Mon propriétaire a augmenté mon loyer de 150 £ par MOIS et je vais maintenant devoir mourir de faim ou me retrouver sans abri.

CE locataire pourrait se retrouver sans abri après qu’une augmentation choquante de loyer ait vu ses paiements monter en flèche.

Shane Canning vit avec ses deux chiens à Adélaïde, en Australie, mais pourrait se retrouver sans toit en raison de la crise du coût de la vie.

Son loyer a été augmenté de plus de 150 £ par mois Crédit : Neuf

Il a déclaré à 9News : « Je comprends que beaucoup de gens sont dans une situation pire que moi et que la plupart des gens sont aux prises avec la hausse des prix. coût de la viecela perturbe beaucoup ma vie et n’aide pas mon mental santé.

« Le pire, c’est de ne pas savoir s’il va encore augmenter. suivant année. »

Après de multiples augmentations de loyer ces dernières années, Shane est désormais confronté à une autre hausse qui pourrait le laisser sur sa faim.

Il vit déjà avec SSPTd’arthrite et d’une maladie cardiaque, mais il a sauté ses médicaments pendant quelques semaines en raison de ses pressions financières.

Malgré les négociations, Shane a déclaré que l’augmentation allait se poursuivre, même s’il a eu du mal à payer la nourriture pour chiens certaines semaines.

Shane a expliqué : « Je n’ai pas de famille à charge mais j’en ai deux chiens que j’aime de tout mon cœur et je serais dévasté si je devais les trouver de nouveaux maisons parce que je n’avais pas les moyens de me nourrir ou de suivre un traitement vétérinaire.

« Je préférerais me mourir de faim. »

La crise des loyers en Australie atteint de nouveaux sommets : l’autre jour, un propriétaire australien a été critiqué pour avoir classé un bus de fête comme « appartement de grand-mère ».

Le petit « appartement » coûterait 250 AUD par semaine – pour un minimum de six mois ou plus.

La liste disait: « C’était l’un de mes anciens bus de fête qui avait besoin d’un nouveau moteur, j’ai donc supprimé les sièges du bus de fête et j’espère que quelqu’un le trouvera utile. »

Rach McQueen a partagé la publication choquante sur TikTok et a trollé le futur propriétaire, qui a demandé la somme énorme de 500 AUD d’avance.

L' »appartement » comprend un lit queen et un lit simple, un canapé, des toilettes, un banc de cuisine, un réfrigérateur, un climatiseur et un chauffage, un lave-linge, des banquettes pour manger, un sèche-linge et un four micro-ondes.

Rachel a plaisanté : « Il semble avoir plus de fonctionnalités que de nombreuses propriétés locatives réelles. »

Mais si les locataires ont plus d’une semaine de retard dans le paiement de leur loyer, le propriétaire a déclaré qu’ils retireraient et remorqueraient le bus du parti.

Rachel a souligné : « Ils ne vont pas seulement payer 250 $ par semaine pour un toit au-dessus de leur tête, ils vont aussi avoir besoin d’un endroit pour le garer, ce qui pourrait potentiellement coûter cher. argent.