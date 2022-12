Mon top 5 des téléphones de 2022 – Michail

L’année dernière a sorti un certain nombre d’appareils mémorables et même s’il était difficile de choisir les cinq meilleurs, j’ai finalement réussi. Un peu de fond sur mes préférences de téléphone – j’aime les petits ou comme j’aime les appeler de taille raisonnable Téléphone (s. Vous savez, ceux qui sont confortables à utiliser d’une seule main.

Bien que les petits téléphones soient ma préférence, je ne peux pas nier les appareils transcendants qui vous permettent de faire plus que simplement parcourir les applications de médias sociaux, prendre des photos et écouter Spotify – je parle ici de pliables et j’en ai deux dans ma liste des cinq premiers .

Apple iPhone 14 Pro

L’iPhone 14 Pro est mon téléphone de l’année et c’est le meilleur package global pour un téléphone compact. Hormis l’endurance de la batterie, il n’y a pas de véritable compromis sur la plus grande variante Pro Max. Les performances sont fluides et le chipset Apple A16 a encore des kilomètres d’avance sur la concurrence. Dynamic Island en est encore à ses débuts et il faudra encore un peu de temps avant que les développeurs en profitent pleinement, mais je suis fan de cette nouvelle approche et vous pouvez déjà dire que les concurrents essaient d’implémenter des fonctionnalités similaires.

Le nouvel appareil photo principal de 48 MP prend les meilleures photos sur un iPhone à ce jour dans des scénarios de jour et de nuit, tandis que la stabilisation vidéo a fait l’objet d’une refonte et est encore une fois la meilleure solution dans le monde des smartphones. Le module téléobjectif 3x n’est cependant pas si impressionnant, surtout avec l’absence de véritable module périscope comme sur les produits phares Android concurrents.

Les téléphones phares d’Apple sont connus pour leur qualité de fabrication supérieure, mais je dois mentionner que le poids des modèles Pro est un peu incontrôlable (littéralement) au cours des dernières années. Le 14 Pro fait pencher la balance à 204 grammes tandis que le 14 Pro Max pèse 240 grammes. Les cadres en acier inoxydable sont beaux et brillants lorsqu’ils sont neufs, mais ramassent les rayures assez facilement et ne sont plus aussi beaux après quelques mois d’utilisation sans étui.

Le support logiciel de longue durée devient de plus en plus important et Apple est toujours le leader ici. Vous pouvez vous attendre à au moins six ans de mises à jour iOS sur les iPhones de dernière génération. Les téléphones d’Apple ont tendance à mieux conserver leur valeur que toute autre marque et le marché des accessoires pour iPhone n’est pas le meilleur.

GooglePixel 7

La gamme Pixel de Google a toujours verrouillé la foule des puristes Android et je pense que la série Pixel 7 est la meilleure à ce jour. Ma préférence pour les téléphones plus petits m’a fait choisir le Pixel 7 pour cette liste plutôt que le 7 Pro.

Pixel 7 obtient toutes les bases avec un grand écran OLED de 6,3 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz qui semble assez fluide. La qualité de construction est supérieure à celle du Pixel 6 de l’année dernière et la visière proéminente de l’appareil photo est toujours un trait de conception unique que j’aime. Les caméras du Pixel 7 laissent peu à désirer et offrent certaines des prises de vue les plus naturelles de l’industrie avec de nombreuses astuces supplémentaires comme la fonction de gomme magique. La caméra ultra-large est cependant un peu décevante en basse lumière.

Il existe d’autres limitations régionales – 5G, VoLTE et la plupart des fonctionnalités d’IA embarquées ne fonctionneront pas sur les marchés où Google ne vend pas officiellement la gamme Pixel 7. Mais le Pixel 7 est un téléphone phare compact à un prix adéquat avec un excellent logiciel et des caméras capables qui sont faciles à recommander à la plupart des utilisateurs.

Asus Zenfone 9

Le thème compact se poursuit avec Asus, l’un des rares fabricants d’Android à proposer régulièrement un petit produit phare dans sa gamme Zenfone. Le Zenfone 9 est un excellent téléphone avec une construction et des spécifications phares – un écran OLED de 5,9 pouces à 120 Hz, un chipset Snapdragon 8 Gen 1 et une caméra principale de 50 MP.

