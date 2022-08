Mon tout-petit a été contusionné après être tombé la tête la première d’un chariot à pédales de parc de vacances avec un siège lâche – je suis furieux

Une maman a raconté comment son tout-petit a été meurtri après être tombé la tête la première d’un chariot à pédales de parc avec un siège lâche.

Faye Croft, 29 ans, est devenue furieuse après que son fils de deux ans, Ethan, “s’est envolé à l’avant du véhicule” qu’ils avaient loué pendant des vacances en famille.

Ethan, deux ans, est tombé du chariot à pédales après avoir franchi un ralentisseur Crédit : Faye Croft/MEN MEDIA

Le jeune garçon s’est retrouvé avec une grosse ecchymose sur la tête Crédit : MEN Media

La mère, de Huddersfield, a déclaré que l’incident s’était produit en juillet lorsqu’ils avaient franchi un ralentisseur au parc de caravanes de Skipsea Sands dans l’East Yorkshire.

Faye, qui pédalait avec son neveu de 10 ans à côté d’elle et ses deux enfants à l’avant, a déclaré que le siège s’était desserré, provoquant la chute de son fils, le laissant avec une ecchymose à la tête et une grosse égratignure au visage.

La mère a déclaré à Yorkshire Live: “Toute la chaise est complètement sortie du kart, il était attaché et tout le siège s’est envolé, il a atterri au sol la tête la première, c’était une chance qu’il soit toujours dans la chaise parce que j’aurais l’écraser.

“Je l’ai sorti et il avait un énorme œuf sur la tête et une égratignure au visage. Ma fille s’est alors levée et a dit ‘maman, mes sièges sortent.'”

La mère a ajouté qu’elle avait payé les deux cautions de 10 £ et qu’on lui avait dit d’attendre sur le côté alors qu’elle n’avait reçu aucun avertissement concernant la sécurité concernant les chariots ou l’utilisation des freins.

Le lendemain, la famille est retournée au parc de caravanes pour demander à parler à un responsable – qui leur a demandé s’ils avaient signé une décharge de responsabilité en cas d’accident, ce qui, selon Faye, n’a jamais été donné.

Elle a ajouté: “Il nous a dit que cela n’aurait pas dû arriver et a dit qu’il contacterait les personnes à qui ils louaient les karts et leur demanderait de faire une enquête complète.”

Faye affirme qu’elle n’a toujours pas eu de nouvelles du parc de caravanes et même si elle a essayé de les contacter, elle n’a pas pu obtenir de réponses sur ce qui est arrivé à son fils.

Elle a poursuivi: “Cela m’a plus agacé parce que personne n’a été en contact avec moi, je n’ai entendu parler de personne.

“Le manager a demandé à quelle vitesse nous allions, je ne suis pas stupide, c’était juste comme une insulte.

“Si j’allais plus vite, ça aurait pu être pire, ça aurait pu le tuer, il s’est littéralement retrouvé la tête la première, c’était affreux.

“Il va bien maintenant, évidemment vous pouvez toujours voir où c’est arrivé, c’est toujours très rouge, mais il va bien en lui-même.”

Un porte-parole de Skipsea Sands Holiday Park a déclaré: “Nous accueillons chaque année des dizaines de milliers de familles heureuses et nous n’avons jamais eu un incident comme celui-ci avec nos karts.

“Nous avons présenté nos excuses à la famille de Bradley et menons une enquête pour savoir exactement comment cela s’est passé.

“Nous avons immédiatement mis le kart hors service pour examiner le problème et l’avons signalé au constructeur, et notre équipe a reçu une formation supplémentaire.”