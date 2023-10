« Mon rêve » : Bear Grylls célèbre son baptême dans le Jourdain, où « Jésus a été baptisé »

Bear Grylls, survivant, auteur et star de télé-réalité, a coché un élément de sa liste de choses à faire cet automne, alors qu’il se faisait baptiser dans le Jourdain, réalisant ainsi ce qu’il a appelé l’un de mes « rêves » de toute une vie.

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

« J’ai toujours rêvé d’entrer dans l’eau dans laquelle Jésus a été baptisé par mon héros, Jean-Baptiste », a écrit Grylls dans un article sur X. « L’histoire est tellement incroyable, [and] il semble que partout où Jésus est allé, une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle vision ont suivi.

Il a ensuite dirigé ses disciples vers le livre du Nouveau Testament de Luc, qui « était probablement un médecin syrien avant de rencontrer Jésus » et a écrit « un récit fiable et poignant de [Jesus’] vie. »

J’ai toujours rêvé d’entrer dans l’eau dans laquelle Jésus a été baptisé par mon héros Jean-Baptiste. L’histoire est tellement étonnante, et il semble que partout où Jésus est allé, une nouvelle naissance, une nouvelle vie, une nouvelle vision ont suivi. Luc (dans la Bible) était probablement un médecin syrien avant de rencontrer… pic.twitter.com/YwcEwL1ewh -Ours Grylls OBE (@BearGrylls) 2 octobre 2023

Grylls, 49 ans, parle depuis longtemps ouvertement de sa foi chrétienne.

Pendant une interview vieille de plusieurs années avec CBN Newsla personnalité de la télévision a déclaré qu’il « a toujours eu une foi vraiment naturelle lorsqu’il était enfant ».

« Là où je savais que Dieu existait, c’était très libre, assez sauvage et naturel, et ce n’était pas religieux », a-t-il déclaré. «Puis je suis allé à l’école et, tout d’un coup, tout est devenu beaucoup plus religieux, et je me suis dit : ‘Oh, je n’aime pas ça.’ Il s’agissait avant tout d’aller à l’église et de vous dire de ne pas fumer derrière le garage à vélos quand vous avez 12 ans.

Ce n’est qu’à l’âge de 16 ans, explique Grylls, qu’il a réellement développé une véritable relation avec Jésus. C’est alors que Grylls perd son parrain, qu’il décrit comme « un deuxième père pour moi ».

« [His death came] totalement à l’improviste, et cela a été un véritable choc pour moi », se souvient-il. «Je me souviens avoir voulu prier, mais ne sachant pas comment le faire, et je me souviens m’être assis sur cet arbre et avoir dit une prière très simple qui disait: ‘Veux-tu être pour moi cet ami que tu étais quand j’avais cinq ou six ans et ça cela vous semblait naturel ? Amen.' »

Il a ajouté : « Et c’était en fait une prière pour trouver une foi. Et je pense que pour la vie, il s’agit toujours d’un voyage continu visant à ne pas laisser trop de choses religieuses obscurcir le cœur de la foi, ce qui est très simple. Il s’agit d’être aimé. Il s’agit d’être pardonné. Il s’agit de trouver un chez-soi. Et ce sont de grandes choses dont nous avons tous besoin.

Bien entendu, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à nous rassembler en communauté et à fraterniser avec d’autres croyants dans le but de nous servir les uns les autres et de rechercher la responsabilité et la formation de disciples.

L’auteur d’Hébreux 10 :24-25 écrit : « Et réfléchissons à la manière de nous exciter les uns les autres à l’amour et aux bonnes œuvres, sans négliger de nous réunir, comme c’est l’habitude de certains, mais en nous encourageant mutuellement, et d’autant plus alors que vous voyez le jour approcher » (ESV).

Et dans Jacques 5 :16, le frère de Jésus a écrit : « C’est pourquoi confessez-vous vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière d’un juste a un grand pouvoir car elle fonctionne » (ESV).

Priez pour Grylls alors qu’il poursuit sa relation avec le Seigneur.