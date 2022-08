Mon trouble de l’alimentation m’a dit que la graisse était mauvaise. La guérison m’a appris à accepter mon corps

Cette chronique à la première personne est rédigée par Karli Jahn, étudiante à la maîtrise à l’Université Athabasca, qui rédige sa thèse sur la stigmatisation liée au poids dans les interventions de counseling. Pour plus d’informations sur les histoires à la première personne de CBC, veuillez consulter la foire aux questions .

« Êtes-vous sûr d’avoir un trouble de l’alimentation ? » m’a demandé le médecin. “Pourquoi pensez-vous que vous souffrez d’un trouble de l’alimentation ? Vous n’êtes pas en sous-poids.”

Tu as raison, pensai-je en regardant la graisse tenace sur mon ventre, roulant sur le short taille 0 que je portais. J’avais 25 ans, mesurais un mètre cinquante et pesais probablement environ 110 livres à l’époque. Pour être considéré comme ayant un poids insuffisant, j’aurais dû peser 94 livres.

Mais je n’avais pas pris ce rendez-vous en fonction de mon poids ou de ma sensation de graisse. Je voulais être référé à un programme de traitement des troubles de l’alimentation parce que j’étais revenu à des comportements que j’avais été traités pendant six ans plus tôt à l’âge de 18 ans à Windsor, en Ontario.

Après avoir déménagé à Calgary et enduré un été traumatisant, je me suis retrouvé à passer des heures dans la salle de bain, à surveiller mon corps dans le miroir en soulevant ma chemise pour regarder la graisse autour de ma taille. J’aspirais mon ventre pour le rendre aussi creux que possible, en veillant à ce qu’il y ait deux ou trois pouces d’espace entre lui et mon pantalon.

J’achèterais délibérément des vêtements trop petits pour me motiver à continuer à rétrécir mon corps. Chaque nuit au lit, je me délectais de la netteté de mes os pelviens tout en parcourant la liste de toutes les calories que j’avais consommées ce jour-là et en faisant des plans pour en consommer encore moins le lendemain.

Il m’avait fallu deux ans avant de prendre rendez-vous chez le médecin.

Jahn en 2009, à gauche, et en 2012, à droite. Avec son malaise de son image corporelle, elle a évité de se faire prendre en photo. (Soumis par Karli Jahn)

À Windsor, on m’a diagnostiqué un “trouble de l’alimentation non spécifié” ( EDNOS ), un diagnostic de santé mentale qui a remplacé depuis par “Autres troubles de l’alimentation ou de l’alimentation spécifiés” (OSFED). Fondamentalement, je correspondais aux critères d’un diagnostic d’anorexie, sauf que je n’étais pas en sous-poids.

J’ai lutté avec l’image corporelle et l’estime de soi depuis aussi longtemps que je me souvienne. Quand je décris comment mon trouble de l’alimentation a commencé, je dis que c’est comme si un interrupteur s’était déclenché dans mon cerveau.

Bien sûr, ce n’était pas si simple.

jef je n’étais pas mince, je n’étais pas bon

Dès mon plus jeune âge, je croyais qu’il y avait de bons et de mauvais corps. Un corps mince était l’incarnation du bien – le bon moi, le vrai moi était mince. Le mauvais moi était le gros. Je me souviens m’être regardé dans le miroir, avoir rassemblé la graisse autour de mon ventre, l’avoir rassemblée dans mes mains et avoir pensé : si je vais bien, cela disparaîtra.

Mon trouble de l’alimentation m’a dit que je devais faire plus d’efforts pour être bon. Quel que soit le prix, j’étais prêt à le payer. J’étais désespéré. Mais mon corps était aussi désespéré. Il était têtu, s’accrochant à la graisse pour survivre.

Pendant des années, j’ai tout fait “bien”. Je mangeais moins de 500 calories par jour, je m’entraînais deux à trois fois par jour, me levant dès 4h30 du matin et ne me couchant que bien après minuit. Je brûlais beaucoup plus de calories que je n’en consommais, mais peu importe le nombre d’heures d’exercice ou le peu de nourriture que je mangeais, mon corps refusait de se soumettre aux lois fondamentales de la physique. Malgré tous mes efforts, j’échouais à essayer d’être mince. A essayer d’être bon.

J’avais un mauvais corps, pensais-je. Donc j’étais mauvais.

Pour traiter mon trouble de l’alimentation, j’ai suivi un programme de thérapie cognitivo-comportementale (TCC) au centre de santé pour adolescents de Windsor.

