Mon top 5 des téléphones de 2022 – Ivan

L’année 2022 est presque terminée et cela signifie qu’il est temps pour nous, à l’équipe GSMArena, de nommer nos téléphones préférés de l’année. Devriez-vous vous soucier du mien ? Probablement pas, mais si vous insistez, continuez à lire.

Dans l’ordre inverse (mon préféré absolu est le dernier)…

ZTE Axone 40 Ultra

Le ZTE Axon 40 Ultra est le produit phare de taille parfaite. Il n’est pas énorme, ni petit non plus, mais possède un grand écran de 6,8 pouces, une batterie de 5 000 mAh, un superbe design qui me rappelle le charmant Galaxy S21 Ultra et un ensemble unique d’appareils photo.

Les distances focales de l’appareil photo principal et de l’appareil photo à zoom sont ce qui fait de l’Axon 40 Ultra l’un de mes téléphones préférés cette année – 35 mm est un si grand champ de vision polyvalent qui met davantage l’accent sur un sujet tout en restant suffisamment large pour être adéquat pour les paysages urbains et les paysages. Et, grâce au capteur relativement grand derrière l’objectif lumineux, l’appareil photo principal de l’Axon 40 Ultra est un véritable dur à cuire de la photographie. À l’autre extrémité du zoom, à 91 mm, l’appareil photo 3,5x vous rapproche un peu plus que le téléobjectif 3x typique sur un Galaxy ou un iPhone (ceux-ci sont d’environ 70 mm à 80 mm).

Xiaomi 13 Pro

Je n’ai pas encore vu celui-ci en personne, mais j’ai utilisé suffisamment de smartphones Xiaomi récents pour être sûr que le Xiaomi 13 Pro sera d’une fabrication exquise, rapide et haut de gamme. Mais ce sont les appareils photo qui m’intéressent, notamment le principal et le téléobjectif (trouver le schéma ici ?). La caméra large a un capteur de type 1 pouce avec d’énormes pixels de 1,6 µm avant le regroupement, ils gonflent jusqu’à 3,2 µm lorsqu’ils sont combinés. Nous avons vu cet imageur sur le Xiaomi 12S et l’avons trouvé génial.

L’appareil photo 75 mm f / 2.0 devrait permettre de belles photos de zoom et de portrait. Nous n’avons pas encore appris la taille du capteur derrière cet appareil photo, mais je suis optimiste. Et, je ne peux pas discuter avec cette couleur Wilderness Green qui est vêtue de céramique.

Asus Zenfone 9

Asus est l’un des rares fabricants à fabriquer correctement des téléphones compacts ! J’ai passé un peu de temps avec l’Asus Zenfone 9 pendant que nous faisions son test et c’est génial. Il a de grandes performances de téléphone et même une grande autonomie de batterie de téléphone dans un très petit boîtier.

Asus a opté pour une interface utilisateur Android presque en stock qui était très fluide et simple et devrait être facile à entretenir avec des mises à jour rapides sur toute la ligne. Et la nouvelle finition polymère sur le panneau arrière donne au téléphone une sensation différente et il tient confortablement dans la main.

Samsung Galaxy Z Fold4

J’ai failli acheter le Samsung Galaxy Z Fold4 plusieurs fois cette année. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le fait de le voir à la fois lors de son événement d’annonce et plus tard au bureau pendant que son examen était en cours, mais j’adore un grand Samsung et ils ne deviennent pas plus gros que cela.

Ce qui m’a frappé avec le Galaxy Z Fold4, c’est à quel point il était plus rapide que mon Galaxy S22 Ultra Android 12 d’alors. La taille même de l’écran intérieur a également été un facteur important dans mon désir de posséder le Fold4.

Samsung a fait des progrès dans les capacités multitâches de son dernier grand pliable. Il est plus facile que jamais de mettre plusieurs applications à l’écran et cela fonctionne de manière transparente. La nouvelle barre des tâches permanente est un pur génie.

Le Galaxy Z Fold4 a également bénéficié d’une mise à niveau de l’appareil photo indispensable. J’apprécie particulièrement le nouvel appareil photo à zoom 3x. Mais malgré toutes les mises à niveau, le Galaxy Z Fold4 n’est pas à la hauteur du…

Samsung Galaxy S22 Ultra

Mon téléphone de l’année – le Samsung Galaxy S22 Ultra. Et beaucoup d’autres personnes aussi, à en juger par les chiffres écrasants sur notre page de spécifications, qui affiche plus de 9 millions de visites.

Le Galaxy S22 Ultra est le produit phare tout-puissant. Il n’y a pas d’autre téléphone avec sa combinaison d’affichage, de matrice de caméras, d’autonomie de la batterie et de capacités logicielles. Le S Pen est également unique.

Je peux difficilement dire quoi que ce soit que vous ne sachiez déjà sur le Galaxy S22 Ultra, donc je vais simplement conclure en disant que je l’ai utilisé pendant la majeure partie de 2022 et que je l’adore. Et, ça va de mieux en mieux. La mise à jour OneUI 5.0 a corrigé l’étrange problème de performances et rendu le téléphone aussi fluide que du beurre.

En route vers 2023 !