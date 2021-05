Mon travail est mon plaisir, dit Neena Gupta | Nouvelles des gens

New Delhi: Il n’y a rien d’autre qui lui procure plus de plaisir que le travail, déclare l’acteur vétéran Neena Gupta, qui se renforce au cours de sa carrière de près de quatre décennies.

Au cours des dernières années, Gupta est devenu l’un des meilleurs interprètes chevronnés lorsqu’il s’agit de personnages « uniques » dans des films comme « Badhaai Ho! », Ainsi que des séries Web « Panchayat » et « Masaba Masaba ».

Son dernier album « Sardar Ka Grandson », dans lequel elle joue Sardar, la matriarche grincheuse de 90 ans qui souhaite revoir sa maison à Lahore une dernière fois, est la dernière addition à cette liste.

«Quand tu es jeune, tu as toutes sortes de rôles. Quand j’ai entendu l’histoire, j’ai adoré. Je sautais. Parfois, quand quelqu’un raconte, tu commences à le visualiser. De plus, tu n’obtiens pas un rôle comme celui-ci, il est très rare que vous ayez un rôle comme celui-ci à jouer à mon âge », a déclaré le diplômé de l’École nationale de théâtre à PTI à propos de« Sardar Ka Grandson », sorti mardi sur Netflix.

«J’ai soif de bons scripts et de bons rôles. Après plusieurs jours, j’ai eu une bonne offre, alors j’ai pensé manger celle-ci», a-t-elle plaisanté.

Réfléchissant à sa vie et à sa carrière, l’acteur de 62 ans a déclaré à son apogée qu’elle travaillerait 24 heures sur 24 et a choisi de ralentir pour profiter de sa vie conjugale avec l’expert-comptable Vivek Mehra basé à Delhi, pour se rendre compte qu’elle aime ce qu’elle fait.

«J’ai tellement travaillé dans ma vie. J’avais un enfant à soigner que je n’avais pas de temps pour moi. Alors quand je me suis marié, j’ai dit d’accord, maintenant je ne travaillerai pas et profiterai de la vie de famille parce que je n’ai jamais aimé (ça Je travaillais toujours … Il n’y avait pas de plaisir », dit-elle.

«Mais ensuite, j’ai réalisé que mon plaisir est mon travail. Il n’y a rien d’autre qui me fait plaisir que mon travail. Je suis aussi une bonne femme au foyer, je sais cuisiner, je peux cirer des chaussures, etc. Mais mon travail me procure plus de plaisir et c’est pourquoi je vais travailler », a ajouté Gupta.

L’acteur, qui se trouve actuellement à Mukteshwar, a déclaré qu’elle avait hâte de faire du bon travail.

La prochaine étape pour elle est « Au revoir », avec également Amitabh Bachchan et Rashmika Mandanna, suivi de la deuxième saison de « Masaba Masaba » (Netflix) et « Panchayat » (Amazon Prime Video), et « Dial 100 », un film aux côtés de Manoj Bajpayee et Sakshi Tanwar.

Gupta a déclaré qu’elle avait également fini d’écrire son livre.

Réalisé par la débutante Kaashvie Nair, « Sardar Ka Grandson » met également en vedette Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh, Soni Razdan, Kumud Mishra, Kanwaljit Singh et Divya Seth.