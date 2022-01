Mon voisin a mangé le dîner KFC de mes enfants après qu’il leur ait été accidentellement livré

Un porte-parole d’Uber Eats a déclaré: « Nous sommes vraiment désolés d’apprendre cette erreur de dépôt et pouvons confirmer que le client a été intégralement remboursé. »

Et il est encore plus perplexe quant à la raison pour laquelle quelqu’un mangerait de la nourriture qui n’était clairement pas la sienne.

« Le chauffeur a alors dit qu’il avait ouvert le colis, je devais donc m’assurer que tout était là. Je l’ai ouvert et ils ont mangé une partie de la nourriture. »

Il est triste : « Le chauffeur est retourné à cette adresse et me l’a ramenée.

Jason a déclaré à Teesside Live: «L’application a sonné, disant de donner au chauffeur une minute pour déposer votre commande. Donc je regarde la caméra et il n’y a rien là-bas.

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.