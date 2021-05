Mon plus grand soulagement est que mes parents sont vaccinés : Shweta Tripathi | Nouvelles des gens

New Delhi : l’actrice Shweta Tripathi est soulagée que ses parents soient vaccinés, car cela lui donne l’assurance de les rencontrer après des mois d’absence.

Shweta, qui s’est remis de COVID il y a quelques mois, tournait à Benaras pour « Escaype Live » et à Manali pour « Yeh Kaali Kaali Ankhein ». Elle vit maintenant à Mumbai en raison de sa carrière, mais elle est originaire de la capitale et ses parents vivent toujours ici. Shweta dit qu’elle a hâte de les rencontrer dans les prochaines semaines.

« Mon plus grand soulagement à l’heure actuelle réside dans le fait que mes deux parents ont été vaccinés. J’apprécie vraiment les efforts déployés par les autorités de Delhi et de Mumbai pour garantir une expérience de vaccination sans faille aux personnes âgées qui y résident », a déclaré Shweta, qui a remporté des distinctions pour elle. performances dans des films tels que « Masaan », « Haramkhor » et « Gone Kesh », en plus de la série web « Mirzapur ».

« Yeh Kaali Kaali Ankhein » met également en vedette Tahir Raj Bhasin tandis que « Escaype Live » présente la star du Sud Siddharth.