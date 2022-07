Mon pigeon bien-aimé Bob a volé 4 000 milles aux États-Unis par accident – maintenant je cherche désespérément à le récupérer

Une mission RESCUE dirigée par The Sun est en cours pour ramener Bob le pigeon au cerveau plume au Royaume-Uni.

Bob a accidentellement volé 4 000 milles vers les États-Unis après avoir pris un mauvais virage lors d’une course de Guernesey à son domicile à Gateshead, Tyne and Wear.

Bob le pigeon a volé dans le mauvais sens lors d’une course et s’est retrouvé en Amérique Le crédit:

Alan prévoit maintenant de s’envoler pour l’Amérique pour ramener Bob le pigeon à la maison – Alan avec Bob dans des temps plus heureux Le crédit:

Et le propriétaire Alan Todd, qui pensait que Bob était fichu jusqu’à ce qu’il se présente dans une petite ville de l’Alabama, cherche désespérément à récupérer son pigeon primé.

Alan s’est tourné vers The Sun pour obtenir de l’aide après avoir réalisé qu’il n’était pas facile de ramener son oiseau champion de 1 000 £ échoué de l’autre côté de l’Atlantique.

Et inspiré par l’histoire du pigeon courageux, notre équipe a lancé l’opération « Ramenez Bob à la maison ».

Nous aidons Alan à naviguer dans la mer de paperasserie impliquée dans l’introduction d’un animal vivant au Royaume-Uni.

Et avec le soutien d’IAG Cargo en partenariat avec British Airways et d’autres, nous prévoyons d’emmener le conseiller financier à la retraite récupérer Bob en personne aux États-Unis.

Alan, 60 ans, a déclaré qu’il avait hâte de récupérer son oiseau bien-aimé.

“Grâce à The Sun, j’espère ramener Bob à la maison où il appartient très bientôt”, a-t-il déclaré.

“Il a traversé beaucoup de choses ces dernières semaines et le sort de Bob a vraiment inspiré beaucoup de gens.

“J’ai été submergé par les messages de soutien du monde entier et tout le monde a été si positif – les gens dans la rue, les gens dans les pubs – tout le monde me pose des questions à ce sujet.”

Bob a parcouru l’océan Atlantique jusqu’aux États-Unis

Alan dit que même son député local est intervenu pour aider après avoir lu l’histoire de Bob dans The Sun, tout comme le personnel des experts en transport IAG Cargo et les responsables du ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (Defra).

Et le fabricant d’additifs pour l’alimentation animale Anpario s’est également proposé pour offrir son aide.

“Tout le monde fait un effort supplémentaire et se met en quatre pour aider à ramener Bob à la maison”, a déclaré Alan.

«Defra a été incroyablement utile, tout comme ma députée locale Liz Twist (députée travailliste de Blaydon), son bureau a été excellent.

“Je ne remercierai jamais assez IAG Cargo et British Airways et Anpario a dit qu’ils couvriraient une partie des frais du voyage et m’enverraient un tas de friandises pour Bob, il va être traité comme un roi quand il reviendra dans son grenier.”

CÉRÉBULAIRE

Bob était parti de Guernesey le 11 juin et devait parcourir les 380 milles à la maison en une journée.

Mais le malheureux pigeon a pris un mauvais virage et après un voyage épique et imprévu, il a atterri dans un jardin à Mexia, en Alabama.

Le propriétaire l’a confié à un refuge pour animaux lorsqu’il a refusé de s’envoler.

C’est là que les soignants ont scanné sa puce électronique et ont réalisé que Bob appartenait à Alan à des milliers de kilomètres à Gateshead.

Le refuge pour animaux du comté de Monroe aide maintenant à préparer l’oiseau intrépide pour son voyage de retour.

VOYAGE FANTASTIQUE

Bob aura besoin d’un certificat de bonne santé d’un vétérinaire américain avant d’être autorisé à parcourir les 4 000 milles pour rentrer chez lui, et Alan aura besoin d’un permis d’importation d’animaux de compagnie pour amener l’oiseau dans le pays légalement.

Le pigeon doit également répondre à une série d’exigences strictes en matière de contrôle des animaux, se conformer aux directives rigoureuses sur la grippe aviaire et être isolé pendant 10 jours avant le vol de retour.

Mais avec notre équipe qui soutient Bob, nous devrions bientôt le ramener à la maison.

Un porte-parole de Defra a déclaré au Sun: “Nous sommes en contact avec M. Todd et travaillons avec des vétérinaires en Alabama pour nous assurer que la santé et le bien-être de son pigeon sont gérés efficacement.”

La députée travailliste de Blaydon, Liz Twist, a rencontré Alan sur Zoom, a-t-elle déclaré au Sun: «L’opération« ramener Bob à la maison »battait son plein et le soutien que tout le monde a montré à Alan a été formidable.

“Assurons-nous que le voyage de Bob en Alabama n’est qu’une visite éclair et nous le ramenons à Gateshead dès que possible.”

BOB DE SOUTIEN

Valerie Hadley, responsable des produits chez IAG Cargo, qui transportera Bob, a déclaré : « Quelle opportunité passionnante… chez IAG Cargo, nous déplaçons des animaux tous les jours et nous travaillons avec plusieurs sources et nos partenaires de British Airways afin que Bob puisse rentrer chez lui en toute sécurité. ”

Sarah Osborne, d’Anpario – un fournisseur mondial d’additifs alimentaires naturels, a déclaré que son entreprise était également à 100 % derrière l’opération.

“Quand nous avons entendu parler de la situation difficile d’Alan pour ramener Bob à la maison, nous n’avons pas hésité à offrir notre aide”, a-t-elle déclaré.

“L’histoire de Bob a résonné en nous, nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir la mission de le ramener à la maison.”

Bob, un père de quatre pigeonneaux (bébés pigeons), sera également impatient de retrouver son véritable amour, une poule pigeon appelée Jo, du nom de la fille d’Alan.

Le pigeon bleu de quatre ans a remporté des prix de course, notamment le West Durham Amalgamation Old Bird of the Year 2019.

Alan, père de deux enfants, qui élève 120 pigeons derrière sa maison, dit qu’il va dérouler le tapis rouge pour son précieux oiseau.

“Je vais lui donner un bon bain chaud pour nettoyer ses plumes et revenir à la normale et m’assurer qu’il a sa semence préférée”, a-t-il déclaré.

“Il sera traité comme des rois.”

Alan au grand cœur a créé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour l’association caritative contre le cancer Marie Curie et le refuge pour animaux du comté de Monroe en Alabama.

Le pigeon voyageur primé Bob attend son propriétaire Alan en Alabama Le crédit:

Glum Alan Todd a hâte de récupérer Bob qui, selon lui, est un “oiseau spécial” Crédit : NNP

Le colombophile vétéran garde plus de 120 pigeons dans des pigeonniers derrière sa maison à Gateshead Crédit : NNP