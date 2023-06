Mon propriétaire cauchemardesque a essayé de m’expulser pour avoir ramené mon nouveau-né à la maison – c’était une campagne contre moi

Un propriétaire NIGHTMARE a fait face à un tribunal après avoir tenté d’expulser ses locataires pour avoir ramené un nouveau-né à la maison.

L’expulsion injustifiée faisait partie d’une « campagne » contre un couple kenyan qui vivait en Australie, a déclaré un tribunal du Queensland.

Un propriétaire aurait tenté d’expulser un locataire pour avoir ramené un nouveau-né à la maison Crédit : Getty

Les locataires, Jackson Gitau et Rose Ng’ang’a, ont porté plainte devant le tribunal civil et administratif du Queensland pour discrimination raciale.

Le couple enceinte a affirmé avoir été menacé d’expulsion s’il ramenait son nouveau-né à la maison, le propriétaire leur disant que l’enfant n’était pas un « occupant autorisé ».

Les commentaires bizarres faisaient suite à une « campagne » des propriétaires, David Walsh et Leachia Boles, qui aurait impliqué la surveillance, l’obstruction de l’accès et l’utilisation d’un langage humiliant et offensant.

Gitau a déclaré au tribunal qu’il avait été victime de nombreuses insultes raciales ignobles.

Le couple a fait valoir qu’ils avaient été victimes de discrimination sur la base de la grossesse et de la race pendant des mois, à partir de 2020.

Jeremy Gordon, membre du QCAT, a accepté et a statué en leur faveur.

Selon le jugement du QCAT, le couple avait une location à durée déterminée, qui a débuté le 11 juin 2019.

Leur unité était l’une des six converties d’une maison de banlieue à North Brisbane, dont Walsh et Boles étaient copropriétaires du bloc.

Le tribunal a appris que Ng’ang’a avait envoyé un e-mail à Walsh lui disant qu’elle était enceinte et lui avait demandé comment elle pouvait rompre leur bail.

Le bébé de la femme devait naître le 5 mai 2020, six semaines seulement avant la fin prévue de leur location.

Il a été convenu que le bail pourrait être résilié une fois qu’un nouveau locataire aurait été trouvé, mais personne n’a été trouvé à temps.

Le 27 mars 2020, Walsh leur a envoyé un e-mail et a déclaré que le bail du couple ne les autorisait qu’en tant que locataires.

Il disait: « Votre enfant, une fois né, n’est pas autorisé à être dans les locaux. »

Les locataires ont été mis en demeure de partir sans motif le lendemain.

Un autre e-mail envoyé quelques jours plus tard par Walsh, disait: « Veuillez m’informer de vos intentions car amener un enfant à résider dans les locaux est une violation grave de votre bail qui entraînera mon lancement d’une procédure d’expulsion. »

Le membre Gordon a découvert que Walsh avait discriminé le couple sur la base de leur grossesse en envoyant ces e-mails.

Il a également découvert qu’il y avait une campagne contre le couple enceinte menant à la naissance de leur enfant.

Il a déclaré que la campagne était « fortement influencée » par la méfiance de Boles envers les locataires en raison de leur race.

Cela comprenait l’envoi d’avis d’infraction pour des choses comme l’eau jetée du balcon, la collecte des poubelles et les visites d’un entrepreneur du NBN.

Lors de son témoignage à l’audience, Ng’ang’a a déclaré avoir été filmée par Boles à plusieurs reprises, notamment lorsqu’elle rentrait chez elle après l’hôpital.

Le jugement a également conclu que Walsh avait délibérément bloqué l’accès au carport avec une remorque et également enfermé le couple hors d’une buanderie.

Le membre Gordon a reconnu que les locataires n’avaient pas le droit légal d’accéder à cette pièce, mais a affirmé que cela faisait partie de la « campagne ».

Au cours du procès, Bols a affirmé qu’elle avait de la méfiance envers les Africains et a estimé que les locataires avaient agi avec un « racisme pernicieux » à son égard.

Le membre Gordon a déclaré: « Elle pense que son point de vue énonce la vérité.

« On peut voir qu’elle a des préjugés profondément ancrés et des opinions stéréotypées sur les Africains, et les hommes africains en particulier. »

Une nouvelle audience sur un recours au couple aura lieu à une date ultérieure.