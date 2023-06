Mon plan de match pour la semaine à venir après le rallye surprise de vendredi

Que diable s’est-il vraiment passé vendredi, lorsque le Dow Jones a bondi de 700 points sur une forte lecture de l’emploi ? Pourquoi une réaction aussi viscéralement positive face à un chiffre de l’emploi plus élevé que prévu ? Était-ce parce que les salaires n’avaient pas augmenté ? Était-ce parfait – un rapport Goldilocks ? Voici mon avis sur le rallye de vendredi. En entrant dans la crise du plafond de la dette, on croyait que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, ne pouvait pas contrôler son propre parti républicain. Le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer, n’était pas beaucoup mieux loti avec les démocrates. Tous deux avaient perdu le contrôle de leurs partis au profit des extrémistes. Cela signifiait que les États-Unis feraient défaut sur leur dette. Cela parait assez logique. Je crois sincèrement que les extrémistes n’ont jamais cru qu’un défaut signifierait plus que quelques semaines de revers et plus de précarité. Qui peut les blâmer ? Le président Joe Biden a laissé entendre qu’il pourrait invoquer le 14e amendement pour éviter cela et toute future lutte contre la limite de la dette ; l’amendement comprend une clause qui, selon certains juristes, annule la limite d’emprunt statutaire fixée par le Congrès. Quoi qu’il en soit, il était assez clair que le chaos était notre destin. Mais lorsque McCarthy et Biden ont convenu de suspendre temporairement le plafond de la dette et de plafonner certaines dépenses fédérales afin d’éviter un défaut de paiement, nous avons obtenu un accord encore moins controversé que celui de 2011. (Le rapprochement a rappelé la coalition légendaire du président Ronald Reagan et du président de la Chambre Tip O’Neil dans les années 1980, commémorée dans « Tip and the Gipper: When Politics Worked » de Chris Matthews.) C’était l’accord de compromis sur la limite de la dette – pas le nombre d’emplois – qui a provoqué une reprise du marché. Bien sûr, le rapport sur l’emploi a montré que l’inflation des salaires diminuait, ce qui est une bonne nouvelle dans la lutte de la Réserve fédérale contre l’inflation. Mais la création d’emplois en mai et les révisions ont été incroyablement fortes. Ce qui compte le plus, c’est que le président de la Fed, Jerome Powell, qui est bien plus puissant que les indépendants du conseil d’administration de la Fed qui ont tant de mal à se taire, soit raisonnable. Il semble comprendre qu’il est temps d’attendre un peu avant d’autres hausses de taux. Pas parce qu’il pense que les choses sont plus cool, mais parce qu’il ne le sait même pas. Nous avons une jeune main-d’œuvre qui arrive sur le marché, comme lorsque je suis sorti de l’école en 1977 – pratiquement un emploi à avoir n’importe où. C’est potentiellement un moment monumental. La nouvelle législation sur la limite d’endettement fixe la date de reprise des remboursements des prêts étudiants fédéraux, qui sont suspendus depuis mars 2020. Nous avons la fin des prestations du programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire (SNAP) et d’autres pauses pandémiques. Pourquoi ne pas attendre deux mois pour voir si le chômage monte naturellement et si les salaires baissent ? Pour résumer les choses : nous sommes arrivés vendredi choqués qu’il y ait eu un choc d’un accord et un nombre d’emplois pas très chaud (au moins un qui n’a pas fait grimper les taux). C’est ce qui a déclenché l’achat tant attendu d’actions en dehors des Magnificent Seven qui ont dominé le marché toute l’année : Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Alphabet (GOOGL), Tesla (TSLA), Meta Platforms (META), Apple (AAPL) et Nvidia, qui ont brièvement rejoint le club d’évaluation de 1 000 milliards de dollars. Nous avons chacun notre propre façon de surveiller ces choses. J’ai utilisé le