Mon petit garçon est né avec des seins qui ont commencé à allaiter

Une maman a été choquée après que son petit garçon a commencé à laisser couler du lait de ses mamelons alors qu’il n’avait qu’une semaine.

Vanessa Moran a déclaré que ses hormones avaient été transférées au petit Kylan Sherrill pendant la grossesse, de sorte qu’il avait développé un tissu mammaire élargi.

La mère de 28 ans a emmené Kylan chez le médecin car elle craignait qu’il y ait quelque chose qui n’allait pas chez lui.

Vanessa, qui est mère de deux enfants, a déclaré qu’on lui avait alors diagnostiqué une maladie rare appelée galactorrhée néonatale qui ne touche que 2% des bébés dans le monde, hommes et femmes.

La maladie est causée par des niveaux élevés d’œstrogènes chez la mère pendant la grossesse, qui se transfèrent dans la circulation sanguine du bébé via le placenta et stimulent la croissance du tissu mammaire et la production de lait.

Afin de sensibiliser à la maladie, Vanessa, de l’Indiana, aux États-Unis, a maintenant partagé des images des seins agrandis de bébé Kylan en lactation.

Vanessa a déclaré: « J’ai tout de suite remarqué qu’il n’avait pas de mamelons, ils étaient inversés, puis à l’âge d’une semaine, le tissu autour du mamelon a commencé à grossir.

« On aurait dit qu’il avait des seins et j’ai pensé que c’était vraiment étrange.

Qu’est-ce que la galactorrhée néonatale ? La galactorrhée néonatale est une affection chez les bébés qui survient lorsque la mère transfère des hormones à l’enfant pendant la grossesse et l’accouchement. L’écoulement laiteux peut se produire lorsque votre bébé est dans le placenta et que des niveaux élevés d’œstrogènes maternels passent dans leur circulation sanguine. Cela peut entraîner une hypertrophie des tissus du bébé. Bien que cela puisse être surprenant pour les nouveaux parents, il n’y a aucune raison de s’inquiéter et cela disparaît généralement en deux mois. Cela se produit chez les bébés mâles et femelles et est plus fréquent chez les bébés nés à terme, car les bébés prématurés n’ont pas développé suffisamment de tissu mammaire.

« Puis quelques jours plus tard, ses mamelons ont commencé à laisser couler du lait, alors j’ai paniqué – je n’avais jamais vu ça auparavant chez un bébé.

« J’étais vraiment choqué et je ne savais pas quoi faire. J’en ai parlé à son père et il était aussi vraiment choqué.

« Je pensais que quelque chose n’allait pas et je craignais que cela puisse être un type d’infection ou peut-être même quelque chose de potentiellement mortel. »

Elle a expliqué que Kylan pleurait vraiment et pleurait beaucoup en tant que nouveau-né, mais maintenant elle pense que cela était dû en partie au fait qu’il souffrait.

« Je savais que j’avais un garçon pendant ma grossesse et qu’il était né avec des parties de garçon, mais quand j’ai vu le tissu mammaire agrandi, j’ai pensé qu’il avait peut-être des parties de garçon et de fille, c’était vraiment déroutant », a-t-elle ajouté.

Vanessa a donné naissance à Kylan le 1er juin 2020, qui pesait 7 livres et 13 onces en bonne santé.

‘SOULAGER LA DOULEUR’

Quelques jours plus tard, elle s’est rendu compte que sa poitrine était agrandie et elle a pris rendez-vous chez le médecin.

« Le médecin a expliqué ce que c’était et a dit que cela se produisait chez environ deux pour cent des bébés.

« Elle a dit que mes niveaux d’œstrogènes étaient trop élevés pendant la grossesse et que d’une manière ou d’une autre, cela lui a été transféré et est entré dans sa circulation sanguine, c’est pourquoi cela s’est produit.

« Il n’y avait rien que je puisse faire pour lui vraiment, nous avons juste dû attendre que ça tombe tout seul et que nous ne puissions pas le presser ou quelque chose comme ça.

« Nous, les femmes, savons que lorsque vos seins sont pleins de lait, c’est douloureux, alors la seule chose que je pouvais faire était de mettre un chiffon chaud sur sa poitrine pour essayer de soulager la douleur que cela lui causait et de laisser sa chemise sur lui pendant un moment. » , elle a dit.

Il n’y a pas de traitement pour se débarrasser des tissus hypertrophiés et des pertes laiteuses, car les presser peut provoquer plus d’inflammation, des abcès et même favoriser la production de lait.

Au moment où Kylan a atteint un an et demi, ses seins ont diminué de taille, ce qui signifie qu’il n’a pas eu à consulter un spécialiste.

La mère, qui travaille comme planificatrice médicale pour un hôpital local, a évité de parler à beaucoup de gens de la maladie rare de son fils à sa naissance, mais a maintenant partagé son expérience pour sensibiliser.

Mais le frère aîné de Kylan, Isaiah Sherrill, six ans, a remarqué et était curieux des changements inhabituels dans la poitrine de son petit frère.

Vanessa a déclaré: « Je l’ai seulement dit à son père et à mes sœurs à l’époque parce que je ne voulais pas que beaucoup de gens essaient de le diagnostiquer eux-mêmes et me disent ce que je dois faire.

« Son frère avait cinq ans à l’époque, alors il l’a remarqué et a été confus – il m’a demandé si Kylan pouvait boire son propre lait parce que j’allaitais à l’époque, donc il savait qu’il buvait mon lait.

« Au moment où Kylan avait un mois et demi, sa poitrine a finalement commencé à baisser et le lait a commencé à s’assécher.

« J’étais vraiment soulagé et tellement heureux qu’il soit en bonne santé et heureux. »