Asus a vraiment cloué le design du Zenfone 9 et c’est sans doute le téléphone à une main le plus confortable à utiliser sur le marché en ce moment. J’ai aussi adoré le dos texturé qui a une belle finition adhérente et je pense que les découpes de la double caméra à l’arrière sont également très propres. La clé intelligente ajoutée qui sert également de bouton d’alimentation et de lecteur d’empreintes digitales est une autre fonctionnalité intéressante qui vous permet d’attribuer des doubles pressions et des appuis longs pour des actions spécifiques et des lancements d’applications.

Les seuls inconvénients matériels du Zenfone 9 à mes yeux sont les lunettes asymétriques et le revêtement réfléchissant sur la caméra selfie. Asus ne promet que 2 mises à jour majeures du système d’exploitation Android, ce qui est derrière des concurrents comme Samsung et Google et n’est pas idéal si vous prévoyez de garder votre téléphone pendant longtemps. Vous ne bénéficiez pas non plus d’une charge sans fil et d’un téléobjectif, mais vous vous attendez en quelque sorte à cela d’un téléphone compact.

Samsung Galaxy Z Fold4

Est-ce un téléphone ? Est-ce une tablette ? Est-ce un remplacement de bureau ? C’est le Galaxy Z Fold4 et ça peut être les trois. Le Z Fold4 est actuellement le smartphone le plus polyvalent du marché. Le Z Fold de quatrième génération est un raffinement des Folds précédents de la gamme et est en vertu du meilleur à ce jour.

Samsung offre la meilleure expérience de visualisation mobile avec le Z Fold4 et son écran Dynamic AMOLED 2x de 7,6 pouces, mais la grande mise à niveau concerne l’écran de couverture qui offre désormais un rapport d’aspect plus large et plus utile pour améliorer la frappe. Cela se fait également au détriment des lunettes, donc la manipulation n’est pas compromise.

Galaxy Z Fold4 est une machine multitâche avec la nouvelle barre des tâches qui vous permet de lancer et de basculer rapidement entre les applications comme si vous étiez sur un ordinateur de bureau.

Les performances sont de premier ordre avec le chipset phare Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. Les appareils photo sont presque identiques à ceux du Galaxy S22 et du Galaxy S22+, ce qui est assez bon pour la plupart des cas d’utilisation, mais un téléobjectif périscope et un capteur principal plus grand feraient de certains futurs Fold un véritable appareil sans compromis. Oh et la caméra selfie UD 4MP ici est encore assez mauvaise, mais cela n’est vraiment destiné qu’aux appels vidéo.

L’écart de charnière et le pli de l’écran sont toujours des aspects gênants sur le Z Fold4 et nous espérons qu’ils seront résolus avec la prochaine version. Nous espérons également une charge plus rapide car les vitesses de 25 W sont assez décevantes sur un appareil aussi haut de gamme.

La polyvalence est le principal argument de vente du Z Flip4 – il peut remplacer votre téléphone, votre tablette, votre liseuse et même votre ordinateur portable en mode DeX par les bons périphériques. Toutes ces fonctionnalités tiennent dans votre poche avec la connectivité 5G et un stylet actif en option – cela vous donne juste l’impression de vivre dans le futur.

Oppo Trouver N

Oppo Find N était l’un des appareils les plus intéressants à venir au bureau cette année. Il est triste que nous n’ayons jamais eu de sortie internationale avec celui-ci et malheureusement, nous manquerons également au Find N2. Je n’inclus pas le N2 sur cette liste car il est arrivé trop tard dans l’année et je dois encore me décider si c’est une mise à niveau assez bonne.

Le Find N est le premier téléphone pliable horizontalement qui a fait de l’ergonomie une priorité. Find N donne l’impression qu’il a été conçu pour être utilisé d’une seule main, même avec son grand écran principal de 7,1 pouces qui vous offre beaucoup d’espace pour le multitâche. L’AMOLED extérieur de 5,49 pouces est juste assez large pour se sentir comme un écran de smartphone normal pour taper des messages et d’autres tâches quotidiennes lorsque vous êtes en déplacement.

Le LTPO AMOLED de 7,1 pouces est toujours substantiel et le pli au milieu est bien moins proéminent que sur les autres pliables de la concurrence. Le cadre sans espace où les deux moitiés du téléphone se rencontrent est également un aspect de conception rassurant. Les performances sont très bonnes avec le Snapdragon 888 à la barre malgré qu’il soit vieux d’une génération au lancement et que la batterie de 4 500 mAh offre une endurance adéquate lors de nos tests.

Le Find N n’est peut-être que le catalyseur de téléphones pliables verticaux plus compacts, y compris le rumeur Google Pixel Fold et c’est un spectacle bienvenu sur le marché où d’autres fabricants donnent la priorité aux écrans plus grands.