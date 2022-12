Mon top 5 des téléphones de 2022 – Victor

Une autre année s’est écoulée, et avec elle, une multitude d’appareils. L’une des meilleures parties de notre travail ici à GSMArena consiste à découvrir de nouvelles technologies tout le temps. Au cours des douze derniers mois, j’ai passé beaucoup de temps avec les meilleurs smartphones. Pourtant, la liste que vous êtes sur le point de lire concerne les téléphones qui m’ont fait une impression durable, personnellement.

Cela ne signifie pas que les téléphones sont les meilleurs de l’année écoulée, et cela ne devrait pas non plus servir de conseil d’achat à quelqu’un en particulier. Personnellement, j’aime un téléphone avec un objectif clair et je pense que cela ressortira de la justification de chaque téléphone sélectionné.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Cela a été mon pilote quotidien personnel depuis son lancement en février. J’en ai réservé un dès que les précommandes ont été mises en ligne et je l’ai obtenu rapidement. C’est mon fidèle compagnon depuis dix mois maintenant et même si je ne m’appellerais pas un fanboy de Samsung, je me suis vraiment habitué à la manière de Samsung et à One UI au fil des ans. Le S22 Ultra était un remplacement direct du Galaxy Note20 Ultra, qui à son tour a remplacé mon bien-aimé Galaxy Note9 une fois qu’il est finalement mort sur moi.

En passant d’un téléphone à l’autre pour les avis, les choses peuvent devenir très mouvementées, c’est pourquoi j’aime garder les choses très simples sur le plan personnel. Le chargement de mon application, bien que très volumineux et varié, est généralement le même d’un téléphone à l’autre, tout comme mes raccourcis, y compris des choses comme la domotique intelligente dans Samsung SmartThings. Heck, je n’ai même pas changé mon fond d’écran sur trois ou même quatre téléphones personnels. Le fait est que j’aime la cohérence, et le S22 Ultra tient ses promesses sur ce front.

Je le considère essentiellement comme un outil familier qui est toujours dans ma poche et toujours fiable et qui fonctionne comme prévu afin que je puisse accomplir mes tâches rapidement et efficacement. Bien qu’appeler une pièce d’ingénierie glorieuse telle que le S22 Ultra un “outil” puisse sembler dégradant, c’est vraiment tout le contraire et la plus haute forme d’éloge dans mon monde. Même depuis que je suis passé de mon “outil” précédent – le Note20 Ultra, le S22 Ultra vient de réussir à se mettre en place tout en offrant une meilleure autonomie de la batterie et une meilleure expérience de l’appareil photo.

Je n’ai que des éloges à offrir pour le S22 Ultra. Il a simplement disparu dans l’arrière-plan pour moi, faisant silencieusement, de manière fiable et cohérente son travail sans accroc. C’est ce que je voulais, et c’est ce que j’ai eu.

Samsung Galaxy A33 5G

Soyons réalistes ici, il est facile de faire l’éloge d’appareils comme le Galaxy S22 Ultra. C’est la crème de la crème que Samsung a à offrir. En réalité, cependant, peu de gens ont besoin ou même devraient dépenser autant pour un téléphone. Les produits phares font la une des journaux, mais les bons intermédiaires font le travail pour la plupart des gens, et à mon humble avis, le Galaxy A33 5G correspond parfaitement à cette facture. À tel point que j’en ai acheté un pour chacun de mes parents cette année.

Il est difficile de contester la proposition de valeur ici. Actuellement vendu à moins de 300 euros, l’A33 5G dispose d’une protection IP67, de haut-parleurs stéréo, d’un écran AMOLED 90 Hz, d’une batterie de 5 000 mAh et d’une configuration de caméra puissante avec un vivaneau principal compatible OIS de 48 MP.

