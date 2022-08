“Mon travail consiste à décrocher des coups de poing à l’intérieur du ring et à rendre l’Inde fière”: le boxeur Nikhat Zareen

La boxeuse championne du monde en titre Nikhat Zareen a déclaré samedi que son travail consistait simplement à donner des coups de poing à ses adversaires à l’intérieur du ring et à rendre le pays fier.

Nikhat, qui a fait irruption dans la finale de la catégorie féminine des 50 kg après avoir surclassé l’Anglaise Stubley Alfia Savannah 5-0, a déclaré qu’elle avait hâte de mettre la main sur une deuxième médaille d’or internationale en trois mois.

« Mera kaam hai bas ring mein jaake mukke fekna aur desh ka naam roshan karna (Mon travail consiste à donner des coups de poing dans le ring et à rendre le pays fier). Je dois me calmer et recommencer », a déclaré Nikhat à PTI.

Mais ce n’était pas facile pour Nikhat car elle a dû surmonter non seulement son jeune adversaire de 21 ans, mais aussi une foule locale bruyante, et elle a décrit le combat comme son “plus gros obstacle sur le terrain”.

Nikhat affrontera Carly McNaul d’Irlande du Nord pour une médaille d’or.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

«Je dirais que c’était mon plus gros obstacle ici. Étant une favorite à domicile, elle (Stubley) devait sortir forte. C’est une très bonne boxeuse montante et c’est bien de s’imposer », a-t-elle déclaré.

“Oui, il y avait de la pression, je savais qu’elle aurait le plus grand soutien de la foule. Alors uske ghar mein aake jitna badi baat thi mere liye (la battre devant son public est une grande chose pour moi) », a ajouté Zareen.

Nikhat connaissait assez bien le jeu de Stubley car elle s’est battue avec elle à quelques reprises à l’entraînement, ce qui s’est avéré utile. Elle s’est également battue contre son dernier adversaire Carly dans le camp devant CWG.

« Je connaissais son style mais en même temps, elle aussi avait une bonne idée de moi. Je devais juste tout donner. J’attends avec impatience mon dernier combat contre Carly McNaul d’Irlande du Nord », a déclaré la joueuse de 26 ans.

Lorsqu’on lui a demandé où elle évaluerait sa réussite en CWG, Nikhat a déclaré: «Être championne du monde est la plus grande médaille pour moi. Par sab ki jagah alag hai (chaque médaille a sa propre signification). C’est comme si je ne pouvais pas garder mes parents séparés et que les deux sont égaux, papa ou maman.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici