L’année écoulée a été inhabituelle pour tout le monde, mais au moins le monde des smartphones a continué. Nous avons vu des appareils sortir à gauche et à droite, la bataille sur le marché est restée aussi féroce que jamais et il est devenu de plus en plus difficile de répondre à une question simple: «quel téléphone devrais-je acheter».

Ce qui suit sont mes 5 meilleurs téléphones pour 2020, et moi – ceux que je recommanderais à mes amis en un clin d’œil.

Ma sélection est presque entièrement basée sur la proposition de rapport qualité-prix de chaque appareil.

Huawei Mate 40 Pro

Le début d’année a été mouvementé pour Huawei car j’ai découvert que la vie sans les services Google n’était pas très agréable. Cependant, la société a fait d’énormes progrès depuis et Huawei et HMS sont maintenant dans une position beaucoup plus favorable.

Entrez dans le Huawei Mate 40 Pro – cet appareil dispose d’une configuration d’appareil photo à la pointe de la technologie qui fait un excellent travail dans tous les scénarios. Il manque toujours des services Google et je ne vois pas cela changer de sitôt; cependant, les services mobiles Huawei constituent une amélioration considérable, faisant du Mate 40 Pro un produit phare attrayant.

Petal Search est un excellent ajout à l’écosystème Huawei, adaptant à peu près toutes les applications aux téléphones HMS. La société a fait de grands efforts pour faire fonctionner le moteur et je suis convaincu qu’elle continuera à travailler et à réduire la distance avec Google et ses services que beaucoup d’entre nous tiennent pour acquis.

Oppo Find X2 Pro

Les différences entre OnePlus 8 Pro et Oppo Find X2 Pro sont rares. Bien que j’adore les téléphones OnePlus, le Find X2 Pro est le produit phare le plus sous-estimé de 2020. Le téléphone a tout ce que vous pourriez souhaiter d’un appareil haut de gamme – un énorme écran AMOLED 120 Hz de résolution QHD +, une caméra périscope avec des capacités de zoom impressionnantes, même le jeu de tir selfie fait de la magie.

Oui, Oppo n’est pas une marque populaire dans le monde occidental et, sans surprise, les gens préfèrent opter pour le OnePlus légèrement plus connu. Pourtant, ils manquent sur un excellent ColorOS propre avec juste la bonne quantité de modifications et de fonctionnalités supplémentaires. Cette charge rapide hallucinante de 65 W compense le manque de charge sans fil, et bien sûr, ce dos en cuir orange est un plaisir pour les sens.

LG Wing

Pendant le 2020 farfelu, nous avons vu beaucoup de bizarreries, et le LG Wing a quand même réussi à surprendre. Je place cet appareil pivotant dans mon Top 5 pour une raison très simple: nous avons besoin des entreprises pour réinventer l’industrie des smartphones. Avoir un téléphone avec un écran secondaire sous le principal est un moyen d’implémenter plus d’affichage sans rendre l’appareil plus grand ou pliable.

Je n’ai rien contre le Samsung Galaxy Z Fold2 5G (d’accord, peut-être que le nom peut être simplifié), mais les téléphones futuristes ne peuvent pas être fragiles et coûter 2000 $ en même temps. C’est pourquoi l’aile LG pourrait être la voie à suivre.

De plus, avec un capteur amélioré derrière la caméra grand angle, en 2021, nous pourrions enfin avoir un téléphone pour tous les influenceurs Instagram et les vlogueurs YouTube qui ont besoin de cette stabilisation supplémentaire tout en réalisant leurs vidéos de voyage et leurs tutoriels.

Realme 7 5G

Celui-ci peut soulever quelques sourcils, mais j’ai une explication très simple – c’est un midranger incontournable, surtout à son prix de 299 € (ou mieux encore à son prix de 229 €). Pour ce coût, vous obtenez un téléphone à l’épreuve du temps avec un chipset 7 nm, tout le stockage interne dont vous pourriez avoir besoin, un appareil photo 48MP, un grand écran et une grosse batterie à chargement rapide.

Le Realme 7 5G est beau, fonctionne bien et est en fait disponible sur de nombreux marchés et pas seulement en Chine. Le logiciel est à la fois propre et riche en fonctionnalités, le matériel dispose de toutes les options de connectivité, y compris une prise audio 3,5 mm, NFC et un emplacement microSD. La grande majorité des gens n’ont vraiment besoin de rien de plus.

Apple iPhone 12 Pro Max

Quand on me pose la question «quel téléphone dois-je acheter», je dis toujours «le dernier iPhone», et je le pense vraiment. Habituellement, les gens sont surpris par le prix (entre 1 099 $ et 1 399 $), mais je pense que vous en avez pour votre argent.

La campagne marketing d’Apple a toujours été simple sans mentionner les milliampères-heures, les pouces, les gigaoctets et d’autres termes que seuls les fans inconditionnels recherchent. La plupart des gens veulent que la vie avec les smartphones se fasse sans effort et c’est exactement ce que fait l’entreprise: elle offre une expérience simple.

Oui, l’iPhone 12 Pro Max n’a pas le plus de RAM ou de stockage ou la dernière et meilleure technologie d’empreinte digitale sous-écran. Mais cela n’a pas d’importance – vous pouvez avoir un excellent téléphone qui fonctionne mieux que certains Androïdes avec des gigaoctets de RAM à deux chiffres.

À mon avis, les iPhones ont toujours été un raisin aigre, mais Apple gère cela de manière très professionnelle en ignorant simplement les ennemis. Oui, l’iPhone 12 Pro Max coûte cher, mais si vous avez de l’argent, c’est sans conteste le seul téléphone dont vous avez besoin en 2020.