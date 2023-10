Mon propriétaire a augmenté mon loyer de 1 400 £ par mois avant que le karma ne frappe – il devra désormais payer une énorme facture de réparation

Une LOCATAIRE dit qu’elle espère que son propriétaire « devra effectuer de nombreuses réparations coûteuses » après avoir augmenté son loyer alors que les inondations ont balayé son immeuble.

L’utilisatrice de TikTok, Megan Bowen, a plaisanté en disant que sa vie était « une sitcom » depuis que son loyer a grimpé à 4 000 $ (3 300 £) par mois.

Megan a montré à ses abonnés ce qui l’attendait en bas de ses escaliers

« Une inondation! », a-t-elle crié

Dans une vidéo virale qui a été visionnée près de 200 000 fois, Megan a demandé à ses abonnés de la suivre dans la buanderie de son immeuble à New York.

Elle s’arrêta au bas des escaliers, là où se trouvait une mare d’eau, et demanda : « Qu’est-ce que c’est ?

En réponse à sa propre question, elle a crié : « Une inondation !

Megan sauta de haut en bas, provoquant une éclaboussure, et s’effondra dans un éclat de rire.

Certains de ses abonnés ont également vu l’humour de la situation, l’un d’entre eux écrivant : « 4 000 par mois ET cela vient avec une piscine intérieure. Vous avez marqué ! »

Un autre a déclaré : « Ils ont installé une piscine pour justifier l’augmentation du loyer, évidemment. »

Megan a répondu : « c’est si gentil de leur part 🙂 juste à temps pour l’hiver !!!! »

D’autres ont exprimé leur inquiétude et leur choc face à la situation de Megan.

Une personne a écrit : « Je pourrais payer mon hypothèque sur ma maison de 2 600 pieds carrés 2,5x pour 4 000 $. »

Et un autre : « Essayez de négocier et de vérifier les lois sur le logement à New York pour vous assurer que c’est légal. »

Une adepte a noté que « pour la défense de l’appartement », elle avait entendu dire que toute la ville de New York avait été inondée.

Elle a ajouté: « 4 000 $, c’est INSANE, cependant. »

Megan a répondu : « J’espère que mon propriétaire devra effectuer de nombreuses réparations coûteuses. »

De fortes pluies à New York provoquent des inondations dans les rues et les zones basses, y compris les sous-sols, selon les urgences de New York.

Les résidents ont été avertis qu’ils pourraient devoir déménager sur des hauteurs à court terme.

La vidéo n’est que l’un d’une série de clips partagés par Megan qui expose tous les points négatifs de son appartement à 3 300 £ par mois.

Dans un autre clip, elle a montré à ses abonnés sa « vue du toit » d’une « petite tranche de Manhattan », qui était un désordre de béton avec la ville à peine visible par-dessus les toits des bâtiments environnants.

Une personne a déclaré : « Votre toit ressemble à toutes les autres scènes de toit d’une émission policière de New York, où le mec tombe/jette inévitablement quelqu’un. »

D’autres vidéos montraient « l’aménagement paysager » de la propriété et la « chambre de luxe » de Megan : des poubelles débordantes et une chambre de la taille d’un grand placard.

Pendant ce temps, à Brighton, un couple a été contraint de quitter leur logement depuis quatre ans après que leur propriétaire ait augmenté le loyer de 12 pour cent.

Les deux hommes ont déclaré avoir répondu à leur propriétaire en faisant part de leurs inquiétudes et avoir reçu un avis en vertu de l’article 21, ce qui signifie qu’ils avaient deux mois pour quitter la propriété.

Daisy, en larmes, a déclaré : « C’est très bouleversant, car c’est une situation dans laquelle vous êtes impuissant et je ne peux pas faire grand-chose pour rester dans cet endroit où je vis depuis quatre ans et qui est devenu ma maison.

Une autre locataire, une mère célibataire avec deux enfants, a été expulsée de son lieu de résidence après que son propriétaire ait augmenté le loyer de 225 £ par mois.

Laura Hayton louait sa maison depuis six ans lorsqu’on lui a annoncé en décembre que son loyer augmenterait de 20 pour cent.