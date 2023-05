« Mon visage tremblait »: Rickie Lambert décrit ce que c’était que de marquer le vainqueur de l’Angleterre contre l’Ecosse à Wembley lors de ses débuts

Deux minutes et 43 secondes ont suffi à Rickie Lambert pour marquer lors de ses débuts en Angleterre en août 2013, l’attaquant de la tête dans le but gagnant lors d’une victoire 3-2 contre l’Ecosse avec sa première touche du match.

Bien qu’il ne s’agisse que d’un match amical, mis en place dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Football Association, Lambert exprime son émotion dans les moindres détails à QuatreQuatreDeux en se souvenant de l’arrivée.

« Toute ma carrière consistait à prouver aux gens qu’ils avaient tort », raconte Lambert FFT. « Je voulais montrer que je méritais d’être dans l’équipe.

« Mentalement, j’étais là-dessus toute la semaine à l’entraînement et je pense que les autres joueurs anglais ont été surpris par ma capacité technique et mon toucher. Je pensais : ‘S’il vous plaît, donnez-moi du temps de jeu’. Je ne crois pas ce qui venait de se passer. »

(Crédit image : Getty Images)

Lambert a poursuivi la belle forme qui lui a valu sa première convocation en Angleterre lors de la saison de Premier League 2013/14 avec Southampton, marquant 13 buts en 37 matches. Roy Hodgson l’a donc sélectionné pour l’équipe de la Coupe du monde 2014, l’aboutissement d’une carrière parcourue à travers les niveaux inférieurs du football anglais.

Avant de partir pour le Brésil, Liverpool a payé 4 millions de livres sterling pour le signer de Southampton. Après avoir été libéré par le club à l’adolescence, Lambert a voulu saisir l’occasion à deux mains au retour de la Coupe du monde.

Avec le recul, cependant, il dit qu’il s’est trop poussé physiquement pour un joueur de 32 ans revenant de la Coupe du monde 2014.

« Brendan Rodgers m’a offert quatre semaines de congé après la Coupe du monde », a-t-il expliqué à FFT« mais je voulais être aussi en forme que possible, alors après deux semaines, je suis retourné avec l’équipe de jeunes pour vraiment me pousser.

« Après quelques semaines, je me sentais fatigué. Nous nous sommes entraînés très dur quand [Mauricio] Pochettino était l’entraîneur des Saints, mais j’avais maintenant la trentaine. Au début de la campagne, je reculais.

« Je voulais tellement bien faire pour Liverpool, mais cela ne s’est pas produit. J’avais toujours eu des problèmes de dos; à Saints, ils avaient une façon de prendre soin de mon corps, mais c’était différent à Liverpool avec le football européen ajouté au mélange J’ai eu plusieurs péridurales dans la colonne vertébrale et je savais que j’en paierais le prix plus tard dans la vie.

Un déménagement à West Brom à l’été 2015 a suivi cette saison à Liverpool et, comme il l’explique, le stress physique auquel il s’est soumis est revenu le hanter.

« A West Brom, on m’a injecté des cellules sanguines dans la colonne vertébrale pour soigner une blessure, ce qui a réduit mes mouvements. Je n’étais plus au niveau de la Premier League. J’ai déménagé à Cardiff et ils m’ont proposé un prêt. Je savais que tout était sur.

« En réfléchissant maintenant, ma tête n’allait pas bien quand j’ai quitté Liverpool – et quand j’ai pris ma retraite, je voulais m’éloigner du football. Maintenant que la poussière est retombée, je regarde ma carrière avec fierté. »