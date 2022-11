Mon sérum préféré à la vitamine C est à 50 % de réduction pour le Black Friday

La vitamine C topique peut faire beaucoup de bonnes choses pour votre peau, notamment en aidant à éloigner les toxines qui peuvent endommager votre peau au fil du temps. L’antioxydant peut également aider à uniformiser le teint de votre peau, ce qui en fait un bon ajout à la routine quotidienne de soins de la peau de la plupart des gens, quel que soit Type de peau.

Je suis dans le train de la vitamine C depuis près de trois ans, expérimentant différentes marques de pharmacies (ce qui signifie généralement des produits à moins de 30 $). je me suis installé Le sérum concentré en vitamine C de Derma-E, qui a hydraté ma peau et semble, au moins, la rendre un peu plus douce et plus lumineuse. Une bouteille de deux onces se vend 25 $, mais en ce moment c’est et Amazon pour 12,50 $.

Outre la crème solaire, ce sérum est la seule chose que j’utilise sur mon visage le matin. L’élément hydratant qu’il apporte provient vraisemblablement du hyaluronate de sodium (acide hyaluronique), l’un des principaux ingrédients. En bonus et une grande raison pour laquelle je suis resté avec l’entreprise : Derma-E dit que sa vitamine C est végétalienne, et qu’elle ne teste pas ses produits sur les animaux. Cependant, ce produit a un parfum (bien qu’agréable), donc si vous êtes quelqu’un de très sensible aux parfums, je regarderais à travers le liste des ingrédients avant d’acheter. Je pense que j’ai une sensibilité cutanée très “moyenne”, et je n’ai jamais eu de problème avec le parfum.

Je ne peux pas me porter garant des autres produits de Derma-E, mais la société propose une offre anticipée du Black Friday sur les soins de la peau pour 30 % de réduction sur tous les produits avec le code promo VIP2022. Il semble que ce soit terminé lundi soir. Il est toujours moins cher d’acheter chez Ulta ou Amazon si vous cherchez juste une bouteille de sérum à la vitamine C, mais Derma-E vend d’autres produits de soin des cheveux et de la peau qui valent la peine d’être parcourus, si vous ou quelqu’un que vous connaissez préférez acheter des plantes- à base ou durable pour les soins de la peau.

Il existe d’autres sérums et produits à base de vitamine C qui dépassent le liste des meilleurs produits à base de vitamine C, mais ils sont généralement plus chers (beaucoup coûtent plus de 100 $). Pour l’instant, je suis parfaitement satisfaite de ce sérum à la vitamine C qui ne me ruine pas et semble aider ma peau à rester en bonne santé.

