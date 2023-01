Mon professeur était sur Tipping Point et s’est totalement humilié dans l’émission – il a même laissé Ben Shephard sans voix

UN ÉTUDIANT a révélé que son professeur est apparu sur Tipping Point et s’est humilié.

La populaire émission de quiz ITV est diffusée les après-midi en semaine à partir de 16 heures sur ITV1.

Ben Shephard présente l'émission de quiz ITV

On lui a posé la question suivante : « Les trois États américains qui commencent et se terminent par la lettre « A » sont l'Alabama, l'Alaska et quel autre ?

Il voit trois candidats répondre à des questions de connaissances générales et gagner des compteurs.

Ils peuvent ensuite utiliser ces jetons en les plaçant dans une grande machine à sous dans l’espoir de gagner de l’argent.

Ben Shephard de Good Morning Britain présente le programme.

Et maintenant, un étudiant a révélé que son professeur était apparu dans l’émission.

On lui a posé la question suivante : « Les trois États américains qui commencent et se terminent par la lettre « A » sont l’Alabama, l’Alaska et quel autre ?

Cependant, sa réponse bizarre a laissé l’hôte Ben sans voix et l’enseignant a finalement réalisé qu’il avait tout gâché.

Pendant ce temps, un téléspectateur de Tipping Point a laissé les fans hystériques alors qu’il se laissait aller pendant une diatribe grossière.

“Regardez ce type sur Tipping Point”, pouvait-on entendre dire le fan.

Alors que le concurrent a décidé de placer son compteur dans la troisième zone de largage, le fan n’a pas été impressionné.

Il a crié à la télé: “Zone de largage trois, zone de largage putain de trois, il n’y a plus rien, regardez-le, tout est sur quatre.”

“Il n’y a rien là-bas, mon pote, la zone de largage quatre est suspendue, y a-t-il des yeux peints dessus ?”, pouvait-on entendre crier alors que le concurrent choisissait à nouveau la troisième zone de largage.

Tipping Point est diffusé en semaine à partir de 16h sur ITV1