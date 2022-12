J’AIME cette période de l’année. J’aime mieux quand Boxing Day signale le début d’un test Angleterre vs Australie Ashes au terrain de cricket de Melbourne, mais bon, j’aime toujours quand nous pouvons avoir un peu de slather and whack avec les Sud-Africains.

J’aime Boxing Day parce qu’il signale que le processus épuisant de Noël est terminé et qu’une nouvelle année – un nouveau départ – fait signe.

Mon résumé de l’année a une conclusion : le monde est devenu austère, le regard complètement fou

En cette semaine de cricket Down Under, de farniente sur la plage et de somnolence estivale, nous trouvons le temps de réfléchir à ce qui est passé et à ce qui est à venir.

Et, si vous me pardonnerez un peu d’aussiéisme, il est difficile de ne pas conclure que nos mondes sont devenus STARK STARING BLOODY MAD !

Au cours de l’année écoulée, nous en avons appris davantage sur les nouvelles dispositions qui nous lieront à l’avenir.

Si vous pensez que le pacte de sécurité Australie-Royaume-Uni-États-Unis connu sous le nom d’AUKUS semble un peu, eh bien, gênant, pensez à ce que cela aurait pu être si nous avions aligné les participants par ordre de taille, de richesse ou de population : USUKA.

Les Australiens ont le sentiment d’avoir déjà gaspillé plusieurs milliards dans des sous-marins français, préférant les bateaux à propulsion nucléaire britanniques ou américains que nous ne pouvons pas fabriquer, entretenir ou alimenter, et qui ne seront pas disponibles avant une vingtaine d’années.

Soit dit en passant, une décision doit être prise d’ici mars sur les sous-marins que nous choisirons – votre classe Astute ou la plus grande classe Virginia de l’Amérique.

Ne retenez pas votre souffle, la Grande-Bretagne. . .

Le besoin de nouveaux sous-marins est basé sur nos craintes dans la région du Pacifique que le Big Panda vienne nous chercher.

Nous nous inquiétons de savoir pourquoi la Chine nous a soudainement vus – le fournisseur de minéraux, de nourriture et, autrefois, de vin, à leurs masses – comme un ennemi.

Il est peut-être un peu énigmatique, mais le président Xi semble étrangement sain d’esprit par rapport aux autres dirigeants mondiaux.

Prenez Poutine, par exemple.

Il est fou et cruel pour démarrer.

Nos pensées vont au peuple ukrainien qui lutte pour survivre à son insupportable hiver de guerre.

Poutine n’est pas le seul fou à dominer nos vies.

Donald Trump a quitté la Maison Blanche après avoir tenté de faire exploser la démocratie le 6 janvier. Ses partisans ont envahi le Congrès, cherchant à pendre le vice-président Mike Pence – un événement honteux que Trump a qualifié de faux nœud coulant.

Maintenant, Donald veut courir à nouveau. Dieu nous en garde.

Si Abe Lincoln ne pouvait pas mentir et que Richard Nixon ne pouvait pas dire la vérité, le mieux que vous puissiez dire à propos de Trump fou, c’est qu’il ne pouvait pas faire la différence.

Nous avons eu nos propres fous ici. Lors de nos élections en mai, nous avons largué ScoMo, alias Scott Morrison, qui, il est apparu, a tenté de diriger un gouvernement secret en coulisses.

Il s’est fait nommer pour administrer les ministères de la santé, des finances, du trésor, de l’intérieur et de l’industrie, des sciences, de l’énergie et des ressources.

Le seul problème, c’est qu’il n’en a pas parlé à ses collègues qui occupaient déjà ces emplois.

Il n’a pas non plus dit aux gens.

Lors de nos élections en mai, nous avons largué ScoMo, alias Scott Morrison, qui, il est apparu, a tenté de diriger un gouvernement secret en coulisses Crédit : EPA

Donald Trump a quitté la Maison Blanche après avoir tenté de faire sauter la démocratie le 6 janvier Crédit : AP

Je ne peux pas penser à une décision plus dingue de la part d’un élu dans l’histoire de cette nation.

Après avoir largué ScoMo, nous avons maintenant Albo, l’affable Anthony Albanese, comme premier ministre.

Ancien gaucher, il s’efforce de diriger le pays depuis le centre, mais la semaine dernière, il a pratiquement nationalisé les marchés du gaz et de l’énergie.

Mange ton cœur, Jeremy Corbyn.

Et juste cette semaine, il a nommé le fou politique n°1 d’Australie, le narcissique Kevin Rudd, comme ambassadeur à Washington.

Certains experts disent que c’est une décision inspirée, ajoutant du poids et de la gravité au rôle.

Jamais un ancien Premier ministre n’a occupé ce poste et cela est considéré comme la réponse de l’Australie à l’obtention de la royauté politique américaine, Caroline Kennedy, comme ambassadrice des États-Unis. Mais c’est aussi risqué car, selon les mots de ses anciens collègues, Rudd en tant que Premier ministre était un désastre absolu et total.

Lorsqu’il a été vanté pour le poste de secrétaire général de l’ONU, un ancien ministre du cabinet fantôme a déclaré: “Je peux penser à 12 personnes mieux adaptées au poste – et l’une d’entre elles est mon Labrador.”

Un autre a ajouté pour faire bonne mesure: “C’est un psychopathe avec un ego géant.”

C’est au-delà de moi de comprendre comment le public votant peut se tromper quand il s’agit d’élire des fous au sommet du pouvoir.

Mais quoi que ce soit, je vois que vous l’avez aussi.

Poutine est fou et cruel en plus – nos pensées vont au peuple ukrainien Crédit : Getty

Nous avons éliminé ScoMo et vous avez éliminé BoJo (mais pas par les urnes).

Je pensais qu’il était un symbole idiosyncrasique merveilleux, charmant et charmant de la Grande-Bretagne, mais je peux comprendre que vous puissiez parfois préférer l’ordre au chaos perpétuel.

Toute la folie de notre monde est amplifiée par les médias sociaux, qui, je le crains, façonnent un nouveau type de collectif.

Tant de nos normes, telles que le fait de se traiter les uns les autres avec respect, la modération dans notre choix de mots et l’accueil de la différence sous toutes ses formes, risquent de céder la place à une nouvelle normalité de haine, de division, de confrontation et d’animosité.

Alors que nous levons les yeux vers les horizons à venir, espérons un retour à la raison et, surtout, un retour à la civilité.

Bonne année, cousins.