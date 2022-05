Mon point de vue sur Apple, Amazon, Facebook et Google après la montée en puissance de Nvidia

Ce fut une excellente semaine pour le portefeuille. Avant le long week-end de vacances, je sais que le buzz est centré sur Nvidia (NVDA) et comment cette grande entreprise de 465 milliards de dollars a signalé un changement radical lorsqu’elle a annoncé un trimestre solide, réduit ses prévisions – et les actions se sont redressées. C’était directement contraire au schéma qui l’avait précédé. Je ne suis pas sûr de la direction ici en ce qui concerne les actions technologiques. Je crois que si votre entreprise s’adresse à l’entreprise, à la Club holding Marvell Technology (MRVL), le processus est simple. Nous savons que c’est bon. Mais si l’entreprise réduisait ses prévisions et qu’elle était en entreprise, cela n’avait pas d’importance. Il suffit de regarder Cisco (CSCO), qui a été battu après avoir révisé à la baisse ses prévisions de ventes pour le trimestre en cours. Cela n’avait pas d’importance, c’est-à-dire jusqu’à Nvidia. Il est donc naturel de supposer que les choses ont peut-être vraiment changé avec le rallye de Nvidia, en particulier parce que Nvidia a beaucoup de consommateurs avec son énorme activité de jeux vidéo qui a été touchée par le verrouillage de Covid en Chine. Ce qui nous amène à la plus grande question : qu’est-ce que Nvidia laisse présager pour Apple (AAPL), qui est entièrement consommateur et lourd en Chine. Nvidia se traduit-il par le fait qu’Apple peut être suffisamment en baisse pour pouvoir se rallier à une réduction des prévisions ? Mon point de vue reste non et qu’Apple reste précaire même à partir de ces niveaux. Nous n’avons pas encore vu une entreprise de consommation ayant des liens avec la Chine avoir un véritable rallye en plus de Dollar Tree (DLTR) et Dollar General (DG). Ce ne sont pas les bons analogues pour Apple car ils dépendent de la fabrication chinoise, mais pas du consommateur chinois. Mon point de vue : Apple est une holding de base que nous détiendrons tout au long de ses difficultés, même si je comprends la peur émanant de la possession de l’action. Comme toujours, nous pensons qu’il devrait être possédé, pas vendu, et ce n’est qu’un évanouissement typique. Vendez maintenant et que faites-vous lorsque la Chine déclare que Covid est battu ? Je dis que vous feriez séparer votre tête de votre corps par une scie à ruban. Passons maintenant au prochain éléphant : les déclins massifs de Google (GOOGL), Amazon (AMZN) et Facebook (FB) – pardonnez-moi d’utiliser les surnoms précédents – et s’ils peuvent faire des retours. Ce sont tous également problématiques. Prenons-les un à la fois. Google a été abattu par les ventes de YouTube en Russie et en Europe de l’Est. S’il avait fait son rapport maintenant, au lieu du mois dernier, je pense qu’il aurait été excusé et aurait roulé plus haut. Amazon, disent certains, en est arrivé au point où vous obtenez la vente au détail gratuitement. Je ne suis pas aussi désinvolte. Il y a maintenant des problèmes opérationnels chez Amazon qui n’étaient pas prévus. Ceux-ci doivent être réduits à plus qu’ils n’en ont avant que ce stock n’atteigne un véritable creux, d’où la raison pour laquelle nous avons vendu une partie d’une position autrefois sacrée. Je pense qu’il peut augmenter avec le temps, mais seulement si le marché se redresse. Pas encore assez bon. Parlons ensuite de ce que nous avons acheté lors de la débâcle SNAP : Facebook. Nous sommes bien en hausse sur les actions récemment achetées, mais le titre agit comme une pré-annonce est une probabilité. Je pense que le directeur financier David Wehner a couvert cette possibilité lors de l’appel. Les gens paniquent à propos des licenciements, mais l’entreprise m’assure que les nouveaux employés sont mieux classés et n’ont pas besoin de la formation dont les débutants ont besoin. Plus important encore, Metaverse est plus proche de Reels triomphant de TikTok sans avoir à jouer la carte de la Chine, ce qui résonnerait en fait avec la rue mais pas avec les clients. Ils veulent juste ce qui attire le plus grand public. Voici ce qui compte : Facebook est désormais considéré comme un détaillant moins que stellaire ou même comme une entreprise de matériaux de second ordre ou un amalgame comme 3M. Pour moi, cela fait de Facebook l’achat qu’il est devenu. Un dernier souci : étant donné que nous avons appelé le rallye, nous avons gagné le droit de pronostiquer sur la semaine prochaine. Je pense que nous serons confrontés aux clowns de la vente en mai contre les comparses du rallye d’été. Ce que nous devons savoir, c’est la Chine, l’Ukraine, la Fed – les mêmes murs d’inquiétude que nous avons déjà escaladés. Mon point de vue est que nous pressons nos paris en ce moment. Notre classement est presque terminé. Encore quelques repositionnements et le tour est joué. Passez un fabuleux week-end du Memorial Day. On recommencera mardi.