nom du club Caterpillar (CAT) comme juge. Jeudi après-midi, le PDG Jim Umpleby est allé dans la fosse aux lions de Sanford Bernstein et a raconté une histoire sur la décyclisation. Les actions du fabricant d’équipement lourd ont connu un petit retour en arrière. Un jour plus tard et armé de l’accord budgétaire et du nombre d’emplois, CAT a bondi de dix-sept points – une compression courte sans précédent. Cela a ramené l’action au moment où elle a rapporté un bon chiffre qui a été converti en un mauvais chiffre par des analystes baissiers qui ne veulent toujours pas admettre que la société a changé ses habitudes bipolaires. Bien sûr, les baissiers diraient qu’il n’a augmenté qu’à cause d’un autre stimulus stupide de la Chine, cette fois pour ajuster les loyers. Je dis que Caterpillar a augmenté parce qu’il était trop court, comme une grande partie du marché, y compris la vente au détail, les soins de santé, les services financiers, d’autres industries, y compris les matières premières (les huiles !). Nous avons même vu les fabricants de puces imparfaits et les stocks de logiciels d’entreprise fortement contestés prendre vie. Les shorts ont eu raison de faire pression sur leurs paris s’il n’y avait pas d’accord de dette et nous avons obtenu un numéro d’emploi qui était un bateau à vapeur. Mais ils avaient tort sur les deux points. Cela, ajouté à une rare vague d’argent frais entrant et à des rachats massifs par des entreprises capables de piller après leurs rapports, a provoqué l’élargissement qui avait été déploré comme inexistant pas plus tard que la veille. On pourrait dire que c’était une courte compression aux proportions monumentales. Une compression courte se produit lorsque les vendeurs à découvert doivent acheter des actions pour couvrir leurs positions courtes, ce qui pousse les prix à la hausse. Mais chaque fois qu’il y a eu un élargissement depuis FANG, cela a toujours été appelé une compression courte. C’est comme ça que les choses fonctionnent, même si cela n’a jamais été reconnu par personne. Ce qui nous met à jour pour lundi. Nous avons un black-out des orateurs de la Fed. Nous n’avons pas de véritables données macroéconomiques. Nous n’avons pas de mines terrestres de revenus. Et pas de réunion de la Fed avant la mi-juin. Un véritable interrègne. Nous allons devoir retirer plus de choses de la table si nous obtenons un rallye dans un contexte de surachat. Oui, nous avons de vrais puants – Disney (DIS), Foot Locker (FL), Emerson Electric (EMR), Estee Lauder (EL) – et nous pouvons les combattre. Mais l’important est que nous avons tellement de gagnants que nous devons sonner le registre sur certaines actions si tout se passe bien. Bien sûr, je suis obsédé par les perdants. Je ne pensais pas que Fabrizio Freda chez Estee Lauder et Mary Dillon chez Foot Locker pouvaient tous les deux souffler si mal. J’avais des raisons de ne pas aimer l’équipe d’Emerson, mais elle m’a quand même donné plus que je ne peux en supporter. Je n’ai aucune idée de la façon dont les actions de Disney pourraient être aussi faibles dans un moment où l’argent est long et le temps court. Je suis furieux contre moi-même de ne voir aucun de ces coins. Mais je ne vais pas jeter le bon argent après le mauvais et je ne vois rien de bon sur ces noms – pour le moment. Cela nous laisse avec la grande question : quels gagnants éliminer ? Tant que nous ne subventionnons pas les perdants, nous ne brisons pas le protocole. Mais nous avons deux tâches. La première consiste à trouver un nouveau nom qui n’a pas bougé et que nous aimons vraiment. Et deux, c’est de gagner en force au fur et à mesure que nous devenons surachetés. Je veux que les deux soient résolus d’ici notre prochaine réunion du Club le 14 juin. C’est ce sur quoi je travaille en ce moment. A-t-on besoin d’autant de Salesforce (CRM), alors même qu’il fait état d’un bon trimestre tout compte fait ? Avons-nous même besoin d’Advanced Micro Devices (AMD) alors