Le fait que mes proches utilisent One UI simplifie également le dépannage. J’ai constaté que d’après mon expérience, la plupart des choses semblent fonctionner immédiatement avec l’UX et le matériel personnalisés de Samsung mieux que la moyenne. Ma mère a récemment eu besoin de faire des transferts de fichiers vers un lecteur flash, et j’ai su sans avoir à vérifier qu’elle pouvait compter sur le support OTG. Il en va de même pour mon père, qui a récemment acheté une unité multimédia compatible Android Auto pour sa voiture. Je lui ai assuré sans hésiter que son téléphone fonctionnerait bien avec.

Ce sont les types d’expériences personnelles qui peuvent faire ou défaire un téléphone pour moi et, dans ce cas, placer facilement le Galaxy A33 5G sur ma liste personnelle des 5 meilleurs.

Asus Zenfone 9

J’ai personnellement appris à aimer et à admirer Asus pour ses excellents produits au fil des ans. Bien que peu nombreux, la gamme de téléphones du géant taïwanais est exquise, à mon avis. Chaque fois qu’un nouveau téléphone ROG entre par la porte, je suis partout pour un examen approfondi complet et à chaque fois, je me demande immédiatement s’il faut l’adopter comme pilote quotidien. Et ce n’est pas quelque chose qui m’arrive avec de nombreux téléphones ces jours-ci.

Donc, d’une certaine manière, cet arrêt ici concerne les téléphones Asus en général. Cependant, j’ai décidé de mettre en avant le Zenfone 9 en particulier. Je ne sais vraiment pas ce qui a provoqué la mort effective du concept phare compact, mais Asus est l’un des rares à le maintenir en vie. Et de manière magistrale avec très peu de compromis réels.

Le Zenfone 9 est adapté jusqu’aux dents. Vous obtenez les haut-parleurs stéréo, la cote IP68, le panneau AMOLED 120 Hz, HDR10 +, le chipset phare Snapdragon 8+ Gen 1 et une puissante configuration à double caméra à l’arrière et un selfie à mise au point automatique à l’avant. Fondamentalement, les travaux, dans un corps vraiment compact.

J’ai personnellement recommandé le Zenfone 9 à au moins trois reprises cette année. C’est vraiment mon préféré pour un produit phare compact, et rien que pour cela, il mérite une place sur la liste.

Apple iPhone SE (2022)

Vous pouvez râler sur l’iPhone SE (2022) tout ce que vous voulez pour son ancien design, mais sa popularité parle d’elle-même. J’adore un téléphone avec un but, et l’iPhone SE en est un excellent exemple. Il offre une entrée relativement peu coûteuse dans le domaine Apple et iOS. Que ce soit pour vos parents, vos enfants ou même pour vous-même, il n’y a aucune honte à profiter de ce que la SE apporte à la table. Et une fois que vous avez surmonté son design rétro, il offre en effet beaucoup.

Tout d’abord – c’est compact. Comme vraiment compact, pas dans le sens moderne. Cela peut être un avantage ou un inconvénient pour certains, mais cela rend incontestablement le SE unique dans le paysage actuel. De plus, dans aucun ordre particulier, entassés à l’intérieur de ce petit corps classé IP67 se trouvent des haut-parleurs stéréo, un écran IPS de qualité Retina, un chipset bionique Apple A15 assez récent et un appareil photo 12MP OIS étonnamment bon. Honnêtement, je souhaite juste qu’il y ait un moyen d’obtenir une plus grande batterie à l’intérieur du petit SE (2022).

Motorola Edge 30 Fusion

La gamme Edge 30 de Motorola s’est avérée particulièrement solide. Alors que l’Edge 30 Ultra aurait été le choix évident et facile à inclure dans la liste, j’ai pu expérimenter personnellement l’Edge 30 Fusion lors de son examen et j’ai trouvé que c’était une vraie joie en personne.

À partir de son apparence, l’Edge 30 Fusion a une certaine sophistication discrète que j’adore. Il est également très bien construit. Son écran est également magnifique, avec un taux de rafraîchissement fluide de 144 Hz et une excellente adaptation dynamique par le logiciel. J’apprécie également personnellement le choix de Motorola d’un DPI par défaut plus élevé pour l’interface utilisateur. C’est un petit détail, mais qui rend les choses un peu plus nettes dans mon esprit.

