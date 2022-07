Mon voisin a construit un mur d’ordures de 20 pieds près de notre maison et a installé des caméras espions cachées dans une petite rangée au-dessus du bruit

UNE FEMME a affirmé que ses voisins “effrayants” avaient installé des caméras espions cachées face à sa propriété et construit un “mur de détritus” de 20 pieds à côté de sa maison après s’être plainte qu’ils faisaient du bruit.

Shannon Tanner de Waynesville dans l’État américain du Missouri dit que la maison de ses rêves s’est transformée en cauchemar à cause du comportement de plus en plus sinistre de ses voisins.

Ce qui a commencé comme une petite dispute sur le bruit s’est transformé en une querelle à part entière impliquant du harcèlement, des armes à feu et des messages menaçants.

Mais au lieu de l’aider, la mère de deux enfants affirme que la police du comté de Pulaski, dans le Missouri, où elle vit, l’a ciblée à plusieurs reprises, ainsi que son mari, après que les voisins ont appelé avec de fausses accusations.

S’adressant à The Sun Online, Shannon a déclaré que la situation était devenue si grave qu’elle envisageait de quitter la ville dans laquelle elle a grandi et la maison qu’elle aime.

“Nous vivons ici depuis plus de huit ans”, a-t-elle déclaré. “Nous avons élevé nos enfants sur cette terre ici. C’est la seule maison qu’ils aient jamais connue.”

La mère au foyer dit que les problèmes ont commencé peu de temps après que ses nouveaux voisins ont emménagé il y a un peu plus d’un an.

Shannon a déclaré que ses voisins, un homme, sa petite amie et sa sœur, rejoints plus tard par son père, ont commencé à faire du bruit toute la nuit.

“Ils frappaient du métal jusqu’à cinq ou six heures du matin, tous les soirs”, a-t-elle déclaré.

“Quand nous leur avons demandé de ne pas le faire parce que nos filles ont école le matin, cela les a mis en colère.”

C’est à ce moment-là, affirme Shannon, que le comportement de ses voisins est devenu particulièrement bizarre.

“Ils en ont fait un jeu”, a-t-elle déclaré. “Nous nous sommes réveillés un jour sur un canapé, un salon complet installé au-dessus de leur cabanon, en surveillant ma propriété.

“Nous avions déjà installé une clôture d’intimité de six pieds. La quantité d’efforts qu’ils ont déployés pour nous harceler était tout simplement incroyable. Ils ont installé un ventilateur de plafond et tout.”

Mais les relations ont pris une tournure plus sombre lorsque Shannon et son mari ont découvert des caméras espions cachées en bordure de la propriété, directement face à leur maison.

Elle a partagé une vidéo de l’une des caméras, déguisée derrière des arbustes, sur son TikTok, où elle a été visionnée quelque deux millions de fois au cours du mois dernier.

“Les caméras nous ont vraiment dérangés”, a-t-elle déclaré. Nous avons deux petites filles ici et vous avez des hommes adultes là-bas qui ne devraient pas filmer des enfants.”

À un moment donné, dit Shannon, les voisins ont construit un mur de ferraille de 20 pieds à côté de leur propriété.

“Quand nous avons levé les yeux vers le mur, nous avons vu qu’ils avaient mis une poupée tout en haut du mur une nuit, et ils avaient mis un nœud coulant autour de son cou”, a-t-elle déclaré.

“Les flics n’ont rien fait. Ils n’ont pas vu cela comme du harcèlement ou une menace.”

Les choses sont devenues activement dangereuses cette année lorsque les voisins ont commencé à sortir leurs armes et à menacer Shannon et sa famille.

“Une nuit après une confrontation, l’un d’eux est sorti avec son fusil de chasse et a tiré sur mon mari”, a-t-elle déclaré.

“J’ai crié et je suis sortie en courant de la maison après le bruit, mais je ne pouvais pas voir mon mari. Les voisins m’ont dit qu’ils l’avaient tué par balle et qu’ils devaient appeler les flics.

“C’est alors que je suis ressortie avec ma propre arme à feu. Mon mari allait bien, mais entre-temps, les voisins avaient appelé les flics et dit que nous les avions menacés, et nous avons fini par nous faire arrêter.”

Les voisins ont également écrit des messages menaçants et bizarres sur leur camping-car face à la maison de Shannon, tels que “Quelqu’un envoie de l’aide”, ou la marque de sa famille “New Age Cyber ​​Pervert Bullies”.

Comparée à sa maison magnifiquement entretenue, dit Shannon, la maison de leurs voisins ressemble à “un dépotoir”.

Elle a poursuivi: “Ils ont ce gros vieux tas d’ordures où ils laissent juste des trucs, puis ils en ont un autre plus près de ma clôture.

“En fait, ils prennent leurs poubelles et les jettent là-bas. L’odeur là-bas est juste folle. Je ne sais pas comment c’est autorisé.”

Décrivant le moment où elle a acheté sa maison, Shannon a déclaré: “C’était comme toucher le jackpot. Nous avons vu le diamant brut et nous l’avons rendu magnifique ici.”

Mais le comportement de ses voisins a laissé la famille se sentir en danger et envisager de tout abandonner et de déménager.

“Nous avons maintenant une anxiété sévère et un SSPT”, a déclaré Shannon. “Chaque fois que nous entendons un bruit fort au milieu de la nuit, nous pensons instantanément, ‘est-ce que notre voisin tire avec son arme ? Est-ce qu’il menace notre famille ?

“Mon stress et ma santé ont incroyablement décliné.”

The Sun Online a contacté le bureau du shérif du comté de Pulaski et le conseil municipal de Waynesville pour commentaires.