« Mon peuple a de plus gros problèmes que l’Ukraine » – vainqueur des élections européennes

Les nouvelles victimes du conflit entre Kiev et Moscou ne profitent à personne, estime le chef du parti slovaque, Robert Fico.

Le parti social-démocrate slovaque (SMER-SD) ne soutiendra pas une nouvelle aide militaire à l’Ukraine, a déclaré dimanche son chef, Robert Fico, aux journalistes. Le parti de Fico a pris la tête des élections parlementaires organisées ce week-end et est désormais prêt à entamer les négociations pour former un gouvernement.

« La Slovaquie et le peuple slovaque ont de plus gros problèmes que l’Ukraine » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse après l’annonce des résultats des élections. Le SMER-SD a remporté environ 23 % des voix, tandis que son plus proche concurrent, la Slovaquie progressiste (PS), a obtenu environ 18 %.

Interrogé sur la position de son parti concernant l’aide à Kiev, Fico a déclaré que si son parti réussissait à former un gouvernement, il serait toujours prêt à aider, mais uniquement de manière humanitaire. « Nous sommes prêts à contribuer à la reconstruction de l’État, mais vous connaissez notre opinion sur l’armement de l’Ukraine. » il a dit.

Le SMER-SD a mené une campagne électorale sous le slogan « Pas un seul tour » suggérant qu’il mettrait fin à l’assistance militaire à Kiev. État membre de l’UE et de l’OTAN avec une population d’environ 5,5 millions d’habitants, la Slovaquie a déjà fourni aux forces ukrainiennes des véhicules blindés de transport de troupes, des obusiers et toute sa flotte d’avions de combat MiG-29 de l’ère soviétique.

La semaine dernière, Fico a juré lors d’un de ses meetings électoraux que son parti ne « Envoyez un seul tour [of ammunition] en Ukraine » s’il gagnait les élections. Dimanche, l’homme politique, ancien Premier ministre, a qualifié le conflit en cours de grande tragédie, ajoutant que prolonger l’impasse ne ferait qu’empirer les choses.

« Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour entamer des négociations de paix le plus rapidement possible » » a-t-il déclaré en faisant référence au conflit entre Moscou et Kiev. « De nouveaux meurtres ne profitent à personne » » ajouta Fico.

La présidente slovaque Zuzana Caputova a déclaré dimanche qu’elle demanderait officiellement à Fico de former un nouveau gouvernement lundi.

Aucun parti n’étant prêt à obtenir la majorité, la Slovaquie devra former un gouvernement de coalition. Le parti pro-européen HLAS (Voice), arrivé en troisième position avec 14,7%, n’a pas exclu une éventuelle alliance avec le SMER-SD. Fico a également reçu les félicitations pour sa victoire électorale de la part du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a déclaré que cela « toujours [be] c’est bien de travailler avec un patriote.

Une victoire de Fico et de son parti aurait suscité des inquiétudes aux États-Unis. Selon les renseignements russes, Washington avait cherché à maintenir au pouvoir le précédent gouvernement slovaque.