Mon tweet “surévalué” de LeBron, âgé de 13 ans, est revenu me hanter

Une drôle de chose m’est arrivée cette semaine, quelques instants après LeBron James a battu le record de tous les temps de la NBA: J’ai commencé à devenir viral sur Twitter. Et pas dans le bon sens.

Cela n’avait aucun sens. Cela faisait plus de 12 heures depuis ma dernière publication, et ce tweet concernait Microsoft et le nouveau Bing. Je ne regardais même pas le match entre les Lakers de LeBron et le Thunder d’Oklahoma City – je savais seulement que le record avait été battu à cause d’une alerte sur mon téléphone. (En tant que père de deux jeunes enfants actifs, je suis déjà spirituellement et physiquement brisé à ce stade de la journée.)

Encore plus étrange : le tweet viral en question n’avait même pas été envoyé ce jour-là, cette semaine-là ou cette année. Non, c’était un tweet que j’ai lancé Il y a 13 ans. Et ça devenait fou : près de 160 000 personnes ont vu le tweet, qui a recueilli plus de 600 likes.

Il disait: “LeBron James = surestimé ET en route pour New York. C’est nul d’être à Cleveland en ce moment.”

Pris sans aucun contexte, c’est une prise épiquement mauvaise. Indéfendable. Absurde. James est sur les Lakers de Los Angeles. Il n’a jamais joué à New York. Et clairement, après avoir renversé un record de 39 ans détenu par le grand Kareem Abdul-Jabbar, il est en fait plutôt bon.

Et la dernière ironie de ce post : je suis un fan inconditionnel des Lakers, qui est répertorié directement sur mon Biographie Twitter. Je devrais mieux savoir, non ?

Tout cela m’a d’abord déconcerté. Lorsque la première notification est arrivée sur mon téléphone et que j’ai lu le tweet, ma réaction instinctive a été : “Wow, c’est une prise stupide !” Ma seconde réaction après y avoir regardé de plus près : “Oh attends, j’ai écrit ça…”

Je suis critiqué pour cela, certes mauvais – ET 13 ANS !!! – affrontez Lebron maintenant que c’est lui le champion des buteurs. C’est Twitter en 2023, je suppose. Et oui, je suis un fan de Laker. https://t.co/EAuJxYxTbj —Roger Cheng (@RogerWCheng) 8 février 2023

Le fait que Barack Obama était encore à la Maison Blanche lorsque ce tweet est sorti n’avait pas d’importance pour les habitants du Twitter sportif d’aujourd’hui, qui m’ont rôti sans pitié. @OldTakesExposed a donné le coup d’envoi en retweetant mon message, et les ennemis sont arrivés en masse.

“Merde, tu es comme si tout allait mal ici”, a dit @Loki64746912.

“J’admire d’être si incorrect”, a déclaré @OgClutch1.

Et peut-être la meilleure insulte de @WhackPoser216: “C’est vraiment génial d’être à Cleveland. Comment vont les Lakers ?” Pas bien, WhackPoser216, pas bien.

Criez à @BradRobinson86qui est venu à ma défense : “Jesus @OldTakesExpossed this is 13 years.”

Mais cela n’avait pas d’importance. C’est Twitter en 2023, un endroit où le temps n’a pas de sens, les trolls errent librement et il semble que les détenus dirigent l’asile (Oh, attendez…). Non pas que je me soucie des coups et des railleries – mon téléphone n’a pas explosé comme ça depuis que j’ai eu l’ancien PDG de T-Mobile, John Legere, expulsé d’une soirée AT&T. En fait, j’ai apprécié le bourdonnement de mon téléphone et une notification de quelqu’un me disant que j’avais tellement, tellement tort.

À ce stade, je pense qu’il est prudent de dire que mon message est horriblement, embarrassant. Avec plus d’une décennie de recul, c’est clairement faux à plusieurs égards. Un nouveau record de buts et quatre titres pour LeBron m’ont mis un œuf sur le visage.

Mais plus fascinant pour moi : ce tweet a également servi de reflet de quelqu’un de complètement différent de la personne qui frappe maintenant sur un clavier. C’était Roger au début de la trentaine, probablement dans un bar sportif du centre-ville de Manhattan, une main sur un verre de bière et l’autre sur son téléphone, prompt à tweeter. Il était activement engagé dans la Twittersphère, désireux de se joindre à la conversation, à n’importe quelle conversation. Il aurait également pris cela plus au sérieux et aurait peut-être été un peu sur la défensive à propos de tout cela.

c’est en fait assez génial d’être à Cleveland. Comment vont les Lakers ? – Mike (@WhackPoser216) 18 mai 2016

Roger actuel est beaucoup plus épuisé par les médias sociaux et, en général, beaucoup plus zen à propos des choses. Alors peut-être que c’est bien que ça se passe maintenant. Quoi qu’il en soit, c’est un rappel rafraîchissant de qui j’étais.

Roger actuel bénéficie également de beaucoup de recul. Rappelez-vous, c’était en 2010 et aucun des titres de James ne s’était encore concrétisé. Mon tweet a été mis en ligne le 13 mai 2010, le jour même où Les Celtics de Boston dirigés par Kevin Garnett ont fait sortir les Cleveland Cavaliers de James des séries éliminatoires en demi-finale de la Conférence Est. La perte a amené Cleveland à se demander si son héros local resterait, l’argent intelligent suggérant qu’il déménagerait aux New York Knicks.

James annoncerait deux mois plus tard qu’il allait “emmener mes talents” à Miami à la place. Vu dans ce contexte, mon tweet a beaucoup plus de sens (même s’il n’est toujours pas génial).

Twitter, cependant, ne laissera pas la logique ou le contexte dissuader les fans de sport d’embrouiller l’un des leurs. Et je suis totalement partant. Heck, j’accueillerais une deuxième portion de contrecoup si James pouvait gagner un autre titre à mes Lakers. J’ai une lueur d’espoir après tout métiers fait cette semaine.

Mais je ne suis pas assez stupide pour poster une autre prédiction téméraire de James. Un moment viral suffit.