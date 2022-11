Mon travail signifie que je ne paie pas un centime de loyer et que je peux toujours m’asseoir sur le canapé toute la journée dans un appartement chic… J’économise 1 350 £ par mois

UN DIPLÔMÉ n’a rien dépensé en loyer pendant deux mois en s’occupant des maisons et des chats des autres.

Ruby Frances, 24 ans, était assise dans cinq propriétés différentes lorsqu’elle a déménagé pour la première fois à Londres, faisant des corvées et arrosant des plantes.

Le travail lui a permis d’économiser environ 1 350 £ par mois qu’elle aurait dû payer pour vivre dans une propriété à un lit dans la capitale.

Ruby, qui a déménagé de Wellington, en Nouvelle-Zélande, en juillet, a déclaré que les maisons dans lesquelles elle séjournait étaient immenses, dont une de quatre étages.

Et elle a dit que c’était comme “squatter, édition fille-patron”, ajoutant: “Je vivais juste dans une valise et j’allais de maison en maison pour explorer Londres.”

La première maison dont elle s’est occupée dans le nord de Londres aurait coûté 500 £ pour les cinq nuits où elle était là.

Le développeur Web a déclaré: “C’était une vraie grande maison et je l’ai eue gratuitement. Le chat dormait avec moi toutes les nuits. C’était tellement mignon.”

Elle est restée dans la maison voisine pendant trois semaines où tout ce dont elle avait besoin était fourni.

Ruby voulait déménager juste après l’université, mais a trouvé que les propriétés à un lit étaient trop chères pour elle.

Elle pensait qu’elle devrait d’abord chercher un emploi avant de trouver un site Web pour créer un profil de garde de maison.

Ruby, qui loue maintenant un appartement après avoir trouvé un emploi, a déclaré: “Je n’avais pas réalisé que c’était possible jusqu’à ce que j’ai vu un TikTok à ce sujet.

“Je n’aurais pas pu me permettre de vivre à Londres et de chercher un emploi si je n’étais pas gardienne de maison.

“Je dois m’assurer d’être suffisamment dans la maison pour m’occuper des chats et je ne peux pas vraiment avoir quelqu’un à la maison.

“Mais cela me donne tellement de liberté et j’apprends à connaître Londres en déménageant dans différents endroits.

“Je peux être à Londres en train d’explorer pendant la journée, je dois juste m’assurer d’y être pendant la nuit.

“La plupart des endroits n’aiment pas que vous receviez des invités et cela signifie que j’ai dû refuser des offres de vacances parce que je dois être à la maison, mais il ne me serait pas possible de vivre à Londres sans le faire.”