Mon Top 5 des téléphones de 2022 – George

Ma soif et ma curiosité pour les nouveaux smartphones ont diminué au fil des ans – après avoir examiné ma part de modèles et utilisé une poignée personnellement, j’ai atteint un point où l’excitation a pour la plupart quitté la pièce. Cela dit, il y a encore des domaines où les développements parviennent à créer une étincelle dans le cœur de ce critique autrement sans émotion – pas suffisant pour motiver un achat, mais juste assez pour le faire avancer.

Toujours à la recherche de plus de type, je suis toujours à la recherche du bon pliable pour offrir le plus de tablettes dans le plus petit nombre de smartphones et nous nous rapprochons de cet objectif. Pendant ce temps, une fascination toujours éclatante pour la photographie malgré la poursuite désormais abandonnée de la maîtrise de l’artisanat signifie que les appareils photo inhabituels pour smartphone sont également au moins un peu captivants. Et puis, en fin de compte, il y a les téléphones que j’achète pour les utiliser, et ce groupe n’a traditionnellement eu aucun chevauchement avec les deux précédents. Essayons de faire une liste.

Oppo Trouver N2

À environ 40 grammes de moins que la génération précédente, le poids du Find N2 récemment annoncé est maintenant à un niveau régulier de gros smartphone. Ce tout nouveau package pliable comprend un petit smartphone avec un facteur de forme sensible à l’avant et une tablette compacte une fois que vous avez ouvert cette charnière Flexion. C’est un jeu de rapports d’aspect avec ces conceptions et les découvertes les rapprochent de droit que quiconque.

Un compromis courant avec les pliables est de sacrifier les dernières avancées dans le domaine de la prise de vue simplement parce qu’il n’y a pas de place pour le matériel dans ces corps nécessairement minces. C’est évidemment toujours le cas sur le Find N2, mais les spécifications de cette génération sont un peu moins ternes – télé à plus grand capteur et ultra large, plus AF sur le dernier – promouvant la viabilité du Find en tant que polyvalent un cran au-dessus du N (1 )’s.

Maintenant, tout ce qui reste est un firmware “international” et une disponibilité officielle en dehors de la Chine. Le tout en temps voulu, je suppose.

Xiaomi 12S Ultra

Le Xiaomi 12S Ultra est dans un limbe similaire indisponible pour les occidentaux, mais il figure néanmoins sur cette liste – car il est peut-être le meilleur appareil photo existant. Contrairement au Mi 11 Ultra, le 12S est lié à son marché domestique chinois et nous, Européens, devrons attendre un peu plus longtemps pour un téléphone entièrement fonctionnel avec un capteur d’appareil photo de type 1.0 (entièrement utilisable).

Mais ce n’est pas seulement l’appareil photo principal ici – l’ultra large et le téléobjectif, réutilisés comme ils peuvent l’être de la génération précédente, sont également difficiles à rivaliser, ce qui en fait un trio vraiment remarquable. Peut-être que Xiaomi ne publiera que les Ultras impairs dans le monde – on ne peut qu’espérer un 13 Ultra mondial, le moment venu.

ZTE Axone 40 Ultra

Ce qui nous amène au ZTE Axon 40 Ultra. Un téléphone solide dans son intégralité, ce n’est pas ici parce que c’est un package si complet – non, la raison est plus précise. Dans un monde de caméras principales de 24 mm (équivalent), l’Axon opte pour une caméra de 35 mm et cela fait une différence principale dans le type de photos qu’il prend. La perspective modifiée, le bokeh supplémentaire, les portraits naturels – cet appareil photo est un argument de vente unique.

Un appareil photo ne fait pas un téléphone, cependant, et malgré tout son bien-être général, l’Axon 40 Ultra ne peut pas tout à fait être le téléphone de tout le monde, de la même manière qu’un Galaxy ou un iPhone. Il ne reste plus qu’à fabriquer une caméra à gros capteur de 35 mm (ou à peu près) – soit comme caméra « principale », soit à côté d’une unité plus conventionnelle de 24 mm.

Tecno Phantom X2 Pro

Il y a un autre one-trick remarquable poney téléphone avec appareil photo à sortir en 2022, et c’est le Tecno Phantom X2 Pro. Aussi difficile à avaler en termes d’interface utilisateur que tous les autres Tecno ou Infinix (du moins du point de vue de ce critique particulier), et pas tout à fait génial à plusieurs autres égards, le Phantom X2 Pro dispose d’un appareil photo portrait unique de 65 mm.

Nous l’avons exploré en détail et avons trouvé qu’il produisait des résultats inégalés pour les smartphones de l’époque – pour des tâches plutôt spécifiques et strictement par rapport aux smartphones, mais ce sont des smartphones que vous transportez dans votre poche et non ce 85/1.4 ou toute autre monstruosité optique dont vous rêvez de la nuit.

Alors oui, une entrée de plus dans la catégorie “un seul appareil photo intrigant dans un téléphone que vous n’obtiendrez finalement pas”.

Google Pixel 7 Pro

Ce que j’ai obtenu, c’est le Pixel 7 Pro. Un téléphone sans un seul appareil photo particulièrement impressionnant, le chargement le plus lent, les limitations du réseau là où j’habite (puisqu’il n’est pas vendu officiellement) et les limitations des fonctionnalités là où j’habite (lire ci-dessus) en plus de ce qui est une version un peu fade de l’interface utilisateur pour commencer. .

Ce ne sont pas de nouvelles… particularités. Mais malgré tous (et un tas de problèmes matériels bien documentés au fil des ans), le Pixel, en tant que concept, a eu un attrait durable pour moi. Je me souviens encore avec émotion du dernier que j’avais, le Pixel 3, de petite taille – ils ne les fabriquent plus comme avant. Curieusement, aucun modèle intermédiaire n’a réussi à prendre cette attraction intangible (inexplicable aussi, diraient certains collègues) et faites-en la promotion d’un moment où l’argent change de mains.

Eh bien, celui-ci l’a fait, et une certaine remise peut revendiquer une partie de la responsabilité. Mais cela se résume en grande partie au fait que la somme des qualités du Pixel 7 Pro cette année et de cet appel #teampixel l’emporte finalement sur ses lacunes (que je ne suis pas aveugle et que j’accepte). Certes, une façon étrange de culminer une liste Top 5, mais bon, c’est ce qui est.