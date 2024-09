«Mon travail n’est pas de faire survivre au gouvernement Trudeau», affirme Yves-François Blanchet

Le chef du Bloc Québécois, Yves-François Blanchet, estime que son «travail n’est pas de faire survivre au gouvernement Trudeau» maintenant que l’entente entre le NPD et le Parti libéral a été rompue.

«On est en position de force», lance-t-il à l’émission de Mario Dumont, jeudi.

«Je ne soutiendrais pas les libéraux, mais je peux aller chercher des gains», soutient le chef bloquiste.

Pour avoir un accord, il désire que Justin Trudeau octroie des pouvoirs en immigration au Québec, avec fin au décret sur le caribou, donne plus de pouvoir d’achat et d’argent dans les poches des aînés et arrête de contester le français dans la province québécoise.

«Si vous n’écoutez pas le Bloc Québécois qui parle pour les Québécois, vous allez retourner aux soins palliatifs», avertit M. Blanchet.

Poilievre « impuissant »

Le chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilievre, pointe souvent du doigt Yves-François Blanchet pour son soutien envers certaines politiques du gouvernement. Une situation dont le chef du Bloc n’est pas craintif.

«Plus Pierre Poilievre chine pour que je l’aide à remplacer Justin Trudeau, plus il avoue qu’il est impuissant, pense le chef bloquiste. Sa façon de demander au Bloc de renverser Justin Trudeau, c’est de nous insulter à qui mieux mieux.»

Même avec cette discorde, M. Blanchet n’exclut pas de s’allier avec les conservateurs afin de faire renverser le gouvernement, dépendant de la motion qui est proposée.

En effet, le Bloc appuiera une motion de non-confiance si elle est soutenue pour une raison en faveur des Québécois, affirme son chef.