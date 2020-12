Il est difficile d’imaginer passer l’hiver à se prélasser sur des plages de sable doré, à manger en plein air et à naviguer sur un océan bleu éblouissant. Mais c’est exactement ce que j’ai fait en novembre sur l’île exotique et ensoleillée de Gran Canaria.

J’ai eu la chance de vivre pendant un mois entier avec un groupe de merveilleux «nomades numériques». Pour ceux qui n’ont jamais entendu parler du terme, un nomade numérique est quelqu’un qui travaille à distance tout en explorant le monde.

Ma vie n’a pas toujours été comme ça. Mais depuis que j’ai décidé de me lancer dans le domaine du travail à l’étranger, le monde a vraiment été mon huître.

Je travaille à distance en tant que rédacteur publicitaire en voyage. Il y a environ un an, j’ai décidé de préparer ma vie à Londres pour de bon et de prendre la route avec Wifi Tribe, une organisation qui rassemble des professionnels partageant les mêmes idées du monde entier.

Alors qu’est-ce que l’expérience impliquait exactement et pourrait-elle être pour vous?

L’essor du co-living

Le co-living va de pair avec le co-working. C’est une forme moderne de partage de maison, accueillant les travailleurs à distance et les entrepreneurs pour vivre, travailler et jouer ensemble.

Il ne s’agit pas seulement de l’espace, mais aussi des gens et de la communauté. En règle générale, les lieux de cohabitation attirent les personnes ouvertes d’esprit qui aiment voyager, mais qui prennent au sérieux leur travail pendant la journée.

Les bâtiments conçus pour la cohabitation sont généralement entièrement meublés et visent à créer un environnement inspirant et engageant pour que les gens puissent communiquer et partager leurs expériences. Un grand espace offrira une grande cuisine, beaucoup d’espace pour travailler et des coins salons confortables. Bien sûr, une connexion wifi solide est essentielle!

À Gran Canaria, j’ai séjourné dans «The Roof» dans la capitale animée de l’île, Las Palmas. Géré par des repeople Co-living, j’ai partagé l’espace avec 11 autres nomades numériques de Wifi Tribe, dont je vous donnerai les détails un peu plus tard. Nous avions beaucoup d’espace pour travailler, cuisiner et socialiser. Le grand toit ouvert signifiait que nous passions de nombreuses pauses et matinées de travail à profiter de séances de yoga en groupe ou d’un peu de badminton (oui, il y avait même assez d’espace pour un court éphémère.)

The Roof n’est pas non plus le seul lieu de cohabitation populaire en Europe. J’ai entendu de belles choses sur de nombreux autres endroits. Il y a les chalets en bois pittoresques de Swiss Escape dans le charmant village de Grimentz en Suisse et la confortable demeure de quatre étages de Casa Netural dans la ville troglodyte de Matera en Italie que j’aimerais aussi visiter.

Gran Canaria en tant que hub nomade numérique

Gran Canaria est en train de devenir une plaque tournante pour les nomades numériques, et il est logique de comprendre pourquoi. L’île a tous les atouts d’une destination idéale avec beaucoup de choses à faire, un temps incroyable toute l’année et une excellente infrastructure.

Alors que nous passions la plupart de notre temps à travailler à The Roof (honnêtement, il semblait y avoir tout ce dont nous avions besoin pendant la semaine), j’ai entendu dire qu’il y avait une tonne d’excellents espaces de travail collaboratif et des cafés atmosphériques pour travailler à Las Palmas aussi.

Lorsque nous n’étions pas à notre bureau, nous naviguions vers d’autres régions de l’île pour explorer sérieusement.

Pour les hédonistes et les aventuriers, Gran Canaria est un rêve. Nous avons passé nos week-ends à parcourir la poussière et les rochers sur des poussettes tout-terrain, à parcourir des montagnes escarpées pour découvrir des plages cachées et à nous adonner à de nombreuses activités de sports nautiques.

Mais si vous préférez un «travail» plus relaxant, ne vous inquiétez pas. Gran Canaria abrite des étendues et des étendues de plages de sable pour se reposer la tête.

De plus, les Espagnols prennent le déjeuner (et la sieste) très au sérieux. Il est facile de passer votre après-midi en sirotant de la sangria aux fruits et en savourant une délicieuse tartinade de tapas.

Voyager avec Wifi Tribe

J’ai voyagé avec Wifi Tribe, une entreprise que je peux vraiment recommander à d’autres. Ils offrent des abonnements flexibles en direct dans le monde entier, où vous sélectionnez différents endroits pour vivre un mois à la fois.

Ces voyages d’un mois sont appelés chapitres. Les groupes sont petits pour maintenir les liens entre les membres, avec un maximum de 25 personnes par chapitre.

Sur notre chapitre de Gran Canaria, nous étions 21 répartis en deux maisons. La plupart d’entre nous travaillons de neuf à cinq heures similaires, donc généralement, nous passions nos jours de semaine à travailler ensemble, puis nous maximisions nos week-ends avec beaucoup de plaisir et d’aventure. Les soirs de semaine, nous sortions dîner ou cuisinions ensemble nous-mêmes.

Voyager avec une communauté a complètement changé la donne pour moi. Se faire des amis lorsque vous voyagez et travaillez peut être difficile, surtout lorsque vous êtes occupé pendant la semaine. Mais avec le co-living, tout le monde est dans la même situation, et beaucoup de gens ont cette mentalité de «travailler dur, jouer plus dur» que j’apprécie tant.

Maintenant, alors que je me prépare à quitter (sans le vouloir) la magnifique île de Gran Canaria, je partirai avec un groupe d’amis de longue date et des souvenirs du soleil et de l’aventure hivernaux imbattables.