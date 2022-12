Mon top 5 des téléphones de 2022 – Peter

2022 ressemble à un tournant – les pliables trouvent leurs marques, les téléphones avec appareil photo ont franchi une étape importante, les marques développent leur identité unique. Voici cinq des téléphones qui m’ont le plus impressionné cette année, des téléphones qui serviront de référence pour ce qui est à venir en 2023.

Google Pixel 7 Pro

Je ne sais pas ce qui est le plus surprenant – que Google fabrique toujours des téléphones ou qu’il en ait fait un bon cette fois. La série Pixel 6 était proche, mais certains problèmes matériels l’ont laissée dans la pile “peut-être pas”. La plupart des problèmes ont été résolus dans la génération 2022 et nous y sommes.

Le plus petit Pixel 7 serait ici à la place du Pro si Google avait eu la gentillesse de lui fournir un téléobjectif et un panneau LTPO 120 Hz. C’est une tendance dans l’industrie qui me dérange – seuls les gros téléphones ont les télécaméras et de bons écrans – mais je vous épargnerai la diatribe.

Le Google Pixel 7 Pro est construit avec une vision qui ne peut pas être dite de nombreuses marques. La série Pixel a son propre aspect matériel distinct et des suppressions de fonctionnalités opportunes permettent régulièrement de nouvelles fonctionnalités intéressantes qui gardent les téléphones frais.

Je ne suis pas dérangé par le fait que le Tensor G2 est plus lent que les chipsets des autres produits phares de 2022. Pour être honnête, à un moment donné, j’avais oublié quel chipset il y avait dans mon téléphone personnel – les performances n’avaient plus d’importance depuis un moment. L’efficacité énergétique n’a pas, cependant, et Google et Samsung ont encore du travail à faire sur ce front.

L’IA progresse à un rythme époustouflant, j’ai joué avec ChatGPT et Stable Diffusion et j’ai l’impression d’être dans un film de science-fiction. Cela ne fait que me rendre plus enthousiasmé par l’approche de Google en matière de construction de téléphones – l’esprit plutôt que la matière, le logiciel plutôt que le matériel.

Oppo Trouver N2

En réfléchissant aux téléphones qui devraient figurer dans mon Top 5, j’ai pensé au Galaxy Z Flip4. J’aime les petits téléphones et j’ai toujours aimé le format flip, parfait, n’est-ce pas ? Mais quand je me suis assis pour mettre mon argument en mots, je ne pouvais pas. Samsung a-t-il vraiment suffisamment amélioré le téléphone depuis le Z Flip3 (pour lequel je n’avais qu’un intérêt passager) ou est-ce mon point de vue qui a changé ? Ce dernier, probablement, je me prépare lentement aux pliables.

Mais parmi toutes les versions 2022, je pense que c’est l’Oppo Find N2 qui mérite cette place. Le Find N original était également assez intéressant, mais à 275 g et 15,9 mm d’épaisseur (plié), il était assez volumineux. Les ingénieurs d’Oppo ont fait un travail impressionnant et ont réduit leur poids de 42 g – le N2 pèse 233 g, plus léger que n’importe quel pliable horizontal. Ils ont également réduit une partie de l’épaisseur.

Voyant à quel point le volume était ma principale plainte concernant le N, le Find N2 cloue tout le reste – un panneau interne LTPO, une configuration de caméra large + ultra large + télé, une grande batterie (pour sa taille) et ainsi de suite. Encore une fois, cela ne me dérange pas qu’il soit livré avec un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 au lieu du Gen 2. La suppression de la charge sans fil me dérange un peu, mais je suppose que c’est en partie pourquoi le nouveau modèle est plus fin.









Oppo Find N à gauche, Find N2 à droite

Maintenant, pour la meilleure partie – l’écran de couverture a toujours un rapport d’aspect assez sain (17,7: 9) et avec une diagonale de 5,54 pouces et des cadres minces qui en font un téléphone de seulement 72,6 mm de large et 132,2 mm de haut, parfaitement utilisable d’une seule main. D’autant plus maintenant qu’il pèse moins qu’un iPhone 14 Pro Max.

Enfin, une plainte sur la disponibilité. Ce n’est pas la faute du téléphone, bien sûr, mais si l’Oppo Find N2 Flip peut avoir un lancement mondial, pourquoi pas le Find N2 ?

Asus Zenfone 9

J’ai toujours aimé les téléphones plus petits, plus que le Joe moyen, semble-t-il, compte tenu de leur piètre qualité sur le marché. Sony a abandonné les Compacts il y a quelques années, Apple a débranché l’iPhone mini (une décision qu’il regrettera peut-être, vu comment se porte le Plus).