Alors que le programme CBT se concentrait sur le recadrage de ma réflexion sur l’alimentation – j’avais oublié à quoi ressemblait un vrai repas – j’avais encore du mal à séparer mon idée de sentiment graisse de étant gros. Cette lutte m’a finalement inspiré pour commencer à écrire ma thèse sur la stigmatisation liée au poids.

Je me voyais vivre dans un corps défiant, incontrôlable et indigne même des formes de compassion les plus élémentaires. Cette seule caractéristique, étant grosse, s’accompagnait de sentiments profonds de honte, de blâme et de désespoir. Il a défini toute mon existence.

Et c’est toujours le cas.

Aujourd’hui, à cinq pieds de haut et 165 livres, je suis classé comme obèses selon l’indice de masse corporelle , une valeur mathématique basée sur le poids et la taille. Malgré cela, je dois reconnaître mon mince privilège.

Qu’est-ce que le « privilège léger » ? Un privilège est un droit ou un avantage détenu par une personne ou un groupe spécifique. Les exemples dans la société d’aujourd’hui incluent le fait d’être blanc ou un homme ou hétéro – ou mince. Les avantages du privilège mince, tels que trouver facilement votre taille dans les magasins de vêtements à la mode, ne pas être jugé sur ce que vous mangez ou trouver un siège qui vous soutient confortablement, contrastent avec l’expérience des personnes aux corps plus grands. “Des études ont montré que les personnes considérées comme” obèses “sont victimes d’intimidation, de discrimination sur le marché du travail et reçoivent des soins médicaux de moindre qualité”, déclare un avril 2021 Bon article de ménage publié dans le cadre de son rapport spécial anti-régime. “Si vous êtes perçu comme ayant un poids “normal” ou inférieur, tel que déterminé par des seuils d’IMC (relativement arbitraires), il existe certains dommages dans la société que vous n’avez pas à endurer simplement à cause de votre taille corporelle.”

Bien que médicalement, je sois défini comme obèse, je ne suis pas confronté à bon nombre des défis auxquels les personnes obèses sont régulièrement confrontées. Je peux aller au centre commercial et m’attendre à trouver de jolis vêtements qui me vont confortablement. Je n’ai pas besoin de rechercher un restaurant sur Google pour voir s’il dispose de sièges adaptés à mon corps. Je n’ai pas besoin d’acheter deux billets d’avion lorsque mon corps ne peut pas s’adapter à l’espace que la compagnie aérienne m’a fourni. J’ai un mince privilège à cause de ces choses que je ne vis pas.

Néanmoins, mes émotions et mes idées de grosseur ont un impact sur ma capacité à quitter ma maison. Ma journée entière dépend de la façon dont je me sens à l’aise dans mon corps. La simple décision de quoi porter pour la journée est débilitante.

Je ne me voyais pas comme une personne

Pour ce médecin de Calgary, j’avais l’air en bonne santé. J’étais mince mais pas si mince que ça. J’ai poussé fort pour enfin obtenir la référence dont j’avais besoin, mais je me demande à quel point j’aurais dû chercher ce médecin pour me juger suffisamment malade ?

J’ai oublié de me voir en tant que personne et à la place je me suis juste vu comme gros.

Des études ont montré le mal émotionnel causé par l’objectivation du corps des femmes. Pour moi, la guérison ne pouvait venir que de la déstigmatisation de ma façon de voir et de ressentir les corps gras. Tout comme quelqu’un peut être petit ou grand ou noir ou porter des lunettes, quelqu’un peut simplement être gros. J’ai dû remettre en question ma façon d’objectiver les corps gras et disséquer les hypothèses et croyances sous-jacentes que j’avais sur l’obésité et les personnes obèses.

Maintenant, j’essaie d’utiliser couramment le mot “gras” tout en me rappelant que gras n’est pas synonyme de mauvais.

Je suis authentique, pétillante et ludique. Je suis un apprenant passionné, un ami de soutien et un partenaire aimant. Je suis rebelle, impulsif et bruyant. Je suis plus que mon corps.

J’ai essayé d’embrasser mon corps pour ce qu’il est. Le concept de “body positive” n’a jamais résonné en moi, mais j’essaie de voir mon corps comme la chose dans laquelle je vis – et que mon apparence est la chose la moins intéressante à mon sujet.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes aux prises avec des troubles de l’alimentation, voici où obtenir de l’aide :