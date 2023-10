Paris est la Ville Lumière ; Paris est le décor idéal pour tomber amoureux ; Paris a Emily, des parcs verdoyants, du pain sans précédent, de grands boulevards et des cathédrales anciennes. Paris est peut-être le dernier endroit où l’on s’attendrait à trouver un bon hot-dog.

Même si je pense qu’un hot-dog est la collation parfaite, le concept dans son ensemble semble complètement en contradiction avec la cuisine française chic. Contrairement aux New-Yorkais, qui adorent emporter, les Parisiens s’assoient pour tout savourer, de la pizza aux hamburgers, avec une fourchette et un couteau. Ce n’est pas un endroit connu pour manger sur le pouce ou manger avec les mains. Mais regardez autour de vous et vous remarquerez que la ville regorge pratiquement d’incroyables hot-dogs dans chaque arrondissement. Mon favori est Hot-Dog Clark.

J’ai passé beaucoup de temps à Paris – après New York, c’est la ville que je connais le mieux – et ma mission a été de trouver le meilleur hot-dog. Un voyage de héros, mais que j’ai entrepris avec fierté et avec un peu de brûlures d’estomac. J’ai abattu des chiens dans un repaire poussiéreux d’expatriés (Harry’s New York Bar) ; un trou dans le mur (La Mosaïque) ; une ramification de charcuterie casher (Schwartz’s Hot Dog) ; une petite fenêtre à emporter (Poly) ; un bistrot classique (Chez George) ; et une sandwicherie bougie proposant un petit pain de boulangerie, un chien de boucher et des condiments faits maison (Buffet Local). Mais Clark Hot Dog ne semble jamais figurer dans les meilleures listes, ce qui signifie simplement plus pour moi.

Clark Hot Dog se trouve à quelques pâtés de maisons de la Place des Vosges, au chic irréaliste, un parc public situé sur le terrain royal historique. Niché dans une rue calme, juste hors de portée de l’agitation du Marais, Clark est une fenêtre dans un mur de ciment, un petit auvent rouge flanqué de deux tableaux noirs et un petit panneau jaune. S’il y a une file d’attente (il y en a rarement), elle est composée de quelques lycéens français qui vapotent pendant leur pause déjeuner ou un salarié (un employé de bureau) prenant une collation l’après-midi.

Le menu est à la fois chaleureusement familier et totalement surprenant à la manière des États-Unis à travers le prisme français. Il propose quatre options de bœuf – Le Classic, Le Coney Island, Le Brooklyn et Le Gringo – et une option végétalienne, Le Californien (LOL). L’équipement est un peu inattendu : Avocado a réussi à arriver au Coney Island mais pas au Californien ; les jalapeños épicés rient face aux stéréotypes sur Le Gringo ; il y a une tranche de cheddar berçant Le Brooklyn et Le Californien ; et Le Coney Island propose une salade de chou. En haut, c’est à gauche, à droite, c’est vert – c’est dangereux et subversif et j’adore ça.

Le chien et le chignon passent lentement ensemble dans un grille-pain. (Vous vous souvenez de Quiznos ? C’est la même idée.) Ensuite, vous choisissez parmi une liste de condiments, et c’est là que la magie opère vraiment. Il y a une relish acidulée à base de cornichon. Il existe des oignons frits croquants, comme ceux de la marque française classique, mais en mieux. Il existe une sauce BBQ très épicée, que je recommande vivement. Il existe une sauce chili thaïlandaise délicieusement sucrée et quelque chose appelé Samouraï, qui n’est pas du tout japonais, mais un condiment belge composé de ketchup, de mayonnaise et de harissa. Il y a une moutarde au miel sous la charmante rubrique Les Exotiques. Et bien sûr, il y a du ketchup, de la moutarde et de la mayonnaise.