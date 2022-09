Mon petit-fils a été jeté en détention pour avoir eu le mauvais ÉTUI À CRAYONS… les règles de l’école sont tellement stupides

Un garçon de l’ÉCOLE a été mis en détention pour s’être trompé d’étui à crayons – sa nan claquant les règles “stupides” de l’école

Annie Speller est allée chercher son petit-fils à l’école mais a commencé à s’inquiéter qu’il ait été “kidnappé” quand il n’est pas sorti.

L'école veut que tous les élèves aient une trousse transparente comme celle-ci

Elle a découvert plus tard où il se trouvait et affirme qu’elle n’avait pas été informée par l’école de Berkshire de sa détention.

Annie a dit qu’elle avait demandé ce que son petit-fils avait fait pour mériter la punition après l’école, et ils lui ont dit “qu’il n’avait pas de trousse transparente”.

“J’étais assise dans ma voiture à l’attendre et tout d’un coup tous les enfants étaient rentrés à la maison et je me suis dit où est mon petit-fils ? J’ai téléphoné à ma belle-fille mais elle n’a pas répondu”, a ajouté Annie.

“J’étais assis là, paniqué, je pensais que quelqu’un l’avait kidnappé.”

Annie a appelé son fils qui a pu localiser le téléphone du garçon qui montrait qu’il était toujours sur le terrain de l’école.

La nan inquiète a parlé au directeur et a dit “ne sois pas stupide” quand on lui a dit pourquoi son petit-fils était là.

L’école secondaire de Park House a été critiquée pour le nouveau “régime rigide” qui a été mis en place après avoir été mis en place dans des mesures spéciales par l’Ofsted en juin.

Et après des mois d’inspections, l’école a été reprise par Greenshaw Learning Trust, rapporte BerkshireLive.

Depuis le début de la nouvelle année scolaire il y a quelques semaines à peine, les parents expriment leurs inquiétudes quant aux règles strictes mises en place par le Trust.

Il a été affirmé que 30 élèves étaient en détention un jour, tous pour avoir le mauvais type de trousse à crayons.

Annie a ajouté que si les enfants n’ont pas le bon équipement, ils sont mis en détention.

Le conseiller de West Berkshire, Phillip Barnett, a déclaré qu’il avait entendu un certain nombre de parents s’inquiéter des nouvelles politiques.

“Je suis préoccupé par un régime rigide qui semble être passé de zéro à un niveau très élevé où les gens n’ont même pas la possibilité de rectifier leurs délits”, a-t-il déclaré.

Will Smith, PDG du Greenshaw Learning Trust, a déclaré: “Nous nous attendons à ce que tous les élèves se présentent conformément aux politiques de l’école, et Park House School offre un soutien à tous les parents et élèves pour le faire.

“Nous avons l’expérience de la transformation réussie d’écoles et nous pensons que la clé du succès est la création d’un environnement d’apprentissage favorable et inclusif pour tous nos élèves. Si des élèves ou des parents ont des inquiétudes, ils doivent contacter directement l’école.”