec seulement une rangée de parkings à la disposition des résidents.

« C’est un problème permanent avec les voisins qui ont trois ou peut-être quatre véhicules qu’ils garent sur la route à l’extérieur de leurs voisins.

“Ils incluent les fourgonnettes et les camping-cars, nous ne parlons pas de petits véhicules. C’est un problème récurrent depuis un certain temps.”

“Il s’agissait d’un différend de longue date sur le stationnement”, a déclaré le président Tim Mann, “Personne n’est propriétaire de la route et les gens peuvent se garer où ils veulent.

« J’ai peur que si le stationnement est étroit, le stationnement est étroit.

« Quoi que vous pensiez de ces gens qui se garent sur la route, c’est une voie publique, vous n’y avez aucun droit.

“Se rendre au tribunal à ce sujet est tellement inutile et erroné et cause des problèmes à toutes les personnes impliquées.”

Fowles a été libéré sous condition pendant 12 mois et condamné à payer 100 £ à Michelle 1 crédit

Le petit ami de Fowles, Stephen Barton, 54 ans, a menacé de tirer sur le partenaire de Michelle, William Longley, 35 ans 1 crédit