Mon top 5 des téléphones de 2022 – Ro

Eh bien, 2022 est une fin et je peux dire que ce fut une année plutôt… rassis. Nous ne pouvons pas toujours avoir des années passionnantes, bien sûr, mais le fait que je sois revenu à l’utilisation d’un téléphone de l’année dernière, le Xiaomi Mi 11 Ultra, parle de lui-même.

Cela ne veut pas dire que je n’avais pas mes favoris parmi la récolte de cette année et les voici sans ordre particulier.

Asus Zenfone 9

Tout comme l’année dernière, je voudrais lancer cette liste avec un téléphone Asus. Bien sûr, cette année, c’est le Zenfone 9. J’ai toujours eu un faible pour les produits phares compacts et je pense qu’Asus l’a encore une fois réussi. En fait, je pense que le nouveau Zenfone 9 est le plus beau téléphone de 2022. Le design est si simple, mais super élégant et haut de gamme.

Il coche également presque toutes les cases pour un téléphone phare 2022, à l’exception du téléobjectif. Mais à une diagonale de 5,9 pouces, il est difficile d’en demander un. Mais au moins, il offre une excellente expérience photo avec ceux dont il dispose.

De plus, je suis un grand fan des logiciels Android propres et ZenUI d’Asus est probablement l’un des meilleurs à cet égard. Il semble stock, mais fournit toujours des fonctionnalités propriétaires avancées et geek. La durée de vie de la batterie est étonnamment bonne et bat même certains appareils plus gros avec des batteries beaucoup plus grandes.

Google Pixel 7 Pro

L’Android propre n’est qu’une des raisons pour lesquelles j’ai aimé le Pixel 7 Pro. L’appareil photo, bien sûr, en est un autre – j’ai adoré le traitement des images fixes. Il y a quelque chose à propos de ceux que je ne peux pas mettre le doigt dessus, mais les photos Pixel ont une ambiance distincte. Et j’aime beaucoup.

J’aime aussi la façon dont ce téléphone est intelligent. Les fonctionnalités de Google alimentées par l’IA telles que le filtrage des appels, les conversions parole-texte et vice versa sont excellentes, ainsi que l’extraction d’images et de texte à partir de photos. Le Pixel 7 Pro est la véritable définition d’un smartphone. Ou du moins je pense que c’est ce qui se rapproche le plus d’un intelligenttéléphone.

Si ce n’était pas pour sa disponibilité limitée sur le marché, je serais probablement en train de basculer un Pixel 7 Pro en ce moment. De plus, de nombreuses fonctionnalités intelligentes ne sont pas applicables dans mon pays d’origine. Après tout, les logiciels de reconnaissance vocale ont leurs limites.

Et bien qu’excentrique, j’aime beaucoup le design de cette année, bien qu’il soit presque identique à la série 6. Enfin et surtout, la version Pixel de cette année n’est pas en proie à de nombreux problèmes matériels et/ou logiciels comme c’était la norme pour les téléphones Google.

Le petit Pixel 7 reçoit une mention honorable car il s’agit d’un produit phare compact avec un ensemble solide de fonctionnalités et un prix étonnamment compétitif.

Pixel 6a

Je ne suis pas un fanboy de Pixel, ne vous méprenez pas. Pourtant, il est difficile de nier que les Pixel sont de très bons téléphones cette année. Je ne peux vraiment pas penser à un midranger qui se démarque de la foule cette année, à l’exception du Pixel 6a.

Il est abordable, fonctionne sur le SoC phare de Google de l’année dernière, offre une expérience d’appareil photo de qualité phare, bénéficie de tous les avantages d’être un téléphone Google en termes de mises à jour logicielles et c’est un téléphone bien équilibré en général. S’il est disponible dans votre pays, vous devriez certainement l’envisager.

Xiaomi 12S Ultra

J’utilise actuellement le Xiaomi Mi 11 Ultra et je suis complètement déçu que le 12S Ultra soit inutilisable en dehors de la Chine. J’ai la chance de pouvoir tenir le 12S Ultra dans ma main et c’est un super téléphone.

Il a toutes les cloches et tous les sifflets et c’est sans doute le meilleur photophone du marché. Les performances du téléobjectif sont inégalées à mon avis.

De plus, je suis un grand fan du design. Je trouve le faux cuir et le module de caméra circulaire assez uniques, tandis que la surface est agréable au toucher. Il offre une excellente adhérence et peut-être une meilleure durabilité que votre construction sandwich en verre standard.

J’ai aussi récemment adoré le MIUI de Xiaomi. Il est riche en fonctionnalités, raffiné, personnalisable et ultra-rapide.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Comme la plupart de mes collègues, je choisis le Samsung Galaxy S22 Ultra comme l’un de mes téléphones préférés de 2022 et ce n’est pas parce que nous obtenons gratuitement des Bugatti du géant coréen de la technologie, mais surtout parce que le S22 Ultra est la chose la plus proche que nous ayons à un vaisseau amiral sans compromis cette année. C’est le téléphone qui unit enfin les gammes Note et S et offre un produit global imbattable.

Il est tellement riche en fonctionnalités qu’il est difficile de ne pas plaire aux masses. Enfer, il a même deux longueurs focales de téléobjectif et c’est l’une des meilleures choses à propos de ce téléphone.

Le logiciel est l’une des principales raisons pour lesquelles j’aime l’Ultra de cette année. Une interface utilisateur est plus raffinée que jamais, elle possède une tonne de fonctionnalités réellement utiles et c’est peut-être le meilleur skin Android personnalisé conçu pour être utilisé d’une seule main. C’était le principal argument de vente original de One UI il y a quelques années et il est resté fidèle à ses racines.

Une critique que j’ai à propos de One UI 5.0 est que même s’il semble beaucoup plus fluide que son prédécesseur, il est toujours un peu lent par rapport à ses concurrents. J’ai passé la majeure partie de cette année avec le S22 + et je peux dire que la plupart des autres itérations Android, sinon toutes, se sentent plus rapides et plus réactives.

Et pourtant, je crois que la plupart des gens ne remarqueraient pas la différence et ne seraient pas aussi dérangés que moi par cela.

Espérons que 2023 apportera des téléphones plus innovants et captivants, mais, plus important encore, une sortie mondiale de mes préférés.