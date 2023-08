Mon professeur m’a demandé ce que je voulais de la vie quand j’avais cinq ans – j’ai dit « Je veux être dans Coronation Street »

QUAND Cait Fitton, cinq ans, s’est fait demander par un enseignant ce qu’elle voulait être quand elle serait grande, elle n’a pas hésité : une actrice sur Coronation Street.

Maintenant, 16 ans plus tard et après plusieurs rôles dans son enfance et une audition ratée, ce rêve est enfin devenu réalité et elle joue Lauren Bolton troublée.

Danielle Baguley/ITV

Cait Fitton est ravie d’avoir décroché son rôle de rêve dans Coronation Street à seulement 21 ans[/caption] Fourni

Cait dit qu’elle savait depuis son plus jeune âge qu’elle voulait jouer dans Corrie[/caption]

Dans une interview exclusive, Cait a déclaré au Sun dimanche : « Le professeur nous a demandé : ‘Qu’est-ce que tu veux être quand tu seras plus âgé ?’

« Les enfants disaient ‘un pompier’ ou ‘une infirmière’, et j’ai dit, ‘Je veux être dans Coronation Street’.

« Je me souviens de tous les enseignants s’amusaient, ils n’y croyaient pas.

« Je l’ai regardé religieusement.

« J’adorais Gail, Becky et Kylie et je pensais : ‘C’est mon rêve’.

« J’ai passé tellement de temps à en rêver et je le voulais tellement.

« Parfois, je désespérais et je pensais que cela n’arriverait jamais, mais cela montre simplement que si vous vous battez et que vous travaillez dur pour réaliser vos rêves, vous pouvez y parvenir. »

Cait, de Middleton, Gtr Manchester, a persuadé sa mère Amanda de l’emmener trois fois à la tournée de Coronation Street.

Elle a déclaré: «Je suis également allée chez Madame Tussauds à Blackpool.

«Ils avaient une section Coronation Street avec Jack et Véra et Ken Barlow.

« Il y avait des quartiers avec la famille royale et des stars de la pop mais je m’en fichais, j’ai couru directement vers Coronation Street. J’étais obsédé.

« J’ai fait prendre une photo avec le modèle de Ken Barlow.

« C’est fou de penser que je travaille réellement avec l’acteur qui le joue maintenant et que je le vois presque tous les jours. »

‘COURAGE ET ENTRAÎNEMENT’

Cait a commencé des cours de danse alors qu’elle n’avait que deux ans.

À l’âge de six ans, elle suit des cours de théâtre et à dix ans, elle décroche son premier emplois en figurant sur Coronation Street.

Elle a déclaré: « Il y a eu un épisode où Kylie Platt apportait de la nourriture à l’école pour son fils Max parce qu’il ne mangeait pas les dîners scolaires.

« Il y avait beaucoup d’enfants dans la scène.

« J’étais l’un d’entre eux et on nous a donné des bonbons et des chips, mais j’ai eu une saucisse panée.

« Je déteste les saucisses battues, alors je l’ai juste tenue, mais quelqu’un derrière la caméra a dit: » La jeune fille blonde doit manger la saucisse « .

« Ils ont répété la scène des tas de fois, alors j’ai dû continuer à mordre la saucisse, puis je l’ai recrachée dans mon sac.

« Quelques années plus tard, j’ai joué un invité au mariage de Steve McDonald avec Michelle et je me suis assis suivant à Samia Longchambon, qui joue Maria.

« Je ne l’ai pas revue depuis, mais j’espère pouvoir lui dire et voir si elle se souvient de moi.

« La réception de mariage était dans The Rovers et j’ai eu une petite danse avec Ali King, qui joue Carla Connor.

« J’étais aussi à la journée sportive de l’école avec Jimmi Harkishin, qui joue Dev.

« J’ai adoré ce jour-là parce que je me souviens que Jimmi a fait rire tous les enfants. »

Cait a également décroché de petits rôles dans la série CBeebies Gigglebiz aux côtés de la star de Mr Tumble Justin Fletcher et a assisté à un atelier de théâtre pendant son temps libre.

Et après que sa mère lui ait offert une session d’enregistrement en studio comme cadeau de Noël à l’âge de 12 ans, elle a enregistré un CD de trois pistes.

