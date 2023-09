Mon pire invité Airbnb a essayé de m’escroquer pour 2 000 £ – puis j’ai réalisé qu’il y avait un signal d’alarme dans leur comportement.

UN hôte AIRBNB a mis en garde contre le risque d’être victime d’une arnaque après qu’un invité cauchemardesque ait tenté de lui soutirer 2 000 £.

Zoey Berghoff avait noté un trait clé à surveiller lors de la location d’une propriété à des étrangers.

Zoey a raconté à ses abonnés comment elle a vécu une expérience Airbnb choquante avec un invité cauchemardesque Crédit : tiktok

L’homme qui louait son Airbnb n’était pas content dès son arrivée Crédit : tiktok

En postant sur son compte TikTok, Zoey a expliqué comment un homme qui avait demandé à rester dans son Airbnb est devenu immédiatement mécontent à son arrivée.

Elle a noté que l’invité avait « posé environ 30 questions » avant son séjour, ce qui, selon l’hôte, est la raison pour laquelle elle ne « fait plus confiance aux personnes qui posent des questions ».

Zoey se souvient que l’homme était mécontent de l’emplacement du canapé et qu’il n’avait pas assez de vaisselle.

Le duo s’est parlé au téléphone alors que l’homme demandait un remboursement.

Cependant, Zoey a refusé après avoir fait valoir que la maison correspondait à la description sur le site Web.

Elle a porté l’affaire devant Airbnb pour qu’ils la traitent de manière professionnelle, car l’invité a commencé à lui envoyer des messages menaçants.

Après avoir reçu une réponse d’Airbnb, Zoey a été informée que les clients ne sont pas autorisés à obtenir un remboursement le jour de l’enregistrement.

Elle a affirmé que le fait que les femmes de ménage aient pris des photos de la maison ce jour-là l’avait aidée dans son dossier et lui avait évité d’avoir à rembourser l’invité mécontent.

Huit semaines plus tard, Airbnb a contacté Zoey pour l’informer qu’en tant qu’hôte, elle avait eu raison de ne pas rembourser le voyageur.

Cela était dû au fait que la maison était « 100 % exacte et authentique par rapport à ce que décrivait l’annonce ».

Il a été décidé que le client avait pris sa décision en fonction de son opinion sur la propriété et rien d’autre.

En conséquence, Zoey a pu conserver les 2 000 £ que l’invité avait payés pour son séjour dans la propriété.

Cela s’est avéré d’autant plus crucial pour l’hôte que ce n’était que son deuxième mois de gestion d’Airbnb.

Après cette épreuve, Zoey avait conseillé à ses collègues hôtes de « toujours communiquer avec les voyageurs sur l’application Airbnb et de travailler avec Airbnb pour les problèmes des voyageurs ».

Elle affirme qu’il est également « essentiel de demander à votre équipe une vidéo ou des photos de chaque nettoyage, afin de tirer parti de l’état de votre maison ».

Un hôte Airbnb a vécu son propre cauchemar lorsqu’un invité a saccagé la propriété avec un mois de désordre, alors qu’il n’y était resté que trois nuits.

