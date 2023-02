Mon premier jour avec le Galaxy S23 Ultra

Cette histoire fait partie Événement Samsungla collection d’actualités, d’astuces et de conseils de Crumpe sur les produits les plus populaires de Samsung.

Le Galaxy S23 Ultra à 1 200 $ de Samsung est entièrement consacré aux appareils photo. Le géant de la technologie a passé mercredi une grande partie de son discours au Masonic Auditorium de San Francisco à montrer à quel point ses nouveaux appareils photo peuvent capturer des photos et des vidéos cinématographiques plus colorées. Le réalisateur Ridley Scott a même fait une apparition dans le clip promotionnel de Samsung.

Je n’ai passé qu’une journée avec le Galaxy S23 Ultra jusqu’à présent, mais certaines des mises à niveau de l’appareil photo sont déjà perceptibles. Les portraits pris en basse lumière, par exemple, semblent plus vibrants et flatteurs.

Le Galaxy S23 Ultra est l’un des trois nouveaux téléphones annoncés par Samsung, aux côtés du Galaxy S23 à 800 $ et du Galaxy S23 Plus à 1 000 $. Le Galaxy S23 Ultra est le premier de Samsung avec un appareil photo principal de 200 mégapixels, mais la société a également apporté d’importants changements sous le capot qui devraient améliorer la plage dynamique et la capture vidéo.

Voici un aperçu de ce qui s’est le plus démarqué au cours de mes premières 24 heures avec le nouveau téléphone de Samsung.

Galaxy S23 Ultra : superbes portraits en basse lumière

Bobby Oliver/Crumpe



Le Galaxy S23 Ultra dispose de quatre caméras, tout comme le Galaxy S22 Ultra, mais le capteur principal a une résolution améliorée de 200 mégapixels au lieu de 108 mégapixels. Il y a aussi un appareil photo ultra large de 12 mégapixels et deux téléobjectifs de 10 mégapixels, l’un avec zoom optique 3x et l’autre avec 10x.

Les mises à niveau en coulisses de la plage dynamique devraient également se traduire par une plus grande précision lors de la capture des zones claires et sombres dans les enregistrements vidéo. Mais il semble que ces améliorations soient également perceptibles en photographie.

Mon plus grand point à retenir jusqu’à présent est la façon dont le S23 Ultra prend des portraits flatteurs en basse lumière. La photo ci-dessous de ma collègue Claire Reilly a été prise dans un studio de podcast très sombre dans les bureaux de CNET à San Francisco. C’était son préféré du groupe par rapport aux photos similaires que j’ai prises d’elle avec le Pixel 7 Pro et le Galaxy S22 Ultra.

Elle a déclaré que l’éclairage et la couleur de la photo du S23 Ultra rendaient son visage “radieux” et comparables à son apparence dans les vidéos CNET qu’elle filme sur un appareil photo Sony ZV-1 avec une configuration d’éclairage professionnelle. La photo du Pixel 7 Pro, en comparaison, rendait son teint plus boueux. La séquence sur son pull semble également plus colorée sur la photo du S23 Ultra que sur les photos prises avec le Galaxy S22 Ultra et le Pixel 7 Pro. (Remarque : les photos du Galaxy S23 Ultra ci-dessous ne sont pas affichées à leur résolution complète de 200 mégapixels en raison de la grande taille des fichiers.)

Le Galaxy S23 Ultra a également excellé sous un éclairage mixte et a capturé des photos éclatantes, comme le montre l’image ci-dessous prise dans la cuisine de CNET. Mais si la photo est meilleure que les photos prises sur le Pixel 7 Pro ou le Galaxy S22 Ultra dépend de vos préférences. Par exemple, Claire a déclaré que les couleurs plus vives du Galaxy S23 Ultra rendaient la photo moins naturelle que celle du Pixel 7 Pro, bien que l’image du Pixel ait un contraste plus dur et des lignes d’ombre plus sévères sur le visage.

En ce qui concerne les selfies, Samsung affirme que le téléphone devrait avoir une meilleure plage dynamique et une meilleure segmentation des objets. Cela signifie que l’appareil photo doit être plus intelligent pour séparer le sujet de l’arrière-plan, ainsi que pour distinguer d’autres éléments fins comme les mèches de cheveux. Vous pouvez également accéder aux commandes manuelles de la caméra frontale en mode pro ou prendre des selfies avec l’application Expert Raw. La capture brute enregistre les versions complètes et non retouchées des images et devrait offrir plus de flexibilité lors de l’édition.

Jusqu’à présent, je n’ai pas remarqué une énorme différence dans la qualité des selfies. En fait, je préfère le selfie du Galaxy S22 Ultra à celui du S23 Ultra dans les images ci-dessous. Cela dit, le selfie du Galaxy S23 Ultra est beaucoup plus lumineux que la photo du Pixel 7 Pro. J’ai aussi intentionnellement pris cette photo dans des conditions d’éclairage difficiles pour voir comment elle gère un mélange d’éclairage intérieur tamisé et de lumière naturelle.

Gardez à l’esprit qu’il ne s’agit là que de quelques premiers exemples d’appareils photo. Notre examen complet contiendra plus de photos et de vidéos.

Design Galaxy S23 Ultra : tout aussi grand et tout aussi beau

Bobby Oliver/Crumpe



Le Galaxy S23 Ultra est presque identique au Galaxy S22 Ultra. Il a la même forme carrée, ce qui le distingue du Galaxy S23 ordinaire et des autres téléphones Android. La seule différence esthétique majeure est sa couleur; la gamme Galaxy S23 est disponible en crème, vert, lavande et noir, tandis que son prédécesseur était disponible en bordeaux, vert, blanc et noir en plus de quelques couleurs exclusives à Samsung. J’ai utilisé la version crème jusqu’à présent, qui a l’air élégante et accrocheuse.

Le Galaxy S23 Ultra a un écran de 6,8 pouces qui semble tout aussi lumineux et vibrant que celui de son prédécesseur, bien qu’il soit un peu grand à mon goût. Il est trop tôt pour dire combien de temps durera la batterie du Galaxy S23 Ultra avec une seule charge, mais mon unité d’examen est tombée à environ 90 % vers l’heure du déjeuner après avoir commencé la journée à 100 %.

Dans l’ensemble, le Galaxy S23 Ultra semble prometteur, en particulier pour les photographes et les vidéastes, mais je dois le soumettre à plus de tests pour en être sûr. J’aurai plus de détails sur l’appareil photo, la durée de vie de la batterie et les performances du Galaxy S23 Ultra dans notre examen complet.