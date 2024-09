Mon raccourci Google Pixel préféré trouve les anciennes notifications

De nombreuses fonctionnalités Android restent inutilisées car difficiles d’accès, mais il existe souvent des raccourcis pratiques que vous ne connaissez tout simplement pas. L’un de ceux présents sur les appareils Google Pixel est un raccourci vers l’historique des notifications qui est rapidement devenu mon astuce préférée.

L’historique des notifications a été introduit sur Android il y a quelques années et constitue un outil incroyablement utile. Vous avez supprimé une notification par accident ? Vous avez vu quelque chose qui avait été supprimé au moment où vous l’avez ouvert ? L’historique des notifications permet de revenir facilement à ces éléments.

Malheureusement, certains fabricants d’Android, notamment Samsung et OnePlus, enterrent inutilement cette fonctionnalité auprès des utilisateurs, mais Google la maintient assez facilement disponible avec un raccourci pour « historique » visible en bas de vos notifications lorsque la fonctionnalité est activée et lorsque vous n’avez pas lu. notifications.

Mais qu’en est-il une fois qu’ils sont tous lus ?

Une touche intelligente et cachée dans le logiciel de Google sur les téléphones Pixel est que si vous appuyez sur « Aucune notification », vous pourrez rapidement accéder à l’historique. Il n’y a rien dans le logiciel qui vous dit cela, ce qui le rend caché à la grande majorité des gens, mais lorsque mon collègue Kyle m’en a parlé, cela a changé la donne. Dans le passé, j’ai dû souvent fouiller dans le menu des paramètres après avoir accidentellement effacé les notifications. Ce petit raccourci est donc un ajout bienvenu qui me fait véritablement gagner du temps et des efforts.

Quel est votre raccourci préféré sur Android ?

Les meilleures histoires de cette semaine

Le Google TV Streamer et les Pixel Buds Pro 2 sont là

Cette semaine a vu deux autres lancements de produits de Google. Mardi, le Google TV Streamer a été officiellement lancé et nous avons été impressionnés jusqu’à présent par les performances et l’expérience améliorées du décodeur, ainsi que par ses nouvelles fonctionnalités.

Comme l’explique Damien Wilde dans notre revue :

Bien qu’il existe de nombreuses améliorations et changements importants, le Google TV Streamer n’est pas tout à fait le boîtier de streaming puissant que beaucoup de gens espéraient. Cependant, il s’agit d’une mise à niveau substantielle par rapport au Chromecast avec Google TV dans les domaines les plus importants. Pour moi, cela ressemble au grand hub que Google TV devrait être. Faire du téléviseur le principal point d’interaction pour tous les autres services de la maison intelligente.











Pendant ce temps, les Pixel Buds Pro 2 ont enfin commencé à être livrés avec leur matériel amélioré, leur qualité audio et bien plus encore.

Andrew Romero explique :

À 229 $, les Pixel Buds Pro 2 ressemblent davantage à des centrales productives qui rendent les choses un peu plus faciles en déplacement ou au bureau, même si je ne sais pas si Google a ajouté beaucoup de qualité pour justifier le prix. Vous pouvez certainement vous détendre et écouter de la musique, mais ce ne sera pas la meilleure option si c’est tout ce que vous voulez. La valeur réside plutôt dans le logiciel et dans Gemini.

Wear OS 5 est lancé pour la Pixel Watch… en quelque sorte

En fin de semaine, Google a également lancé Wear OS 5 pour la Pixel Watch et la Pixel Watch 2. Cependant, la mise à jour a été rapidement retirée en raison d’un ensemble de problèmes assez répandus.

