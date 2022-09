Mon propriétaire “a refusé de réparer ma chaudière pendant CINQ ANS” puis m’a jeté à la rue – cela a détruit ma vie

UNE FEMME dit que sa “vie a été détruite” après une dispute de cinq ans sur une chaudière cassée qui s’est terminée par son propriétaire “la jetant à la rue” et changeant ses serrures après 15 ans.

Le cœur brisé Jeanette Ross, 61 ans, est rentrée chez elle dans son appartement du premier étage à Glasgow mercredi soir après qu’un voisin l’a appelée pour lui parler de la soudaine descente.

Toutes les affaires de Jeanette Ross ont été jetées dans la rue Crédit : Alan MacGregor Ewing

Des agents de la police écossaise se sont rendus sur les lieux Crédit : Alan MacGregor Ewing

Hier matin, Jeanette a été laissée debout dans la rue animée Pollokshaws Road dans la ville « humiliée et consternée » alors que tout ce qu’elle possédait était jeté dans le caniveau.

Elle a déclaré: «Mon voisin m’a téléphoné hier soir alors que j’étais sortie et m’a dit que mes affaires étaient à l’extérieur à l’arrêt de bus.

“Je suis revenu voir ce qui se passait et j’ai vu ça – tout ce que j’ai jeté comme des ordures.

« J’ai passé la nuit ici et j’ai l’impression d’être en panne.

“C’est horrible parce que tout le monde qui passe peut voir ce qui se passe et on dirait que je suis une mauvaise personne. Cela a détruit ma vie.

Elle a ajouté : « Je suis en conflit avec mon propriétaire depuis cinq ans parce qu’il ne voulait pas remplacer ma chaudière.

« Je lui ai dit que je l’emmenais devant un tribunal et il a dit que si je fais ça, je vous garantis que vous ne rentrerez pas dans la maison.

« Je suis un bon locataire et je paye toujours mon loyer et je suis ici depuis 15 ans.

“Il n’y a que moi et mon chat Coco qui habitent chez un ami en ce moment.

“Ces derniers jours, il m’avait dit de sortir mais je lui ai posé des questions sur des trucs que je devais sortir de l’appartement et il m’a raccroché au nez.”

Les habitants se sont mobilisés pour aider à nettoyer la zone juste à l’extérieur de la maison.

Jeanette Ross vivait dans l’appartement depuis 15 ans Crédit : Alan MacGregor Ewing

Il est entendu qu’aucune loi n’a été enfreinte par le propriétaire.

Mais des tas de choses pouvaient être vues sur une étendue de dix mètres avec tout ce qui était retiré de la propriété, y compris les portes et les tapis.

Parmi ceux qui ont prêté main-forte à Jeanette, il y avait Gloria Dawson, de Living Rent, le syndicat des locataires, qui affirme que la crise du coût de la vie met des gens comme Jeanette en danger.

Elle a déclaré: «Je vis localement et je suis membre de Living Rent et j’ai découvert cela par l’intermédiaire d’un ami.

“La première chose est que cette personne n’a pas reçu de dignité en tant que locataire, elle n’a pas été soutenue par son propriétaire.

“Nous ne savons pas quels sont les tenants et les aboutissants juridiques, donc je ne peux pas en parler, mais nous savons qu’en Écosse, de très nombreuses personnes ont du mal à payer leur loyer en raison de la crise du coût de la vie.

“Il y a une pression sur les allocations, les gens perdent leur emploi et c’est pourquoi il était vraiment important pour le gouvernement écossais de mettre en place un gel temporaire de six mois sur les expulsions et sur l’augmentation des loyers dans le secteur locatif privé et social.

« Il s’agit d’une locataire privée, elle ne devrait donc pas être soumise à cela.

“Il y a une urgence dans le logement en ce moment et les gens sont extrêmement vulnérables.

“Pour certains, il ne s’agit même pas de chauffer ou de manger, c’est de ne pas chauffer et de ne pas manger.”

Au début de l’opération de nettoyage, des flics sont apparus sur les lieux pour parler à Jeanette ainsi qu’à des travailleurs de l’autorité locale.

Heureusement, elle a un endroit où rester grâce à des amis et des voisins, mais il y avait une fureur évidente à son traitement.

Pal Frank Sid, 36 ans, qui aidait à nettoyer, a déclaré: «C’est honteux, je connais Jeanette depuis des années et je sais qu’elle se bat depuis des années pour une nouvelle chaudière.

“Personne ne devrait être traité comme ça.”

Un porte-parole de la police écossaise a déclaré: «Nous avons été appelés pour un rapport d’inquiétude pour une personne à Pollokshaws Road, Glasgow, vers 10 h 35 le jeudi 29 septembre 2022.

“Des agents sont intervenus pour fournir de l’aide.”

