Mon sein de 38H fait le DOUBLE de la taille de l’autre – les gens posent toujours la même question mais je ne reçois aucune plainte dans la chambre

IL EST parfaitement courant d’avoir un sein un peu plus gros que l’autre – mais cette femme a un problème beaucoup plus important.

Depuis qu’elle est adolescente, Imogen Grace, 26 ans, a vu l’un de ses seins devenir deux fois plus gros que l’autre, mais maintenant elle a embrassé l’appariement inhabituel et a refusé de subir une chirurgie corrective.

Imogen Grace, 26 ans, ne pourrait pas être plus heureuse avec ses seins inégaux Crédit : fourni

Elle porte un soutien-gorge taille 38H pour accueillir les plus grosses poitrines Crédit : fourni

Son look unique a fait d’elle une sensation TikTok et alors qu’elle reçoit des commentaires cruels de la part des trolls, ses partenaires adorent avoir le “meilleur des deux mondes” dans la chambre.

Imogen, qui a grandi à Manchester et vit maintenant à Northwich, dans le Cheshire, se fait souvent demander comment fonctionnent ses soutiens-gorge et explique qu’alors qu’elle remplissait un côté du bonnet, elle le laisse maintenant pendre.

Elle porte un soutien-gorge de taille 38H pour accueillir le plus gros sein, tandis que le plus petit est assis dans le bonnet à moitié plein de l’autre côté.

Imogen explique : “On m’a proposé une intervention chirurgicale pour les rendre plus encore quand j’avais 18 ans, mais mes seins ne me dérangeaient pas au point que je voulais une intervention chirurgicale, alors j’ai juste vécu avec.

“J’ai eu des partenaires et ils ne sont pas déconcertés par ça, je ne suis pas déconcerté par ça, donc je ne vois pas l’intérêt de corriger quelque chose qui ne me dérange pas vraiment.

“Les gens avec qui j’ai été ont toujours aimé les différentes tailles – ils ont dit que c’était le meilleur des deux mondes !”

Elle a ajouté: “Tout le monde a une opinion sur mes seins. Je reçois beaucoup de commentaires désagréables mais je les défile. Si c’est vraiment mauvais, je les bloquerai.

“Je reçois souvent ‘Biggie Smalls’ ou ‘Nemo’ et j’en rigole – je trouve ça drôle !

“Si je vais chez mes amis, on fait défiler les commentaires et on rigole aux blagues bizarres.

“J’ai l’impression que nous sommes tous uniques, nous avons tous l’air différents, et c’est ce qui fait de nous. Possédez-le, possédez votre corps – possédez vos seins!”

À l’âge de 18 ans, les médecins ont dit à Imogen que ses seins inégaux étaient simplement le résultat d’un déséquilibre hormonal.

On lui a proposé une intervention chirurgicale sur le NHS à l’âge de 18 ans pour les égaliser, mais a refusé après avoir décidé d’embrasser son corps naturel.

Imogen a déclaré: “Je n’avais que 11 ans quand j’ai traversé la puberté et mes seins sont apparus assez tôt.

“J’étais en huitième année quand j’ai commencé à remarquer que j’avais des seins plus gros que tout le monde, mais l’un d’entre eux était nettement plus gros.

“C’est arrivé vers la 11e année du lycée et j’ai dit à ma mère qui m’a emmené chez le médecin et ils n’ont pas du tout été choqués.

“Ils ont juste dit que je grandirais, mais que je reviendrais à 18 ans si je ne l’avais pas fait et que je pourrais me faire opérer.

“Je suis revenue à 18 ans après ne pas avoir grandi et ils m’ont fait subir une chirurgie reconstructive pour mes seins où ils ont pu les égaliser.

“Mais ensuite j’ai dit à ma mère que je ne voulais pas d’opération.

“Il y avait quelque chose qui me dérangeait dans le sens où je sentais que je ne voulais pas de chirurgie, je n’avais tout simplement pas l’impression que la différence de taille me dérangeait.”

Imogen était en huitième année quand elle a remarqué que ses seins grossissaient à des rythmes différents Crédit : fourni

Alors qu’elle avait l’habitude de rembourrer son soutien-gorge avec des chaussettes, elle dit maintenant qu’elle n’utilise rien pour combler le vide et qu’elle s’est habituée à la sensation.

Elle a ajouté : “Je ne sais pas quelle est la taille de bonnet de mes plus petits seins, car lorsque vous êtes mesuré pour un soutien-gorge, ils mesurent tout le buste. Ce n’est pas le cas de mesurer les seins individuellement.

“Pour le rendre plus confortable, j’ai utilisé des” filets de poulet “pour combler l’écart par mon plus petit sein, et j’ai utilisé des chaussettes, mais maintenant je n’utilise plus rien.

“Ce n’est pas inconfortable. Peut-être que j’ai juste grandi pour m’y habituer; ça me semble juste normal.”

Après avoir ouvert un compte sur TikTok, Imogen est devenue une sensation sur les réseaux sociaux, l’une de ses vidéos ayant obtenu 3,5 millions de vues.

Elle a depuis ouvert un compte OnlyFans et dit que TikTok a vu sa popularité monter en flèche.

“Des filles m’ont contacté en me disant qu’elles avaient eu les mêmes seins que moi et que cela les avait vraiment dérangées, alors elles ont subi une intervention chirurgicale. Je n’ai jamais vécu cela”, a-t-elle déclaré.

“Tout le monde est différent, le corps de chacun est différent. Imaginez si nous nous ressemblions tous ? Ce serait tellement ennuyeux.

“J’ai l’impression que nous sommes tous uniques, nous avons tous l’air différents, et c’est ce qui fait de nous nous.”