Mon voisin a appelé les flics sur mes enfants pour JOUER dehors – puis est devenu encore plus mesquin en creusant une TRANCHÉE entre nos maisons

Un père au foyer enfermé dans une impasse avec son voisin affirme qu’elle a creusé une tranchée entre leurs propriétés – bordée de poubelles.

John Gutierrez, de San Antonio, Texas, dit que son voisin anonyme a à plusieurs reprises insulté ses enfants – et maintenant elle a creusé une tranchée pour les séparer après que la police leur ait conseillé de construire une frontière entre leurs maisons.

La tranchée est une ultime tentative pour résoudre les tensions, et est bordée d’une clôture et d’un blocus de poubelles.

Une femme d’à côté agit sur sa rancune de trois ans en creusant une limite de jardin Crédit : Caters

Le voisin vu aménager une clôture sur la nouvelle ligne de démarcation des propriétés Crédit : Caters

Papa John, 33 ans, affirme que la femme vit suivant porte a appelé à plusieurs reprises les flics sur sa famille et a lancé du vitriol sur ses enfants lorsqu’ils jouaient dans leur jardin.

Dans un cas, John allègue qu’elle a même appelé les autorités lorsque ses enfants ont récupéré innocemment un ballon de basket qui avait roulé dans sa cour.

L’impasse des voisins a commencé il y a trois ans, affirme John – après avoir demandé à la femme d’arrêter de nourrir la population de chats locale, afin que les félins embêtants arrêtent de déféquer sur sa pelouse.

Mais la vieille dame n’a pas été impressionnée par la demande et s’est lancée dans une vendetta contre son voisin.

John (photo) dit que tout a commencé quand il a dit à la femme d’arrêter de nourrir les chats locaux Crédit : Caters

John a déclaré: « L’une des nombreuses fois où elle a appelé la police, ils nous ont dit à tous les deux que nous devrions envisager d’obtenir une clôture ou quelque chose pour diviser la limite de propriété, car nous avons une clôture commune dans le jardin et j’ai mes poubelles entre la clôture de séparation et ma porte.

« Alors, elle a décidé de « regarder la ligne de propriété » et de creuser cette tranchée pour que nous ayons une ligne physique qu’aucun de nous ne puisse franchir.

« La pire chose qu’elle ait faite, c’est qu’elle a traité mes enfants de « petits salauds ennuyeux » et a appelé la police parce qu’alors qu’ils jouaient au basket dans la rue, le ballon a roulé dans son jardin et ils sont allés le récupérer.

« Nous essayons de rester seuls, mais elle est assise dans sa maison avec sa porte d’entrée ouverte, nous regarde et attend que nous sortions, et elle sortira et marchera le long de son allée, marmonnant, essayant d’attirer notre attention.

« Elle va juste rester là et nous regarder, ou elle va s’asseoir sur son banc et nous regarder jusqu’à ce que nous entrions, puis elle retourne dans sa Batcave. »

John a conclu: « Je pense que la raison pour laquelle elle agit comme elle est parce qu’elle n’a pas l’habitude de vivre à côté ou d’avoir affaire à quelqu’un qui va l’appeler parce qu’elle est une terrible voisine. »

Leur querelle avait déjà été partagée en ligne, lorsque John a affirmé qu’il avait même ri avec la police de l’intense escalade de la querelle.

Des efforts ont été faits pour contacter le voisin, qui n’a pas répondu pour commenter.