L’Asus Zenfone 9 est l’un des rares androïdes correctement petits et le seul d’une grande marque. Je connais quelques offres de marques émergentes, bien que celles-ci semblent principalement lancées via Kickstarter (ou des services similaires), mais je préfère plutôt passer par un détaillant ou un opérateur.

Quoi qu’il en soit, je vais encore une fois me plaindre de l’absence de téléobjectif sur un petit téléphone, mais j’ai vécu des années sans et je pourrais vivre sans maintenant… probablement. Le seul problème majeur que j’ai avec le Zenfone est qu’Asus ne s’engagera pas sur plus de 2 mises à jour du système d’exploitation – je passe beaucoup de temps entre le changement de téléphone et le paiement de 800 € pour un téléphone n’est justifié que si ce téléphone durera plusieurs années. Le Zenfone 9 est bien construit et le matériel durera, mais le logiciel sera abandonné d’ici la fin de l’année prochaine.

Realme GT2 Pro

J’ai utilisé ma juste part de téléphones OnePlus et je les ai aimés – par coïncidence, ils étaient tous des modèles T. Mais le 8T a été un peu décevant, le 10T n’est pas non plus ce que je recherche. Ceux-ci commencent à ressembler aux téléphones T de Xiaomi, qui constituent une ligne distincte au lieu d’une mise à niveau de mi-saison vers le produit phare. J’ai toujours l’espoir que Nothing continuera là où OnePlus s’est arrêté après être devenu grand public, mais le téléphone (1) ne l’est pas.

Cela nous amène à Realme, la dernière branche de l’arbre BBK. Il y a une litière de téléphones de série de numéros qui font de bons choix budgétaires, mais ils ne sont pas pour moi. La série GT, cependant, ressemble aux beaux jours de OnePlus.

Le OnePlus GT2 Pro en particulier s’est démarqué. Il a été lancé à l’échelle mondiale à 750 € en février, mais son prix a depuis considérablement baissé. Il est fréquemment présenté lorsque nous écrivons sur les offres de smartphones et pour cause – il offre beaucoup pour votre argent.

Il existe une option de type papier de qualité supérieure si vous le souhaitez. L’écran QHD LTPO 10 bits est de qualité phare ou même mieux, étant donné que les Galaxy S22 + et Xiaomi 13 ont des écrans FHD + tout en coûtant plus cher que le GT2 Pro.

Les caméras ne sont pas tout à fait au niveau OnePlus, mais elles sont assez proches compte tenu de la différence de prix. Le prochain tour – Realme GT3 Pro contre OnePlus 11 – est dans des semaines (probablement, les modèles 2022 lancés en janvier), et c’est une rivalité fraternelle que je surveillerai de près.

Xiaomi 12S Ultra

Je me souviens de mon premier téléphone avec un appareil photo, le Nokia 6230i, j’ai encore des photos (et même des vidéos) de celui-ci. C’était bien pour son époque, mais deux décennies de progrès ont amélioré les caméras du téléphone à un niveau parfois difficile à croire. Et je pense que le Xiaomi 12S Ultra en est le meilleur exemple à partir de 2022. La caméra à distance focale variable de Sony est également à surveiller, bien que le package Xiaomi soit globalement plus impressionnant.

L’âge des capteurs 1″ dans les smartphones est officiellement arrivé et avec l’aide de Leica Xiaomi a réussi à extraire d’excellents résultats de l’IMX989 de 12S Ultra. Et tandis que les appareils photo numériques dédiés – certains d’entre eux au moins – ont des capteurs plus grands, les options de photographie informatique, d’édition et de partage sur l’appareil qu’offrent les smartphones sont inégalées.

De manière réaliste, ce devrait être le Xiaomi 13 Pro ici, qui est essentiellement le même téléphone sauf pour le nouveau chipset et le look plus ennuyeux. D’accord, “ennuyeux” est dur, j’aime bien le design épuré de la série 13. Il a l’air assez simple à côté du 12S Ultra, cependant, cela ne laisse aucune incertitude sur le fait d’être un cameraphone bestial. J’ai choisi le 12S Ultra plutôt que le 13 Pro pour son ambition, lançant des mois avant sa principale concurrence.

Je dois également mentionner l’appareil concept avec une monture Leica M pour objectifs. Cela brise le dernier mur entre les smartphones et les appareils photo sans miroir et même si un tel appareil ne sera probablement jamais commercialisé, cela montre que Xiaomi peut bouleverser le monde de l’appareil photo s’il le voulait vraiment.