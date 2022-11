Mon seul but dans la jungle était de rendre mon fils fier, j’ai grandi sans mon père, dit I’m A Celeb star Babatúndé Aléshé

BABATÚNDÉ Aléshé a révélé qu’il voulait désespérément rendre fier son fils de six ans alors qu’il jouait dans l’émission, racontant au Sun: “Je n’ai pas grandi avec mon père, donc je n’ai jamais appris les choses que je crois un père devraient enseigner la vie à leurs enfants.

Décrivant comment il voulait être un modèle pour son petit garçon Juda après le décès de son propre père, la star de I’m A Celebrity a déclaré: “Je peux certainement profiter de cette expérience et apprendre à mon fils à entrer dans l’inconnu et à être à l’aise avec ce.”



Dans sa première interview depuis qu'il a quitté I'm A Celeb, Babatúndé Aléshé a déclaré qu'il envisageait de quitter la série, mais qu'il voulait prouver à son fils qu'il pouvait vaincre ses peurs.





Babatúndé, 36 ans, qui est surtout connu pour avoir joué aux côtés de son collègue comédien Mo Gilligan, 34 ans, sur Celebrity Gogglebox, est devenu la cinquième star à être expulsée lors de l’émission de mercredi soir après avoir passé 19 jours dans la jungle Down Under.

Et dans sa première interview depuis qu’il a quitté le camp, Babatúndé a déclaré qu’il avait envisagé de quitter la série en disant : Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici !, mais qu’il voulait prouver à son fils, qu’il partage avec sa femme Léonie, qu’il pouvait vaincre ses peurs.

Il a déclaré: «Il y a eu beaucoup de moments faibles. J’ai appris que j’avais la capacité d’endurer et de continuer parce que je n’ai jamais abandonné et qu’il y avait des moments où j’aurais vraiment pu simplement dire « laisse-moi quitter la jungle » et revenir à la maison pour être avec ma famille.

« Mais je n’ai tout simplement pas abandonné et chaque jour a été un exploit pour moi. Chaque jour, en me réveillant dans la jungle, j’étais heureux de ne jamais avoir dit que j’étais sorti. J’ai appris que je suis plus courageux que je ne le croyais.

Étant d’origine nigériane et ayant grandi à Tottenham, au nord de Londres, Babatúndé a révélé à quel point il était “reconnaissant” au public de l’avoir accepté tel qu’il est.

Le comique a déclaré: “J’ai toujours été à l’aise avec ma race, ma culture et mon éducation, mais je ne me suis jamais senti comme les autres, donc j’étais mal à l’aise à cet égard.

“J’ai toujours aimé qui je suis pour mes expériences et grandir à Tottenham n’a pas été facile. J’ai vu beaucoup de mauvaises choses mais j’aime le fait que je viens d’un endroit comme ça.

“Étant nigérian et noir, j’ai toujours aimé ça, mais je n’étais tout simplement pas sûr que tout le monde l’aime.





“Pourtant, être dans une émission comme I’m A Celeb et aussi Gogglebox m’a montré que les gens m’aiment pour moi et donc je n’ai pas besoin de cacher qui je suis et j’en suis reconnaissant parce que je n’aurais jamais pensé que ce serait possible.”

Après la jungle, le comédien, qui a déjà vendu neuf dates de sa tournée Babahood l’année prochaine, a déclaré qu’il espère se tailler une carrière de présentateur.

“Il y a un art et une compétence à cela et je ne pense pas que je l’ai”, a-t-il déclaré. “Donc j’ai besoin d’apprendre ou je peux apprendre sur le tas.”

Il a poursuivi : « Je suis reconnaissant au public britannique de m’avoir embrassé.

“Je n’aurais jamais pensé que ce serait possible car il y a seulement deux ans, je travaillais derrière un bureau.

“Étant dans la position que je suis maintenant, je prends tout comme un accomplissement.”