Elle a déclaré: «À l’école, dès la fin des cours, je suis allée directement aux cours de théâtre, de danse et de chant.

« J’adorais ça, mais ça signifiait que j’étais différent des autres enfants.

« Tout ce que je voulais, c’était sortir et vivre mon rêve.

« Les autres ne savaient pas ce qu’ils voulaient faire de leur vie, mais moi je le savais, même à un plus jeune âge.

« Il faut beaucoup de courage et de motivation pour s’efforcer d’être différent et il faut encore plus de courage pour y parvenir et je suis super content d’avoir tenu le coup. »

Fourni

Fourni

Cait a également joué un rôle de figurante au mariage de Steve McDonald plusieurs années plus tôt[/caption]

Même si cela n’a pas toujours été simple.

En 2020, elle a essayé le rôle de la fille adoptive de Billy Mayhew Été Spellman, lorsque la série a refondu le rôle après le départ de l’actrice Matilda Freeman.

Le travail est allé à Harriet Bibby plutôt qu’à Cait.

L’année suivante, elle a été embauchée par un agent respecté, l’ancienne actrice d’EastEnders, Brooke Kinsella.

Peu de temps après, elle a obtenu son premier rôle à la télévision pour adultes, dans Doctors, jouant Jessie Mortimer.

Puis, l’année dernière, elle a finalement remporté le rôle de Corrie en tant que Lauren, la fille du voyou Reece Bolton, qui faisait partie du groupe d’extrême droite de Griff Reynolds qui a formé Max Turner.

Cait a déclaré: «Lorsque l’appel est arrivé, ce fut un tourbillon d’émotions. Je pleurais, riais et criais.

Rex

‘NOUS AVONS JUSTE CLIQUÉ – UNE AMITIE INCROYABLE’

« En tant qu’acteur, vous avez une idée précise de ce qui est vous et de ce qui ne l’est pas. Je n’étais pas Summer.

« Puis, quand Lauren est arrivée, je me souviens avoir pensé: » C’est quelqu’un que je pourrais certainement jouer « .

« Sa vulnérabilité était quelque chose que je voulais explorer. Lauren est fougueuse, tandis que Summer est très innocente.

Lauren était au cœur du complot de toilettage extrémiste impliquant l’adolescent Max, joué par Paddy Bever, avant que le couple n’entame une relation.

Lorsque les personnages se sont séparés, elle a brièvement quitté le feuilleton parce que le rôle était censé être temporaire et s’est concentrée sur l’obtention d’une première dans son cursus en arts du spectacle.

Mais les patrons du savon lui ont demandé de revenir et le mois dernier, elle était de retour sur les pavés et a découvert que Max avait une nouvelle petite amie, Sabrina.

Le couple reste ami et Max a même accepté de l’accompagner lors d’une visite en prison pour voir son père.

Maintenant, elle est sur le point de commencer à travailler avec Roy au café.

La plupart des scènes de Cait sont avec Paddy, et le couple est également devenu ami hors écran.

En juin, ils sont partis en vacances ensemble à Tenerife, suscitant des questions sur leur couple.

Pourtant, Cait insiste sur le fait qu’elle est célibataire.

Elle a déclaré: «Nous avons tout de suite cliqué.

« Nous avons une amitié tellement incroyable. »

Cait dit que sa nouvelle renommée sur le feuilleton ne l’a pas changée, ajoutant : « Je sors à peine !

« Ma nuit idéale est de rester avec mon terrier de sauvetage Moss et un plat à emporter. »

Et l’actrice déterminée a maintenant un autre objectif : aider sa mère, avec qui elle vit toujours.

Cait a déclaré: «Elle a payé des cours de danse, des cours de théâtre, des photographies, tout.

«Maman dit: ‘Tu vas bien, c’est assez pour moi’. Mais ce n’est pas assez pour moi.

« Je sais combien elle a dépensé et combien elle a investi pour m’amener là où je suis. »

Et Cait a mis tout ce qu’elle avait pour se lancer dans son feuilleton préféré et elle n’a pas l’intention de partir.

Elle a dit : « Je resterai à Corrie aussi longtemps qu’ils m’auront.

« Je suis tellement heureux. J’ai réalisé quelque chose que je n’aurais jamais pensé faire à 21 ans.

« C’est fou, je n’arrive pas à y croire. »

Fourni