qu’il n’a rien pour rivaliser avec Nvidia ? Je ne sais pas. Je veux que le marché me dise quoi faire. Je pense que ça va. Où cela nous mène-t-il ? Dans une semaine optimiste, cela nous permettra de voir si la courte compression se poursuit. S’il le fait et continue de s’élargir, nous pouvons tous les deux éplucher quelques gagnants. Voyez quelles chenilles peuvent devenir, eh bien, des chenilles. Peut-être ajouter Take-Two (TTWO), qui nous a donné une perspective de deux ans, peut-être aidé par un nouveau jeu Grand Theft Auto et de meilleures cartes Nvidia. Juste une idée parmi tant d’autres. Mais un certain Jeff Marks et moi essayons de nous ressaisir. Certains lecteurs pourraient demander : « Ne devrait-il pas y avoir plus d’une thèse derrière un mouvement haussier ? » Je dis non, pas plus que ce dont vous aviez besoin en 2011, lorsque l’accord sur le plafond de la dette a conduit à un rallye fantastique parce qu’Armageddon a été évité. Nous ne pouvons pas nous asseoir et nous détendre. Mais ce que nous pouvons faire, c’est accepter que c’est un meilleur moment que nous ne le pensions il n’y a pas si longtemps. Il y a des fissures. L’appel de Dollar General (DG) était un condensé de faiblesse pour la classe moyenne inférieure et l’appel de Macy’s (M) était une confusion de négativité. Mais qui peut dire que ces entreprises n’ont tout simplement pas le « ça » de Five Below (FIVE) ou Lululemon (LULU). Nous sommes suffisamment proches de la vague de financement des infrastructures pour gérer une autre hausse des taux si nous en avons besoin. Mais Powell reconnaît la futilité d’une autre hausse des taux en ce moment, car elle fait baisser les taux hypothécaires, ce qui rend son travail encore plus difficile. Ce que nous pouvons faire, c’est regarder et attendre que les champs de bataille soient résolus, comme l’a fait CAT vendredi. Nous pouvons anticiper de meilleures choses de Johnson & Johnson (JNJ) – en particulier avec un accord 3M (MMM) – et de GE Healthcare (GEHC). On peut lécher nos plaies Estee et Foot Locker. Et nous pouvons être heureux que nous ayons réussi l’accord sur la dette et que nous ayons grandi dans la vague d’argent frais qui arrivera enfin. Non, nous ne pouvons pas être complaisants. Trop de besoins pour que le short se sauve. Ils ont été écrasés dans tellement d’endroits qu’ils doivent faire leur retour quelque part. Leur nombre n’était pas devenu si fort avant l’accord sur le plafond de la dette qu’ils ne pouvaient pas tous couvrir en même temps. Néanmoins, nous avons assez d’argent pour travailler si nous voulons un nouveau nom qui n’a pas bougé et qui a une thèse de situation particulière. Mais je ne veux pas être soulagé au point de penser qu’il n’y a pas de bois, juste que nous en sommes sortis pour l’instant. Personnellement, les dernières semaines ont été dures, améliorées par des membres qui ont fait de l’argent avec le club. Certains croient à tort que nous avons complètement raté ce rallye. Cela m’exaspère parce que j’ai renoncé à être gestionnaire de fonds spéculatifs il y a des années et je sais la vérité : c’est peut-être le meilleur que nous ayons jamais été, et cette fois c’est pour vous, pas pour la classe autorisée. Je vous remercie tous de nous laisser la parole pour aider et ne pas être les outils des commerçants qui se sont infiltrés dans nos rangs. Alors prenons et faisons quelques gains et soyons prêts pour la prochaine tempête après le calme, d’où qu’elle puisse venir. Se reposer. Nous sommes passés du chaos systémique au business as usual, où nous pouvons briller dans un monde où la sélection des actions est importante. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Le président américain Joe Biden, accompagné du président de la Chambre Kevin McCarthy, républicain de Californie, arrive pour le déjeuner annuel des Amis de l’Irlande le jour de la Saint-Patrick au Capitole américain à Washington, DC, le 17 mars 2023. Saül Loeb | AFP | Getty Images