Je suis également un grand partisan de l’utilisation de l’USB Type-C de manière standardisée, et avec la prise en charge directe de l’alimentation, le Motorola Edge 30 Fusion offre cet aspect. De plus, malgré son image de marque stupide, “prêt pour” est une fonctionnalité intéressante que je pourrais utiliser de temps en temps, tout comme j’utilise DeX sur le Galaxy S22 Ultra.

Bien que personnellement ce ne soit pas une grande priorité pour moi, je ne peux que louer la configuration de la caméra pour sa qualité et sa polyvalence. Bien sûr, un téléobjectif aurait été apprécié, mais il n’est pas non plus prévu à ce prix. Obtenir la mise au point automatique sur toutes les caméras, cependant, est vraiment génial.

Honnêtement, si, pour une raison quelconque, je devais abandonner mon pilote quotidien Samsung, le Motorola Edge 30 Fusion ou Ultra serait en première ligne comme appareils de remplacement.

Mentions honorables – Samsung Galaxy S21 FE, Motorola Razr 2022

Personnellement, j’aime ce que fait Samsung avec ses modèles FE. En fait, je pense que pour la plupart des gens, un appareil de “classe FE” ou quelque chose comme un “tueur phare” est à peu près aussi haut de gamme que nécessaire dans leurs décisions d’achat. Un produit phare à part entière est brillant et cool et tout cela, mais les prix sont devenus ridicules de nos jours, et ce n’est un secret pour personne que vous n’obtenez pas vraiment une expérience utilisateur deux fois supérieure pour le double du prix.

Le Galaxy S21 FE est un excellent appareil haut de gamme. Il a l’air et se sent superbe, berçant ce look S21 légèrement plus ancien mais emblématique. Il est également très bien construit, avec un indice de protection IP68. Il dispose d’un excellent écran AMOLED HDR10 à 120 Hz avec une superbe précision des couleurs, une configuration de haut-parleurs stéréo solide, un chipset Snapdragon 888 de qualité phare et des performances de caméra exceptionnelles. C’est un appareil que je serais plus qu’heureux d’utiliser quotidiennement.

Ma raison de mentionner le Motorola Razr 2022 sur la liste est un peu plus de niche. En termes simples, son mécanisme de charnière m’a laissé une impression durable lors de l’examen. Il ferme l’écran presque parfaitement avec presque aucun espace et aucune astuce de changement d’affichage cette fois-ci. De plus, le pli de l’écran du Razr 2022 est vraiment minime et à peine perceptible à la fois visuellement et au toucher.

Ne vous méprenez pas, il y a beaucoup plus à aimer dans le Razr 2022, mais mon appréciation est centrée sur les progrès de la technologie d’affichage pliable qu’il représente.

Légère déception – Samsung Galaxy A53 5G

Cela va être une prise chaude à coup sûr, mais écoutez-moi. Je ne vais pas à l’encontre de ce qui est probablement le téléphone le plus populaire de Samsung parce que je ne l’aime pas. Au contraire, il offre une excellente expérience globale avec très peu de défauts et constitue un excellent choix pour la plupart des utilisateurs qui souhaitent acheter un Galaxy.

Mon boeuf avec l’A53 5G est qu’il n’est sans doute pas aussi bon que le téléphone qu’il remplace – le Galaxy A52s 5G. Le Galaxy A53 5G a perdu une prise jack 3,5 mm et a rétrogradé son chipset du Snapdragon 778G au Exynos 1280. Il est clair que Samsung a décidé d’optimiser les coûts et de couper certains coins là où cela fera vraiment la différence – dans un téléphone qui expédie d’énormes volumes . Et ça me frotte juste dans le mauvais sens.

Cela conclut à peu près mes faits saillants de 2022. J’espère que vous avez trouvé mes réflexions intéressantes et si vous souhaitez discuter de l’un des points soulevés, je me cacherai dans les commentaires.